Oyten. Eigentlich war Walter Reichenberg in die Buchhandlung in Bremen gegangen, um dort seine beiden bis dahin über Book on Demand veröffentlichten Bücher mit Abenteuern des Maulwurfs Pauli für den Verkauf anzubieten. Das klappte zwar nicht wie gehofft, dafür kam er mit einer neuen Geschichtsidee aus dem Geschäft heraus. Die Mitarbeiterin in der Buchhandlung stellte in Aussicht, eine Publikation von Reichenberg auszustellen, wenn diese einen Bremen-Bezug hat. Denn davon gebe es zu wenig. Und so begann der 66-Jährige eben direkt an einer Geschichte zu arbeiten, die in der Hansestadt spielt. „Ich habe nur drei Tage für das Konzept gebraucht, dann stand es“, erzählt der Oytener. Herausgekommen ist nach eigenen Monaten Schreibarbeit am Ende unter dem Titel „Bremer lila Märchen: Lila Nebel über Bremen“ ein Fantasy-Abenteuer mit zwölf miteinander verwobenen mystischen Geschichten.

Kurz zusammengefasst geht es in Reichenbergs neuestem Buch, das seit rund zwei Monaten auf dem Markt ist, um lila Staub, der über dem Bundesland Bremen niedergeht, und dessen magische Wirkung von drei Jugendlichen erkannt wird. Immer bei Vollmond lässt er sie übernatürliche Dinge geschehen lassen. Dann erwecken die Jugendlichen Statuen zum Leben, um so Verbrechen zu verhindern. Fehlen dürfen dabei natürlich nicht bekannte Skulpturen wie der Roland, die Stadtmusikanten oder der Schweinehirte mit seinen Tieren im Bereich Sögestraße/Herdentor. Aber auch die Zigarrenmacher vom Buntentorsteinweg, der Wal vor der Sparkasse in Vegesack oder die Seehunde von der Preßburger Straße in Bremerhaven werden unter anderem kurzzeitig zum Leben erweckt.

Für all die detailgenauen Schilderungen der Geschichten musste Reichenberg natürlich viel vor Ort recherchieren. Damit sich die Leser noch besser in die Handlung hineinversetzen können, gibt es zu allen Statuen im Buch auch Fotos und einige Informationen. „Alle Bilder habe ich selbst gemacht“, sagt der 66-Jährige, der sich seit dem Eintritt in den Ruhestand vor zwei Jahren vermehrt dem Schreiben widmet. „Ich habe sonst nie Zeit gehabt“, sagt Reichenberg, der zuvor 38 Jahre lang bei Mercedes in Bremen gearbeitet hat.

Erfahrungen mit einem Maulwurf

Nur im Urlaub, da habe er schon immer mal Geschichten geschrieben – und zwar über den Maulwurf Pauli. Dabei verarbeitete Reichenberg auch eigene Erfahrungen mit den Tieren als Gartenbesitzer. „Es sind bewusst witzige Geschichten, die den Menschen schlecht aussehen lassen. Denn der Maulwurf gewinnt“, erzählt der Oytener, der seit 1982 in der Gemeinde lebt und ursprünglich aus Scheeßel kommt. Die Bilder zu den Abenteuern des Maulwurfs stammen von seiner Tochter. Auch Reichenbergs Frau ist am Entstehungsprozess der Bücher beteiligt und hilft ihm als Lektorin.

Bevor der 66-Jährige, der sich als Dozent bei IQ-Bremen und Prüfer bei der IHK Bremen noch immer nicht ganz aus dem Berufsleben verabschiedet hat, seine Worte in digitale Form bringt, schreibe er erst einmal alles handschriftlich auf. Sein viertes Werk ist derzeit bereits in Arbeit und wird noch „nochmal eine ganz andere Stufe“. Damit meint Reichenberg die Arbeit, die er in das Buch steckt. Es soll ein Fantasy-Roman werden, der in Schweden spielt, wofür er unter anderem eine eigene Tierwelt entwickelt hat. In der Geschichte verarbeitet er außerdem eigene Erlebnisse von seinen Urlauben in Schweden. „Auch ein Bremen-Bezug ist möglich“, fügt Reichenberg an. Und damit besteht dann auch eventuell wieder die Möglichkeit, dass das Endprodukt einen Platz im Bremer Buchhandel finden könnte.

Weitere Informationen

Walter Reichenbergs bisherige drei Bücher sind im Internet bei mehreren Anbietern erhältlich.