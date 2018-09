Apfelexperte Eckart Brandt ist ein beliebter Gast in Eißel. Jahr für Jahr kommt er auf die Mosterei Finkenburg, verkauft dort Äpfel und hat auch manch eine Anekdote zum beliebten Obst parat. (Björn Hake)

Thedinghausen-Eißel. Diesen Tag haben sich Apfelfreunde sicherlich dick angekreuzt in ihrem Kalender: den 3. Oktober. Es ist der Tag, an dem auf der Mosterei Finkenburg in Eißel der Apfeltag gefeiert wird. Dieser hat sich in den vergangenen Jahren zum echten Publikumsmagneten gemausert. Traditionell findet er am Tag der Deutschen Einheit statt. Es sind aber eben nicht nur die Äpfel, die diese Veranstaltung immer wieder aufs Neue so interessant machen. Von 11 bis 18 Uhr wird außerdem ein spannendes Rahmenprogramm angeboten.

Mit dem Aktionstag will die Mosterei zum Erhalt alter Obstbaumbestände und -sorten beitragen. Wer selbst Äpfel im Garten hat, aber deren Sorte nicht kennt, kann diese von den Apfelexperten Michael Ruhnau und Andreas Kallwitz bestimmen lassen (bitte fünf bis zehn Exemplare pro Sorte mitbringen), heißt es in der Ankündigung der Mosterei. Außerdem wird es wieder eine Apfelausstellung mit rund 50 regionalen Sorten geben. Auch zum Thema Baumpflege, Baumgesundheit und fachgerechter Ostbaumschnitt werden Experten vor Ort sein, Fragen beantworten und professionelles Werkzeug zum Verkauf anbieten.

Die Mosterei Finkenburg in Eißel gibt es seit 1991 und sie ist der „praktische Arm“ des Vereins für naturgemäßen Obstbau. Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Apfelbäume und Streuobstwiesen zu erhalten. In der Mosterei werden vor allem Äpfel für die Garten- und Wiesenbesitzer aus der Umgebung zu Saft verarbeitet.

Gespräche mit dem Apfelexperten

Bei Führungen durch die Mosterei wird erklärt, wie die Saftherstellung technisch funktioniert und was private Gartenbesitzer tun müssen, die selbst ihr Obst in der Finkenburg verarbeiten lassen möchten. Jüngere Besucher können auf dem Aktionstag ihr „Apfeldiplom“ beim Sortenraten erwerben. Außerdem werden viele Mitmachaktionen für Kinder angeboten.

Wie in den vergangenen Jahren wird wieder der aus Funk und Fernsehen bekannte Obstbauer und Apfelexperte Eckart Brandt nach Eißel kommen und die Besucher mit Äpfeln aber auch mit seinem Wissen versorgen. Neben dem Verkauf seiner Produkte wird er am Nachmittag einen kleinen Vortrag über alte Apfelsorten halten. Aber auch an seinem Stand wird er mit der einen oder anderen Anekdote über Äpfel Wissenswertes über dieses Obst verraten. „Ich bin ja nicht das erste Mal hier. Es ist aber immer wieder schön, dass sich so viele Menschen für den Apfel interessieren“, hatte Brandt bei einem zurückliegenden Apfeltag bereits gesagt. „Ich komme sehr gerne zur Mosterei Finkenburg.“

Neben Obst gibt es auf dem Gelände aber noch vieles mehr zu entdecken. Die auf der Finkenburg ansässige Keramikerin Silvia Flamisch wird ihren Ausstellungsraum für Besucher öffnen und handgefertige Töpferwaren anbieten.

Umrahmt wird der Apfeltag von einem großen Hoffest sowie von vielen Essens- und Informationsständen. Der Apfeltag findet am Mittwoch, 3. Oktober, von 11 bis 18 Uhr bei der Mosterei Finkenburg in Thedinghausen-Eißel statt. Weitere Informationen über die Mosterei und ihr Angebot gibt es im Internet unter www.mosterei-finkenburg.de oder telefonisch unter der Nummer 0 42 04 / 14 99.