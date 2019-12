Kabarettist Hans Scheibner erntete für seinen Auftritt in Langwedel reichlich Applaus. (Michael Galian)

Mit einer neuen „Oma-Geschichte“ und etlichen nachdenklich stimmenden Worten unterhielt der bundesweit bekannte Liedermacher sowie Satiriker und Kabarettist Hans Scheibner sein Publikum im Rathaus Langwedel. Musikalisch unterstützt wurde er dabei von seiner Frau Petra und Tochter Raffaela. Wie ein roter Faden zog sich am Mittwochabend das Thema Weihnachten durchs Programm. „Weihnachten ist das absolute Satire-Thema“, sagte Hans Scheibner und nannte in diesem Zusammenhang den Konsum und die Gefühlsduselei als die Gründe dafür. „Es gibt Probleme und Auseinandersetzungen in den Familien“, bedauerte er.

Das Weihnachts-Programm stand unter dem Motto „Oma gibt nicht auf“ – in Anlehnung an seine Bestseller-Bücher „Wer nimmt Oma?“, „Wo bleibt Oma?“ und „Wohin mit Oma?“. „Ich habe jeweils daraus ein Weihnachtsprogramm gemacht, und das hat Spaß gemacht“, sagte der mittlerweile 83-Jährige, der auch in Langwedel Spaß hatte und diesen den Zuhörern vermittelte. Auf die Frage, wie die Oma-Geschichten überhaupt entstanden seien, antwortete der Autor: „Erzählungen und Wahrheit sind darin verflochten.“

Zarte Engel gehören zum Fest des Jahres, und so startete die Veranstaltung mit Tochter Raffaela, die ein weißes Engelskostüm trug und eine dicke Kerze in der Hand hielt. „Das ist die Weihnachtszeit“, sang sie mit klarer Stimme.

Der erfolgreiche Satire-Senior, der in seinem roten Sakko und dem ergrauten Bart durchaus als Weihnachtsmann hätte dienen können, schritt gemächlichen Schrittes durch den Mittelgang und bestieg etwas unsicher die Bühne, auf der sein golden glitzerndes Geschichtenbuch auf einem mit rotem Stoff bezogenen Sessel lag.

Im Laufe des Abends las Hans Scheibner vor vollbesetzten Rängen vier Kapitel daraus vor. Die Geschichte des Tages handelte von Oma Kreienbohm, die von der Familie wider Willen ins Seniorenheim verfrachtet wurde. Nach überstandenem Oberschenkel-Halsbruch angeblich nur zur Probe. Mut und Zorn, gepaart mit Sorgen um den Hund namens Mozart, entwickelten sich bei ihr in der Vorweihnachtszeit.

Stress an Heiligabend

Weihnachten wollten alle aus der Familie mit Oma im Heim feiern, doch das gefiel der alten Dame ganz und gar nicht. So entwickelten sich Fluchtpläne und eben die Geschichte, die das Leben nur allzu oft schreibt. Der Rollator – als „Gehilfe-Automobil" bezeichnet – und die ganz in Weiß gekleideten Heim-Bediensteten, spielten wichtige Rollen. Und schließlich ein umstürzender Tannenbaum, der die Flucht ermöglichte. Hans Scheibner wirkte dabei wie ein Vorlese-Opa, wie es diesen in etlichen Verfilmungen und in Kaufhäusern zur festlichen Zeit gibt.

Zwischen den Episoden tauchten gesangsmäßig Themen wie „Was Frauen im Allgemeinen leisten“ auf. „Es kommt darauf an, wofür man uns gebrauchen kann“, sang Raffaela. Kurz darauf trat Hans Scheibner ans Mikrofon und berichtete auf humoristische Art von der Warteschlange an Heiligabend in der Bäckerei. Es wurde zu einem „nervigen Brötchen-Casting“, wie es der grauhaarige Mann auf der Bühne bezeichnete. So, wie es durchaus mehrfach im täglichen Leben beim Brötchenkauf vorkommen kann.

Zur Rolle des Vaters, aber auch der Bäume wurde gesungen. Vater Scheibner hingegen interpretierte Weihnachtserlebnisse unter dem Motto „Immer wieder Werner“. Naja, eben dieser Werner kam immer am Vormittag des 24. Dezember rüber, störte den Stress, dem er aus heimischen Räumen entfliehen wollte. Einigen Zuhörern kam dieses sicherlich bekannt vor.

Der Engel Raffaela sang, wie schön es auf Erden sei und dass die Federn an den Flügeln jucken würden. Hans Scheibner erzählte, dass er von seiner Frau keinen Wunschzettel haben wolle und trat beim Kauf einer Handtasche ins Fett-Näpfen. Als Ehefrau Petra musikalisch von einer Oma Reimer berichtete, da trug sie sogar einen St.-Pauli-Schal. Lokalpatriotismus – immerhin kommen die Scheibners aus Hamburg.

Die Geschichte der entflohenen und später verschwundenen Oma Helene Kreienbohm endete schließlich bei und mit der Polizei. Zum Happy End gehörte, dass überraschend Hund Mozart im Kreis der Familie wieder in die Arme geschlossen werden konnte. Ende gut, alles gut und Applaus für das Weihnachts-Ensemble, das seit 20 Jahren immer wieder mit neuen Texten auftritt.

Bei den Scheibners gibt es übrigens zu Weihnachten kaum Stress. „Es geht natürlich nicht so wie in früheren Jahren, wir lassen es etwas ruhiger angehen“, erklärte der 83-jährige Hans Scheibner. Die Familie ist am 24. Dezember im Haus in Hamburg-Ohlstedt zusammen. Da wird an Heiligabend mit Ehefrau und den vier Töchtern sowie mit Hund und Pianist gemütlich das Fest des Jahres gefeiert.