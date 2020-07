Die Hauptstraße in Langwedel wird diesen September nicht nur Partymeile – zum Bedauern der VdS-Mitglieder (von links) Bianca Böse, Lars Lorenzen, Ralf Storjohann und Hendrik Söhn. (Marius Merle)

Nun ist es amtlich: Auch der Langwedeler Markt wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Eigentlich hätte das dreitägige bunte Treiben im Herzen Langwedels am zweiten Septemberwochenende über die Bühne gehen sollen. Da Großveranstaltungen coronabedingt zunächst nur bis Ende August bundesweit verboten wurden, hatte die veranstaltende Vereinigung der Selbstständigen (VdS) Langwedel erst noch abgewartet. Doch durch die Verlängerung des Verbots bis zum 31. Oktober sah sich nun auch die VdS zum Handeln gezwungen, um klare Verhältnisse zu schaffen. Und diese sehen so aus, dass die Verantwortlichen den Markt schweren Herzens komplett absagen.

Natürlich habe es Überlegung gegeben, die Veranstaltung eventuell in abgespeckter Form anzubieten, „aber das entspricht nicht unserem Anspruch“, erklärt VdS-Vorsitzender Hendrik Söhn. Einfach nur verteilt ein paar Buden aufzustellen, so wie bei einem Wochenmarkt, das könne nicht als Langwedeler Markt bezeichnet werden. Der Tenor sei gewesen: „Wenn nicht richtig, dann gar nicht.“ Die Einschränkungen hätten ja schon beim traditionellen Umzug angefangen, sagt Marktmeister Ralf Storjohann. Der hätte nämlich ausfallen müssen „Und das Feiern gehört natürlich auch dazu und das wird in diesem Jahr auf keinen Fall mehr möglich sein“, merkt er weiter an.

Neben dem Aspekt, dass der Langwedeler Markt nur mit seinem kompletten Programm Sinn macht, sprach gegen eine Ausrichtung in kleinerer Art und Weise natürlich auch die Infektionsbefürchtung. „Man stelle sich mal vor, Langwedel wird aufgrund des Marktes zum Corona-Epizentrum“, sagt Storjohann. Das hätte dann Auswirkungen auf alle Menschen im Flecken, im Landkreis Verden oder gar darüber hinaus. Dafür und natürlich auch für das gesundheitliche Risiko will die VdS keine Verantwortung übernehmen. Auch der Ruf des Marktes könnte auf Dauer Schaden nehmen, sollte er zum Corona-„Superspreader“ werden. Denn klar wäre gewesen: Wenn die Veranstaltung in welcher Form auch immer als einzige oder eine von ganz wenigen vergleichbaren in der Region stattgefunden hätte, dann wären auch sehr viele Besucher angereist.

Motto wird auf 2021 verschoben

Mit ihrer Entscheidung sei die VdS bisher auf viel Verständnis gestoßen. „Erst haben alle noch gesagt, gut, dass ihr es nicht direkt absagt“, berichtet Söhn. Aber nachdem Großveranstaltungen weiter untersagt bleiben, sei allen klar gewesen, dass es keinen Langwedeler Markt geben könnte. Im Übrigen das erste Mal in der Geschichte dieser Feierlichkeit. Eigentlich wäre es in diesem Jahr die 43. Auflage gewesen, auch das Motto stand mit „20er Jahre – Tanz auf dem Vulkan“ schon fest. Nun soll dies für 2021 genutzt werden. „Hoffentlich“, merkt Storjohann dazu noch an. Denn natürlich könne aktuell auch noch niemand wissen, wie sich die Situation in einem Jahr verändern wird.