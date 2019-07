Die Band Manny gastiert mit einer Mischung aus Pop, Folk, Rock und Chansons im Schlossgarten des Erbhofs in Thedinghausen. (fr)

Sommerzeit ist auch immer die Zeit des Gartenkultur-Musikfestivals. Bereits seit 2003 organisieren der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen und eine Vielzahl von Akteuren diese Kulturreihe. Von Klassik, Jazz-, Folk-, Tango-, Blues-, Salonmusik und vielen weiteren Musikrichtungen – das Angebot ist facettenreich. Ganze 45 Veranstaltungen sind es in diesem Jahr, die zur Auswahl stehen. Fester Bestandteil als Veranstaltungsort ist der Erbhof in Thedinghausen. Im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals lädt der Förderkreis Erbhof für Sonntag, 4. August, um 11 Uhr zu einem Open-Air Matinee mit der Band Manny Modern Troubadours in den Schlossgarten des Erbhofs ein.

Voller Poesie, mit viel Humor, Tiefgang und gleichzeitig unbeschwert, kommt die Musik von der Band Manny daher, heißt es in der Ankündigung des Förderkreises. Kopf der Band ist Thierry Gaillard, Gitarrist, Singer/Songwriter und Gründer der Musikgruppe. Er tourte zunächst mit verschiedenen Rockbands und schrieb Songs für sie, bis der Weltstar Phil Collins ihn ermutigte seine eigene Musik zu machen. So entstand zunächst die Band Thierry G. und später dann Manny. Hier treffen Gesang und Gitarre auf Querflöte, Klarinette/Saxofon, Keyboards, Bass und Schlagzeug.

Leben, Liebe, Emotionen

„Sie versprühen ihren ganz eigenen Charme und verwirren positiv“, wird die Band vom Förderkreis beschrieben. Denn, wer bei französischer Musik nur an Chansons denkt, gerät bei Manny an die falsche Adresse. Natürlich haben sie auch solche im Gepäck. Der Sound der Band lässt sich allerdings auf keine Stilrichtung festlegen, da selbst innerhalb der Stücke Stilrichtungen und Tempi vermischt werden. Neben Eigenkompositionen werden bekannte Titel hervorragend und überraschend arrangiert und bekommen so ein völlig anderes „Outfit“. Alles dreht sich ums Leben, Lieben, Emotionen, Herzen und Menschen – moderne Troubadoure eben.

Die Band selbst bezeichnet ihre Musik als eine Mischung aus facettenreichem Pop, Folk, Rock und Chansons mit bedeutungsvollen, manchmal zarten, manchmal auch provokativen Texten, in französischer, englischer und spanischer Sprache. Voller Poesie, mit viel Humor, Tiefgang und gleichzeitig doch unbeschwert.

Die Festivalreihe Gartenkultur-Musikfestival hat in den vergangenen Jahren wesentlich zur Bereicherung der regionalen Kulturszene in der Region Bremen beigetragen. Das Festival ermöglicht Bewohnern und Besuchern der Region das Erlebnis eines vielfältigen Angebotes kultureller Veranstaltungen. Das Gartenkultur-Musikfestival startete 2003 mit 20 Veranstaltungen an neun Orten und hat sich seitdem deutlich vergrößert. Mittlerweile zählt das Festival regelmäßig auf mehr als 40 Konzerten in über 20 Städten und Gemeinden insgesamt rund 15 000 Besucher.

Das Konzert im Schlossgarten des Erbhofs in Thedinghausen am Sonntag, 4. August, beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Förderkreis Erbhof würde sich aber über eine Spende freuen. Für das leibliche Wohl und Sitzgelegenheit ist wie immer gesorgt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.gartenkultur-musikfestival.de.