Ursula Balke lädt mit ihrem Ehemann zum Kunstfest zu sich nach Hause ein. Sie selbst zeigt auch einige ihrer Skulpturen. (Björn Hake)

Auf dem Hof von Ursula und Pago Balke in Felde herrscht Hochbetrieb. Künstler wuseln in der Diele, rücken Bilder zurecht und positionieren ihre Skulpturen. „Man könnte glauben, das Kunstfest läuft schon“, sagt Ursula Balke und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Denn was am Freitag schon daraufhin deutete, dass hier auf dem Hof was passiert, waren nur die Vorbereitungen auf das Kunstfest, das am Pfingstsonntag, 9. Juni, steigt. Dann nämlich lädt das Ehepaar Balke erneut zu sich nach Hause an den Börstelsdamm 10 ein.

Über den ganzen Tag wird es bei den Balkes etwas zu entdecken geben. Von Malerei und Fotografie bis hin zu Skulpturen wird einiges geboten. Aufgebaut werden die Stücke im großen Garten und auch auf der Diele. Neben Ursula Balke, die sich auf Skulpturen spezialisiert hat, stellen unter anderem auch Petra Beyershausen, Ines Bunke, Hans J. Müller und Wolfgang Scheuer aus. Außerdem ist die Kunst-Glaswerkstatt Tiffany aus Weyhe vor Ort. Und neu in diesem Jahr ist eine Schmiede, die aufgebaut wird. Dieter Lasz-Taege wird den Besuchern dieses alte Handwerk vorführen und erklären.

Es spricht sich 'rum

„Ich versuche, immer wieder neue Künstler für das Fest zu gewinnen“, verrät Ursula Balke. „Ich selbst habe gute Kontakte und Pago kennt natürlich auch viele Künstler.“ Den Besuchern scheint das Engagement des Ehepaars zu gefallen. Zum nunmehr vierten Mal findet das Fest bei den Balkes statt. Im vergangenen Jahr waren über den Tag verteilt mehrere Hundert Besucher auf dem Hof. Darunter waren Nachbarn aber auch Gäste aus Bremen und der Region, erzählen Ursula und Pago Balke. „Es spricht sich natürlich 'rum und wir begrüßen hier auch immer wieder Menschen, die wir noch gar nicht kennen.“

Während sich die Frau des Hauses vor allem um die Ausstellung kümmert, ist Pago Balke vordergründig für die Abendveranstaltung verantwortlich. „Vorher bin ich nur mithelfender Ehemann“, wie er selbst sagt. Ab 19 Uhr beginnt dann die Cartoon-Lesung mit Bettina Bexte und Peter Dahm, die den Titel „Fluch der Akribik“ trägt. „Das ist ein echter Höhepunkt“, sagt Pago Balke.

Cartoonistin Bettina Bexte liest

Die Cartoonistin, die auch regelmäßig im WESER-KURIER veröffentlicht, und der Saxofonist Peter Dahm werden gemeinsam auf der Bühne stehen. „Unter dem Motto ,Als die Zeichnungen lauter wurden' begegnen sich hier zwei Künstler aus unterschiedlichen Gebieten. Das wird sicherlich spannend“, vermutet Pago Balke. Ob das zusammenpasst? „Natürlich, denn Bettina Bexte kann auch zur Klarinette greifen und Peter Dahm wird auch mal eine Sprechblase sein.“ Beide versprechen, nicht im Fremdgebiet herum zu dilettieren, sondern sich von ihrer besten Seite zu zeigen.

Der Kabarettist und Musiker Pago Balke wird sich selbst bei dem Kunstfest zurückhalten. „Ich bin Gastgeber. Das ist ja auch mal ganz schön“, sagt er.

Das Ehepaar hat sich mit den Veranstaltungen auf dem Hof in Felde auch eine Art Traum erfüllt. „Es ist doch ein tolles Gefühl, wenn man an dem Ort, an dem man lebt, auch auf der Bühne stehen kann und dort auch Veranstaltungen organisiert“, sagen beide. Alles solle aber in einem kleinen und feinen Rahmen bleiben und nicht zu groß werden.

Das Kunstfest an diesem Sonntag, 9. Juni, beginnt um 10 Uhr. Bis etwa 18 Uhr gibt es Malerei, Fotografie und Skulpturen zu sehen. Auch Kaffee und Kuchen werden serviert. Der Eintritt ist frei. Um 19 Uhr beginnt dann die Cartoon-Lesung mit Bettina Bexte und Peter Dahm. Dafür kostet der Eintritt 15 Euro. Karten sind an der Abendkasse zu bekommen. Es gibt aber auch Eintrittskarten bei der Bücherkiste Riede sowie telefonisch bei den Gastgebern Ursula und Pago Balke unter der Nummer 0 42 94 / 14 53. Der Hof der Balkes befindet sich in Felde, Börtelsdamm 10.