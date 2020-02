So etwas sieht man auch nicht alle Tage: Die Band GlasBlasSing nutzt eher ungewöhnliche Musikinstrumente. (Björn Hake)

Am Valentinstag ging es im Kasch nicht romantisch, sondern musikalisch zu. Am Freitagabend kam nämlich die Band GlasBlasSing mit ihrer Flaschenmusik auf die Bühne des Achimer Veranstaltunsgortes. Die vier Mitglieder der Band sind Andreas Lubert, Frank Wegner, Jan Lubert und David Möhring. Vor elf Jahren war das heutige Quartett schon einmal in Achim und kam nun mit ihrem neusten Programm „Flaschmob“ zurück. Getreu nach ihrem Motto „Liedgut auf Leergut“ spielten die Berliner Musiker ihre Songs ausschließlich auf Flaschen. Der Auftritt dieses Abends fand im Rahmen der Haste-Töne-Reihe statt.

Dass die Musik des Abends nur von Flaschen kommen sollte, stimmte jedoch nicht ganz. Neben zahlreichen Plastik-, Glas- und Metallflaschen kamen auch leere Wasserspender, Kronkorken und sogar das zischende Geräusch von Kohlensäure zur Hilfe. GlasBlasSing hat sich in 17 Jahren Bandgeschichte mannigfaltige Möglichkeiten ausgedacht wie man Leergut bespielen kann. Am häufigsten wurde in die Flaschen geblasen oder Daumen wurden in Flaschenhälse gesteckt. Oft hielten die Flaschen jedoch auch einfach als Ersatz für echte Instrumente her.

Wasserkanister als Trommeln

Wasserkanister wurden als Trommeln benutzt, Kronkorken wie Kastagnetten gespielt und mithilfe einer Instrumentensaite konnte eine Gitarre imitiert werden. Nach eigener Aussage sei die Band ständig auf der Suche nach besonderen Flaschen, die sich als Instrument umbauen oder benutzen ließen. Damit würden sie die Flaschen upcyclen, sprich aus Abfall etwas Neues machen.

Die Songs, die auf diesen besonderen Instrumenten gespielt wurden, waren meistens mit eigenen Texten versehen. Häufig spielte das Quartett jedoch bekannte Melodien, denen sie dank ihrer Instrumente ihren ganz eigenen Klang gaben. „Wir spielen wie immer das beste Flaschenmusikprogramm aller Zeiten“, versprach die Band ihrem Publikum. Das konnten bekannte Popsongs sein bis hin zu klassischen Melodien. Die selbst geschriebenen Songs hatten zumeist einen humoristischen Text und auch bekannte Lieder wurden von der Band mit einem besonderen Kniff versehen.

Neben der Musik spielt Humor nämlich beinahe eine genauso große Rolle bei den Auftritten der Band. „Flaschenmusik sorgt grundsätzlich für gute Laune“, meinte Frontsänger Andreas Lubert. Diesen Aspekt hätte die Gruppe ganz gezielt in ihr Programm eingebaut. Dazu gehörten unter anderem die Wortgefechte zwischen den Songs innerhalb der Gruppe selber. So wurde dem Publikum beispielsweise vorgestellt, welches Bandmitglied die besten Daumen besitzt, um den Flaschenhälsen Töne zu entlocken. Hintersinnige Wortspiele und zweideutige Aussagen gehörten außerdem zum Programm des Abends. Dabei nahmen sich die Musiker und ihre Arbeit selbst nicht zu ernst. Unter anderem präsentierten sie Bierdeckel als ihren Instrumentenständer und Flaschenöffner als ihr Stimminstrument. Auch das Publikum wurde aufgefordert, in der Pause mit den Getränken aus der Bar selber zu musizieren.

Die viele Interaktion mit dem Publikum fand hohen Anklang bei den Gästen. An diesem Abend war der große Saal des Kaschs ausverkauft. Ein großer Teil dieses Publikums war zum ersten Mal bei einem Konzert von GlasBlasSing. Die Meinung der Erstbesucher war positiv, was immer wieder zu hören war. „Es ist grandios, wirklich sehr gut“, war die Meinung einer Besuchergruppe. Vor allem die Erwartungen an die sogenannte Flaschenmusik sei von der Realität noch einmal übertroffen worden. „Live ist es noch einmal eine ganz Spur besser“, lobten einige Gäste.