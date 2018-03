Der echte Gasmann kennt immer die persönliche Kundennummer, er trägt Arbeitskleidung, einen Ausweis und einen Tablet-Computer. (FR)

Landkreis Rotenburg. Das Unternehmen EWE Netz warnt vor Trickbetrügern im Landkreis Rotenburg und den angrenzenden Regionen, die sich insbesondere in die Wohnung von älteren Menschen einschleichen wollen. Dabei wollen die Kriminellen nach Angaben des Konzerns die derzeit laufende Erdgasumstellung für ihre Zwecke nutzen und geben sich als Mitarbeiter oder Dienstleister des Gasnetzbetreibers EWE aus.

In Wilstedt behauptete demnach ein Betrüger bei einer Kundin, er müsse im Zuge der Erdgasumstellung in die Wohnung, um die Gasgeräte zu überprüfen. Ansonsten müsste man die Gasversorgung unterbrechen. Die betroffene Kundin reagierte laut EWE Netz umsichtig, sie ließ sich nicht beirren und verlangte den Ausweis des Mannes. Woraufhin der Betrüger behauptete, er hätte diesen zu Hause vergessen. Die Kundin lehnte den Zutritt in ihre Wohnung ab und der Betrüger zog erfolglos ab. Der Monteur hätte keine Arbeitskleidung getragen, sondern Jeans, heißt es von der Kundin. Er sei mit einem dunklen Auto angereist. „Seien Sie skeptisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, einen Fremden in ihre Wohnung lassen zu müssen. Schenken Sie diesen Kriminellen keinen Glauben“, erklärt Kai Janßen, Gruppenleiter der Erdgasumstellung bei der EWE Netz GmbH und ergänzt. „Wir haben eine ganze Reihe an Schutzmaßnahmen entwickelt, um Verbraucher vor Trickbetrügern zu schützen.“

Den echten Gasmonteur erkennen

Der Oldenburger Netzbetreiber stemmte sich bereits im Vorfeld der Erdgasumstellung gegen solche Delikte und entwickelte mehrere Maßnahmen, mit denen Verbraucher unter anderem erkennen können, ob sie einen echten Gasmonteur vor sich haben. So sendet der Gasnetzbetreiber jedem Kunden gemeinsam mit jedem Terminanschreiben eine Sicherheitsinformation zu, in der ersichtlich wird, wie man einen EWE Netz-Gasmonteur erkennen kann. So tragen alle Gasmonteure immer blaue Arbeitskleidung, und an der Brust hängt offen der Ausweis der Monteure.

Alle Monteure verfügen zudem über ein Tablet-Computer, daher benötigen Gasmonteure niemals persönliche Unterlagen von Kunden, heißt es von EWE Netz. Zusätzlich müssen die Monteure immer ausschließlich nur die Räume betreten, in denen sich der Gasanschluss, die Gasanlage oder die Gasgeräte befinden. Auf den Dienstwagen der Gasmonteure und auf der Arbeitskleidung finden Kunden zusätzlich immer zwei Symbole: zum einen das Logo des Unternehmens EWE Netz und zum anderen entwickelte der Netzbetreiber ein grünes Maskottchen zur Erdgasumstellung. Auch dieses ist immer auf Dienstwagen und Arbeitskleidung der Monteure zu finden.

EWE Netz kündigt die Termine zudem schriftlich und persönlich an. Das Unternehmen schreibt jeden Kunden immer persönlich mit Namen an. Mit der Terminankündigung erhalten die Empfänger zusätzlich auch immer eine persönliche Kundennummer zur Erdgasumstellung. "Diese Nummer kennt der Gasmonteur und er wird sie noch an der Haustür nennen", erklärt Janßen. EWE Netz rät, dass Kunden den Gasmonteur nur ins Haus lassen sollten, wenn er genau diese Nummer nennen kann. Daher gilt es, den Brief mit dem Termin und der eigenen Kundennummer aufzubewahren. Wer immer noch Zweifel an der Berechtigung des Gasmonteurs hat, kann sich an die kostenfreie Hotline unter 08 00 / 67 80 000 wenden.

Zu guter Letzt weist EWE Netz auf drei wichtige Punkte hin: Gasmonteure von EWE Netz drängen niemals auf Eintritt, sie verlangen vor Ort niemals Geld von Kunden und der Gasnetzbetreiber versendet auch keine Rechnungen zur Erdgasumstellung. Alle Sicherheitsinformationen bietet EWE Netz im Internet als kurzen Infofilm an: www.ewe-netz.de/filme.