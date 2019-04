Die junge Mutter Nina Dodenhoff (von links) und ihr Baby Robin sind momentan in der Kinder- und Jugendhilfe in Riede untergebracht. Dort bekommt sie unter anderem von Rebecca Wittrock-Rijksen und Tanja Lehmann Hilfe, ihren Alltag zu meistern. (Björn Hake)

„KiJuRi“. Dieser Begriff steht nicht etwa für ein hippes Szene-Getränk oder ein Urlaubsziel in Asien. Nein. Hinter diesem prägnanten Wort verbirgt sich die Kinder- und Jugendhilfe Riede. Kurz: „KiJuRi“. Seit gut einem Jahr ist die Einrichtung in Riede ansässig. Seitdem hat sich viel getan. „Als wir die Immobilie im Oktober 2017 gekauft haben, dachten wir, wir können direkt loslegen. Daraus wurde aber nichts. Es musste einfach noch zu viel am Haus gemacht werden“, erinnert sich Geschäftsführerin und Leiterin Rebecca Wittrock-Rijksen. Das aber ist nun Vergangenheit. Seit April 2018 ist die Mutter- beziehungsweise Vater-Kind-Einrichtung im Einsatz. Mit Erfolg. Die Nachfrage ist groß.

Als der Startschuss fiel, standen in dem Haus am Okeler Damm vier Plätze für ein Elternteil mit Kind zur Verfügung. Mittlerweile sind es acht Plätze. „Und wir sind voll belegt“, verrät die Erzieherin Wittrock-Rijksen. Aber was genau bietet „KiJuRi“? „Einfach gesagt: Wir nehmen junge Mütter oder Väter mit Kind auf, wenn sie den Tagesablauf alleine nicht meistern können. Wir geben Hilfestellungen, damit sie im Alltag zurechtkommen. Sie lernen hier, ein eigenständiges und lebenswertes Leben zu führen.“

Acht pädagogische Mitarbeiter

Dafür stehen im Haus insgesamt acht pädagogische Mitarbeiter bereit. „Wir helfen 24 Stunden am Tag. Das heißt, dass immer eine Ansprechperson im Haus ist.“ Ein Angebot, das es laut Wittrock-Rijksen im Landkreis Verden so sonst nicht gibt. „Als wir mit unseren Plänen beim Landkreis vorstellig wurden, haben wir auch direkt gemerkt, dass die Idee gut ankommt.“

Die in Riede aufgenommenen Mütter und Väter kommen meist selbst aus schwierigen Verhältnissen mit Gewalterfahrungen, sind oft in Heimen aufgewachsen und haben auch keinen Schulabschluss. Ein normales Leben ist kaum möglich. Vermittelt werden sie von den umliegenden Jugendämtern an die Einrichtung, die die Unterbringung auch bezahlen. Dass solch ein Angebot dringend gebraucht wurde, zeigt die Nachfrage nach einem Platz. „Wir haben Anfragen aus allen umliegenden Landkreisen. Auch Bremen und Hamburg haben angeklopft“, sagt Wittrock-Rijksen.

Tiere für das Außengelände

Die Mütter und Väter sind mit ihren Kindern in dem Haus stets zusammen. „Insgesamt können sie ein bis zwei Jahre bleiben“, sagt Tanja Lehmann, stellvertretende Leiterin. Ziel sei es, den jungen Müttern oder Vätern eine gewisse Struktur für den Tag zu geben. „Der beginnt zum Beispiel morgens mit einem gemeinsamen Frühstück oder dem Kochen in der Küche.“ Aber auch bei Fragen, wie oft ein Baby Nahrung braucht, was zu tun ist, wenn es weint, oder wann es zum Arzt muss, stehen die Mitarbeiter zur Verfügung. „Für viele Menschen sind das banale Dinge. Aber die Eltern, die bei uns leben, haben es selbst nie gelernt“, erklärt Wittrock-Rijksen.

Die Leiterin verrät, dass sich oft auch relativ schnell erste Erfolge bei den Eltern zeigen würden. „Vor einigen Monaten war ein junger Vater aus Bremen bei uns. Er kam aus einem sozialen Brennpunkt und hat den ganzen Tag damit verbracht, Playstation zu spielen. Damit war bei uns dann natürlich Schluss. Wir haben hier nicht mal einen Fernseher“, sagt Wittrock-Rijksen. „Nach einiger Zeit kam er dann zu mir, und sagte, dass er die Playstation gar nicht mehr vermissen würde. Er hat sie einfach nicht mehr gebraucht, weil er hier ganz andere Dinge machen konnte.“ Und das nicht nur im Haus. Zu der Einrichtung gehört auch noch ein etwa 1,6 Hektar großes Gelände, auf dem noch so einiges geplant ist.

Gartengestaltung folgt

„Noch sieht es an einigen Stellen im Garten etwas wüst aus“, gibt Tanja Lehmann zu. „Aber das gesamte Gelände ist schon ein echter Rohdiamant.“ So befinden sich dort unter anderem zahlreiche Apfelbäume, aus deren Äpfel Mitarbeiter und Bewohner im vergangenen Jahr bereits Apfelmuß und andere leckere Dinge gezaubert haben. In einem nächsten Schritt sollen auch noch Tiere einen Platz finden. „Uns schwebt eine Art Nutztier-Arche vor“, sagt Lehmann. In etwa vier Wochen kommen die ersten Gänse und Hühner. Schafe sollen folgen. „Die Versorgung der Tiere soll dann in den pädagogischen Alltag mit einfließen. Die Arbeit bietet die Möglichkeit, Verantwortung niedrigschwellig begereifbar zu machen.“ Und Wittrock-Rijksen ergänzt: „Für die jungen Eltern ist es wichtig, Erfolge zu erleben. Und genau das ist bei uns möglich.“