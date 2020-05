Respekt, Aufmerksamkeit, Disziplin, Kontrolle und Mut – diese Werte lehrt die Achimer Karateschule Kumadera laut Michaela und Dennis Albrecht. Seit über sieben Jahren leiten die Eheleute das Dojo und trainieren die rund 350 Mitglieder. Vor ungekannte Herausforderungen wird das Team seit Mitte März gestellt, als die Schule aufgrund der Corona-Pandemie schließen musste. Die Karatelehrer haben jedoch einen Weg durch die Krise gefunden.

Direkt nach Schließung der Karateschule haben Inhaberin Michaela Albrecht und Cheftrainer Dennis Albrecht nämlich ein Konzept mit Stufenplan für den Onlineunterricht aller Schüler erarbeitet. Während der Unterricht bis zuletzt in den rund 300 Quadratmeter großen Räumen der Karateschule stattfand, können Schüler nun am digitalen Training per Video und Livestream im eigenen Wohnzimmer teilnehmen.

In Technik investiert

Das Paar investierte in umfangreiche Technik und Software, um einen adäquaten Ersatzunterricht für alle Schüler zu ermöglichen. So starteten die Achimer ohne viel Erfahrung mit dem Videodreh und -schnitt mit einer Lehrvideoserie. „Ich war früher Mediendesigner, und habe in der Ausbildung vor vielen Jahren einmal ein Videoprojekt im Rahmen der Ausbildung durchgeführt“, erzählt der heutige Chef-Karatetrainer Dennis Albrecht.

Das sei allerdings fast zwei Jahrzehnte her und die Technik habe sich in der Zeit extrem verändert. „So habe ich mich mehrere Tage quasi eingeschlossen und mir über unzählige Video-Tutorials das notwendige Wissen angeeignet“, berichtet er. Über eine Videoplattform bietet die Karateschule nun für alle Altersstufen die Möglichkeit, über eine große Auswahl an Lehrvideos zu trainieren. Ab einem Alter von drei Jahren können Schüler am Karatetraining teilnehmen, der älteste Schüler sei zurzeit 65 Jahre alt.

Live-Training übers Internet

Später entschied sich das Paar dazu, ein Live-Onlinetraining über eine Videoplattform anzubieten. Besonders für kleine Kinder habe es derartige Angebote noch nicht gegeben. Zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Sabine Pause und der gemeinsamen Tochter Lilien würden die Online-Livekurse nun mehrmals wöchentlich durchgeführt. Dabei würden sich Sabine Pause und Dennis Albrecht bei der Korrektur über den Monitor und dem Unterrichtseinheiten abwechseln. So sei es möglich, jeden Teilnehmer persönlich anzusprechen und einen effektiveren Unterricht zu gestalten.

Darüber hinaus bekämen alle Schüler ein- bis zweimal wöchentlich Hausaufgaben, die die Karatelehrer in einem speziellen Video erklären und vormachen würden. „Die Schüler jeglichen Alters senden dann auf verschiedenen Wegen die Ergebnisse per Video, die wir dann individuell auswerten und ein Feedback geben“, schildert Inhaberin Michaela Albrecht. „Das ist natürlich ein hoher zeitlicher Aufwand, aber uns ist die Verbindung und Unterstützung unserer Schüler und deren Eltern sehr wichtig.“

Teilnehmer richten sich Räume ein

Der Erfolg zeige sich bereits, denn laut den Albrechts nehmen wöchentlich insgesamt bis zu 200 Teilnehmer am Onlineunterricht teil und es würden mit jedem Kursus mehr. Einige hätten sich sogar extra Räume für den Unterricht eingerichtet und zum Beispiel ihren Keller umgeräumt. „Zahlungsausfälle haben wir zum Glück bisher kaum zu verzeichnen, so konnten wir von Kündigungen unserer Mitarbeiter absehen und mussten bisher auch nicht von der Soforthilfe Gebrauch machen“, berichtet Michaela Albrecht vom Erfolg des Angebots. „Wir haben unglaublich tolle Mitglieder, die uns zur Seite stehen und unser Angebot und den immensen Mehraufwand zu schätzen wissen.“

Die aktuelle Warteliste für Probetrainings sei derweil auf weit über 70 Interessenten angewachsen und es kämen auch während der Schließung weitere Anfragen für ein Probetraining nach der Kontaktsperre dazu. „Deshalb überlegen wir nun, ob eine Möglichkeit besteht, Interessenten den Einstieg über Onlineunterricht zu ermöglichen“, erzählt die Inhaberin. Interessenten können sich hierzu über das entsprechende Kontaktformular unter www.karateschule-kumadera.de, über die Facebookseite oder telefonisch unter 0 42 02/9 88 00 48 bei der Karateschule melden.