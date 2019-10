Wenn Hubert leidet

Der vermeintlich Kranke Hubert ist der Mittelpunkt in der Geschichte, die im Erbhof gezeigt wurde. (Björn Hake)

Thedinghausen. Passender hätte die Kulisse kaum ausfallen können: Das „Theater SpielArt“ führte die Komödie „Der vermeintlich Kranke“ von Jean Baptiste Molière im ebenfalls im 17. Jahrhundert entstandenen Schloss Erbhof auf und erntete für eine gelungene Darbietung von den begeisterten Zuschauern lang anhaltenden Applaus. Zweisprachig präsentierte „SpielArt“ den Klassiker, eine zeitlose und innovative Komödie, in Thedinghausen. Zunächst Hoch- und tags darauf am Sonntag auf Niederdeutsch unter dem Titel „Von’t Lief un von den Leev!“. Dabei ging’s um Leib und Liebe mit dem von Jakob Brandt überzeugend gespielten vermeintlichen Kranken Hubert.

Die Bühne im Renaissancesaal bestand hauptsächlich aus dem vom Heimathaus Kutenholz ausgeliehenen hölzernen Rollstuhl. Die Atmosphäre tat aber ihr übriges. Zu den Requisiten zählten Handstock und Hörrohr, Federkiel und Mörser. Links und rechts verhinderte jeweils ein Paravent den Blick in die Technik beziehungsweise auf den Kostümwechsel. „Die Atmosphäre ist ideal“, urteilte Gerd Schröder vom ausrichtenden Förderverein Erbhof. Beim Genuss des Theaterstücks mit den zeitgemäß eingekleideten Schauspielern fühlte sich manch ein Zuschauer ins 17. Jahrhundert versetzt, in dem dieses entstanden und uraufgeführt wurde.

Thomas Gregor Willberger, der die künstlerische Leitung innehatte, spielte in der mit neuzeitlichem Wissen aufgepeppten Komödie den Dr. Aderlaat. Der Doktor der Medizin wollte oder vielmehr sollte Huberts Tochter Angelika freien. So jedenfalls lautete der Wunsch beziehungsweise die Anweisung des vermeintlich Kranken, der dabei sein eigenes Wohl im Sinn hatte.

„Bin ich Krösus?“ Hubert hatte eine Rechnung des Apothekers Bittermandel (Horst Schäpe) bekommen und reduzierte zum Auftakt des Theaterstücks nach und nach die einzelnen Posten. Hier waren drei Taler, dort 35 Groschen und wenige Pfennige berechnet worden. „Ist ihm meine Krankheit so viel wert?“, fragte der vermeintlich Kranke, dem es jedoch finanziell recht gut zu gehen schien.

Von nicht zu überhörenden Blähungen und Koliken geplagt, setzte sich Hubert in den Krankenstuhl und rief vergebens nach Hilfe. „Einen armen alten Mann so allein zu lassen“, jammerte der Hausherr. In der Folge griffen das Hausmädchen Anna (Inske Albers-Willberger) und Angelika (Gabriele Brandt), Huberts Tochter aus erster Ehe, ins Geschehen ein. Angelika, frisch verliebt in den Künstler Clemens (Andreas Lamp), wollte diesen gerne heiraten, doch der Vater hatte andere Pläne. Als er sein Vorhaben mitteilte, gab’s gleich Verwechslungen bei der Nennung des Auserwählten. Nicht etwa Clemens, sondern der Cousin des Apothekers Bittermandel sollte in die Familie einheiraten. „Ärzte in der Verwandtschaft, mir wird nichts fehlen“, freute sich Hubert. Nur kurz war Louise (Sophia Louise Oetjen), die jüngere Tochter aus erster Ehe, zu sehen. Sie musste von den Beobachtungen berichten, die sie bei ihrer Schwester gemacht hatte.

Die durchtriebene zweite Frau des Hausherrn – Eleonore, gespielt von Isa Steffen – war in diesem Zweiakter hellauf begeistert, als ihr Mann auf ein Testament zu ihren Gunsten einwilligte. Mit einer List durch Anna und Huberts Bruder Bernhard (Rainer Oetjen) wurden dem vermeintlich Kranken später aber die Augen geöffnet. Nicht etwa die Ehefrau, sondern die Tochter Angelika trauerte aufrichtig, als sich der Hausherr totstellte.

Das Theaterstück lieferte schließlich ein Happy-End, bei dem beide Seiten zu ihrem Recht kamen. Hubert wurde der Doktor-Hut aufgesetzt, und die Tochter durfte sich auf die Vermählung mit Clemens freuen. Als schließlich alle Darsteller auf der Bühne erschienen, klatschten die Besucher immer wieder vor Begeisterung und sorgten so für einen würdigen Abschluss einer gelungenen Veranstaltung.