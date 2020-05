Asche und rußgefärbtes Holz zeugen von einem illegalen Lagerfeuer in der Heide (Hans-Heinrich Grahl)

Zweimal am Tag zieht es Hans-Heinrich Grahl zum Spaziergang mit dem Hund in die Kurt-Hormann-Heide quasi direkt vor seiner Haustür. Und immer wieder muss sich der Landschaftswart der Gemeinde Oyten darüber ärgern, wie sich manche Menschen in dem Landschaftsschutzgebiet und besonders geschütztem Biotop verhalten. Zumeist geht es dabei um in der Natur entsorgten Müll oder auch Hundebesitzer, die ihre Tiere während der Brut- und Setzzeit nicht anleinen. Aber das, was er am vergangenen Sonntag in der Heide vorgefunden hat, „das hat dem Fass den Boden ausgeschlagen“, sagt Grahl.

Denn am Abend zuvor war bei der Sitzgruppe, die der Landschaftswart mit seinen Mitstreitern von den Wühlmäusen in dem Gebiet aufgestellt hatte, eine kleine Party gefeiert worden. Nicht nur, dass das in Zeiten von Corona ohnehin untersagt ist, die Unbekannten beschädigten die Bank, hinterließen zahlreiche Bierflaschen und vor allem: machten ein größeres Lagerfeuer.

Immer wieder gibt es – nicht nur in der Heide – Ärger mit Müllentsorgung in der Natur. (Hans-Heinrich Grahl)

„Das ist einfach nur dumm und unverantwortlich“, macht Grahl seinem Ärger Luft. Das Feuer sei direkt neben einer Hecke entfacht worden. Angesichts der aktuellen Trockenzeit hätte es schnell auf sie übergreifen können. „Wenn das Feuer außer Kontrolle gerät, sind Pflanzen und Tiere in diesem Biotop auf viele Jahre verloren“, hat der Landschaftswart kein Verständnis für ein solches Verhalten. Gleiches gelte für die Menschen, die ihren Müll dort und auch anderen Orten der Gemeinde einfach so abladen. Gartenabfälle, Bauschutt oder Farbeimer sind nur einige Beispiele von Unrat, die Grahl zuletzt – besonders in Zeiten geschlossener Abfallhöfe aufgrund des Coronavirus – häufiger vorfinden musste. „Ich habe dann bei der Gemeinde oder beim Landkreis angerufen, damit es deren Mitarbeiter fachgerecht entsorgen“, erklärt er.

Leute und Tiere schätzen das Gebiet

Doch zurück zur Heide: Seit Jahren ist die Pflege dieses Gebiets den Wühlmäusen ein besonders großes Anliegen. Nicht umsonst ist sie nach Kurt Hormann, dem einstigen Gründer der Oytener Naturschutz-Rentergruppe, benannt. Und die Arbeit und was durch sie in der Heide entstanden ist, werde laut Grahl auch von immer mehr Bürgern wertgeschätzt. „Die Leute lernen jetzt erst ihre Heimat kennen“, berichtet er davon, dass Bürger ganz überrascht davon gewesen seien, wie schön es in dem Gebiet ist.

Manche Tiere, wie etwa die Blindschleiche, siedeln sich gerade erst wieder in der Heide an. (Hans-Heinrich Grahl)

„Es ist wirklich eine tolle Ecke“, schwärmt Grahl. Eine die in letzter Zeit verstärkt nicht nur von immer mehr Menschen der Region geschätzt werde, sondern auch von Tieren. Insbesondere seitdem eine aufgestellte Schranke den Fahrzeugverkehr in dem Gebiet verhindert, sei dieser Trend eindeutig zu beobachten. „Es gibt so viele Tiere, die jetzt langsam wiederkommen“, erzählt Grahl und fügt als Beispiel an, erst kürzlich erstmals seit Jahren dort wieder eine Blindschleiche entdeckt zu haben.

Damit die Menschen diesen Ort noch mehr genießen und auf sich wirken lassen zu können, hatten die Wühlmäuse dort Bänke und einen Tisch aufgestellt. Auch ein Mülleimer wurde angebracht, damit der Abfall nicht in der Natur landet – versehen mit einem Schild „Vielen Dank, dass Sie hier nicht rauchen“. „Das wurde auch schon zweimal von Leuten abgemacht“, kritisiert Grahl nicht nur diese Form von Vandalismus, sondern vor allem, dass sich über die Bitte häufiger einfach hinweggesetzt werde. Eine Zigarettenkippe ist zwar nicht ganz so fahrlässig wie ein Lagerfeuer, aber das Resultat kann unter Umständen das gleiche sein. „Und wenn es in der Heide erstmal brennt, dann richtig.“