Dennis Kaupp, NDR-Redakteurin Alicia Anker und Jesko Friedrich sprechen mit Zehntklässlern der IGS über ihren Beruf als Satiriker. (Björn Hake)

Oyten. Andere zum Lachen zu bringen, ist ihr Beruf. Und ihr Handwerk, das beweisen sie regelmäßig in der NDR-Satiresendung "Extra drei", beherrschen Dennis und Jesko meisterlich. Am Montag waren die Grimme-Preisträger in der IGS in Oyten zu Gast, um mit 28 Schülern aus der zehnten Klasse über Satire und ihre Grenzen zu sprechen.

Bei jener Kunstform geht es nicht darum, belanglose Witze zu erzählen, erklärte eine Schülerin auf die Frage nach der Unterscheidung von Satire und Comedy. Satire kritisiere gesellschaftliche Missstände – bloß eben durch Überhöhung und Zuspitzung der Fakten.

Gemeinsam mit Redakteurin Alicia Anker erklärten die Autoren und Darsteller Dennis Kaupp und Jesko Friedrich, nach welchen Kriterien sie ihre Beiträge für "Extra drei" gestalten. "Wir suchen nach einem satirischen Feind", sagte Kaupp. Das "Opfer" müsse für eine Misslage verantwortlich sein. Autoritäre Figuren wie Trump, Erdogan und Seehofer eigneten sich ideal dafür. Bei anderen ist es nicht so einfach. "Merkel ist schwierig, weil sie sich überall durchlaviert. Sie ist nicht so leicht zu kriegen", beschrieb Friedrich. Ein weiterer Grundsatz: Der in dem satirischen Lied oder Sketch angeprangerte Missstand muss prinzipiell umkehrbar sein. Nicht mehr beeinflussbare Geschehnisse aus der Geschichte oder Naturkatastrophen sind demnach nicht satirewürdig. "Ein Erdbeben ist kein satirisches Thema, weil es keinen Feind gibt, der für den Missstand verantwortlich ist", nannte Anker ein Beispiel.

Satire kann nicht nur unterhalten, sondern auch ernste Debatten in Gang setzen. Dennis und Jesko ist das mit "Extra drei" im vergangenen Jahr gelungen. Ihr Satire-Lied "Erdowie, Erdowo, Erdogan" über den türkischen Präsidenten wurde zum Internet-Hit. Darin prangert das Duo unter anderem dessen Umgang mit Pressefreiheit und die Bombardierung von Kurdengebieten an. Das Video war auch den meisten IGS-Schülern, die selten klassisch fernsehen und viel über die sozialen Medien mitbekommen, bestens bekannt. So setzte das Gelächter bereits ein, noch bevor das Lied nach der Melodie von Nenas „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ mit zum Text passenden Videoausschnitten im Klassenraum abgespielt wurde.

Erdogan hatte das Lied scharf kritisiert. Daraufhin hatte Moderator Jan Böhmermann sein "Schmähgedicht" in seiner Sendung vorgetragen. "Das Video hat einen Diskurs ausgelöst über Pressefreiheit und darüber, wie weit Satire gehen darf", sagte Anker. Dieser führte dazu, dass Majestätsbeleidigung seit Beginn des Jahres in Deutschland kein Straftatbestand mehr ist. Für die "Extra drei"-Macher zeigt dies: "Wir können die Welt im Kleinen verändern. Wir können fehlerhaftes Verhalten ins Licht der Öffentlichkeit stellen." Durch das Stilmittel des Humors erreicht das Magazin viele Menschen. "Informationen vermittelt man am besten über eine starke Emotion – und Humor ist eine solche", machte Friedrich deutlich.

Zieht man etwas ins Lächerliche, ist Gegenwind garantiert. Die fünf Redakteure und die bis zu 15 freien Autoren hinter "Extra drei" bekommen für ihre Arbeit viel Lob. Doch in der Regel fallen die Reaktionen negativ aus. "Das ist unser Job. Wir wollen, dass sich Leute ärgern. Das heißt, dass eine Auseinandersetzung entsteht", verdeutlichte Anker, dass es bei Satire immer um eine einseitige Darstellung gehe. Die Kunstform genießt einen besonderen Schutz. Auch Beleidigungen sind erlaubt – wenn sie der Vermittlung der Botschaft dienen. Lehrerin Kirsten Müller, die die Satire-Macher in die Schule geholt hatte, wollte von den Autoren wissen, wie sie für ihre Sendung recherchieren. Für ihre Arbeit gelte journalistische Sorgfalt, erklärte Anker. Das, was die satirischen Beiträge anprangern, müsse der Wahrheit entsprechen. An den Fall Skripal traue sich das Team zum Beispiel nicht heran. Dafür sei Vieles noch zu unklar.