Kreismusikschulleiterin Ulrike Petritzki (rechts) zeigt bei "Teachers in concert" ihr Können. Gemeinsam mit musikalischen Wegbegleiterin gastiert sie im Erbhof Thedinghausen. (fr)

Unter dem Titel „Teachers in concert“ lädt die Kreismusikschule Verden in diesem Herbst wieder zu einer besonderen Konzertreihe ein. Am 27. Oktober und 24. November konzertieren Lehrkräfte der Kreismusikschule und ihre musikalischen Ensemblepartner an zwei historischen Orten im Landkreis. Musikinteressierte aber auch Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule haben an diesen beiden Tagen also die Möglichkeit, ihre Lehrer selbst einmal in Aktion zu sehen.

„Viele unserer Musikschullehrerinnen und -lehrer geben nicht nur musikpädagogischen Unterricht, sie sind gleichzeitig auch in verschiedenen Formationen und Ensembles auf der Bühne künstlerisch aktiv“, erklärt Kreismusikschulleiterin Ulrike Petritzki. Mit der Konzertreihe wolle man diese musikalischen Aktivitäten der Kreisverdener Öffentlichkeit präsentieren und zugleich das Konzerterlebnis mit der besonderen Atmosphäre historischer Orte im Landkreis verbinden.

Das Trio Abierto wird am 27. Oktober in Achim zu hören sein (von links): Antje Lütjens, Ulrike Brockes und Joachim Brockes. (Foto: Trio Abierto) (Trio Abierto)

Den Auftakt macht am Sonntag, 27. Oktober, das Klaviertrio Abierto mit einem Konzert anlässlich des 200. Geburtstags von Clara Schumann. Das Trio mit der Pianistin und Musikschullehrkraft Ulrike Brockes am Klavier, ihrem Bruder Joachim Brockes an der Violine und Antje Lütjens am Violoncello wird von 18 bis 19.30 Uhr in der Aula der Kreismusikschule in Achim, Borsteler Landstraße 2, zu hören sein.

Auf dem Programm stehen das Klaviertrio in g-moll Op.17, die 3 Romanzen für Violine und Klavier Op.22 und die Fantasiestücke Op.88 von Clara Schumann sowie das Trio in d-moll Op.63 von Robert Schumann. Das Konzert wird von Ulrike Brockes moderiert, die Einblicke in das Leben der außergewöhnlichen Pianistin, Komponistin und achtfachen Mutter Clara Schumann geben wird. Der Eintritt für dieses Konzert ist frei. Um eine Spende wird gebeten, heißt es in der Ankündigung.

Historische Instrumente

Das zweite Konzert der Reihe folgt am Sonntag, 24. November, im Renaissancesaal des Erbhofes Thedinghausen, Braunschweiger Straße 1. Der musikalische Abend unter dem Titel „Verley uns Frieden gnädiglich“ greift Krieg und Frieden als Thema in der Musik des frühen 17. Jahrhunderts auf. Das Erbhof-Ensemble, bestehend aus Kreismusikschulleiterin Ulrike Petritzki (Renaissance-Flöten), Stephan Schrader (Renaissance-Flöten und Dulzian), Hans-Dieter Renken (Orgelpositiv) und Olaf Tetampel (Gesang und Viola da gamba), spielt unter anderem Werke von G. Frescobaldi, H. Schütz und anderen auf historischen Instrumenten.

Das rund einstündige Konzert beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro) bei der Tourist-Information Thedinghausen im Erbhof sowie bei Lange-Buch & Medien, Braunschweiger Straße 57. Karten an der Abendkasse kosten 15 Euro (ermäßigt 12 Euro). Weitere Informationen zur Konzertreihe gibt es im Internet unter www.landkreis-verden.de/teachersinconcert.