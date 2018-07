Schon nach dem zweiten Lied verspürten die Zuschauer das Bedürfnis, zu den Klängen der Strange Crew zu tanzen. (fotos: Braunschädel)

Große Rock- und Pophymnen, angenehm sommerliche Temperaturen und freier Eintritt – dieser Mix war am Sonnabend das Erfolgsrezept für den Auftritt der "Strange Crew" am Schloss Erbhof in Thedinghausen. Die siebenköpfige Coverband aus dem Raum Bielefeld lockte nach Schätzung des Veranstalters bis zu 500 Zuschauer in den Schlossgarten. Mit so vielen Menschen hatten auch die Helfer des Förderkreises Erbhof nicht gerechnet: Kurz nach dem Beginn des Konzerts mussten Getränke nachbestellt werden.

"Ich sage immer, unser Ziel ist es, den Erbhof bei unseren Mitmenschen bekannt zu machen, aber eigentlich haben wir das schon geschafft", freut sich Gerd Schröder. Der 64-Jährige ist der Vorsitzende des Förderkreises und an diesem Abend der erste Ansprechpartner für Band, Techniker und Tresenkräfte. Mit etwa 15 Veranstaltungen pro Jahr versucht der Förderkreis, gemeinsam mit der Touristikzentrale, den Erbhof zu beleben. Meist wird ein Eintrittspreis verlangt, nicht aber an diesem Sonnabend. Die Veranstalter verlassen sich auf Spenden und den Getränkeverkauf. Schröder zeigt sich entspannt: "Wir sind als Verein in der Lage, auch einmal eine wenig besuchte Veranstaltung wegzustecken."

Zwei Lieder, schon tanzt das Publikum

Davon kann beim Auftritt der Strange Crew jedoch keine Rede sein. Die Musiker brauchen gerade einmal zwei Lieder, bis das erste Paar die Tanzfläche erobert. Der breit gefächerte Hit-Mix kommt an. Gespielt werden die Beatles, die Rolling Stones, Queen oder David Bowie – ein schnörkelloser Streifzug durch die Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts. Zu überzeugen wissen vor allem die beiden Sänger, die dem Vergleich zu diversen Größen der Musikgeschichte standhalten. Die Band verlässt sich insgesamt auf die gute musikalische Grundlage der Originalinterpreten und verzichtet auf extravagante Neuinterpretationen. Auch wenn der Auftritt hier und da etwas steif daherkommt, verbreitet die Coverband schnell gute Laune. Bis zur Pause hat sich die Lücke zwischen Bühne und Publikum komplett mit tanzenden Menschen gefüllt.

"Wir wollen immer Kontakt zu unserem Publikum aufnehmen", sagt Werner Kipp. Der 65-jährige Saxofonist ist seit fünf Jahren Teil der Strange Crew. "Die Bühne darf nicht zu hoch sein. Am liebsten spielen wir auf Augenhöhe mit den Zuschauern", erklärt Kipp. Diese Anforderung erfüllt der Schlossgarten, nur ein kleine Stufe trennt hier die Band von der Tanzfläche. Einige Musiker tanzen kurzerhand gemeinsam mit den Zuschauern – mehr Nähe geht nicht.

Kipp erklärt auch, wie die Band ihren Namen bekam. Strange Crew, das bedeutet frei übersetzt so viel wie "merkwürdige Truppe". "Wir sind sieben total verschiedene Menschen, da passt der Name irgendwie", sagt Kipp. Als die Musiker auf Namenssuche waren, spielten sie gerade das Lied "Strange Brew" der britischen Rockband "Cream" bei den Bandproben in Dauerschleife. So war der Name schnell gefunden. Abgesehen vom Pensionär Kipp sind die anderen Bandmitglieder alle berufstätig. Die Hobbymusiker bringen es auf etwa sechs Auftritte pro Jahr, zuletzt zum Beispiel auch an der Mühle Emtinghausen. Am Schloss Erbhof spielten sie zum ersten Mal.

Und das beweist bei dem Konzert ein weiteres Mal sein besonderes Ambiente. Die riesigen Bäume werden durch dezentes, buntes Licht in Szene gesetzt, Lichterketten geben der Abenddämmerung zusätzliche Gemütlichkeit.

Am Sonnabend, 4. August, steht das nächste Open-Air-Konzert vor dieser besonderen Kulisse auf dem Programm, dann unter dem Titel "Musical Meets Rock & Pop". Die Karten für die Veranstaltung kosten im Vorverkauf 22 Euro.