Fahrgeschäfte und Thänhuser Markt gehören zusammen: Mit dabei ist in diesem Jahr wieder das Karussell Break Dance. (Focke Strangmann)

Thedinghausen. In Thedinghausen ist es das Ereignis des Jahres: der Thänhuser Markt. Der Ortskern wird zur Bummelmeile, bunte Fahrgeschäfte schmücken den Straßenrand, zahlreiche Buden laden zum Verweilen ein und an allen Ecken ist Musik zu hören. Vom 14. bis zum 16. September ist es wieder soweit, dann lädt die Gemeinschaft der Selbstständigen (GDS) in der Samtgemeinde Thedinghausen, die als Veranstalter fungiert, zur 42. Auflage des Marktes in den Ortskern der Gemeinde. Marktmeister Manfred Masanek und Hans-Ludwig Durka, Vorsitzender der GDS, haben sich bei der Organisation des Thänhuser Marktes auch in diesem Jahr wieder einiges einfallen lassen, um den Besuchern das Höchstmaß an Unterhaltung zu bieten.

Los geht die große Sause am Freitag, 14. September, um 18 Uhr. Der gesamte Markt wird für die Besucher geöffnet, die Marktstände, die Fahrgeschäfte, die Festzelte und auch die Bio-Erlebnismeile, die im vergangenen Jahr ihre Premiere auf dem Thänhuser Markt gefeiert hat, stehen dann zur Verfügung. Neben den Bands, die am Freitagabend auftreten, steht gegen 22 Uhr mit Sicherheit ein Highlight des Marktes an: das große Höhenfeuerwerk gegenüber des Busbahnhofes.

Am Sonnabend, 15. September, sind bereits ab 7 Uhr die Flohmarktbetreiber unterwegs, die ihre Stände an der Schulstraße aufbauen. Offiziell wird es dann um 10 Uhr, wenn Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse und Thedinghausens Bürgermeister Thomas Metz die Feierlichkeiten vor dem Rathaus eröffnen.

An insgesamt rund 170 Ständen zeigen sich an der Braunschweiger, der Syker und der Blankenburger Straße dann Gewerbetreibende und hiesige Kaufleute. Örtliche Vereine und Kunsthandwerker kommen ebenfalls nicht zu kurz und präsentieren ihr Angebot. Auf dem Rathausplatz ist eine Autoschau zu finden. Eine Ausstellung gibt es im Rathauspark und in der Rathausscheune.

Käseschule und Kinderzirkus

Die Bio-Erlebnismeile, die in diesem Jahr zum zweiten Mal dabei ist, startet an der Blankenburger Straße und reicht über die Wiese vor der Gudewill-Schule bis zur Schulstraße. Veranstalter ist hier der Verein Kiebitz. Nach der Eröffnung um 11 Uhr gibt es unter anderem ab 13 Uhr eine Kochshow mit Barbara Stadler und ab 15 Uhr eine Käseschule mit dem Experten Michael Nußbaum aus Bremen. In unmittelbarer Nähe zur Bio-Meile hat auch der Kinderzirkus La Faretti sein Lager aufgeschlagen. Im Zirkuszelt an der Jahnstraße zeigen die jungen Artisten am Sonnabend und am Sonntag von 14.30 bis 16 Uhr ihr Können. Im Festzelt am Busbahnhof startet dann um 20 Uhr die Marktparty. In Blötes Festzelt auf dem Netto-Parkplatz geben sich ab 20 Uhr die Band United Four und DJ Ralf Burnett die Ehre. Eng zusammen arbeitet die GDS während der Markttage auch mit der Polizei Thedinghausen, der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz und der Rettungshundestaffel Emtinghausen-Bahlum.

Der Sonntag, 16. September, startet dann wieder etwas ruhiger – und zwar mit einem Marktgottesdienst in Blötes Festzelt. Der reguläre Marktbetrieb geht dann wieder um 10 Uhr los. Nicht fehlen dürfen an den drei Markttagen natürlich die Fahrgeschäfte. Es gibt Autoscooter, Break Dance, Twister, Musikexpress und unterschiedliche Kinderkarussells. Die Weichen für ein großes Spektakel sind also gestellt. Der Thänhuser Markt kann kommen.