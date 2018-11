Straßenschäden gibt es in Achim, wie hier in Bollen zu sehen, an vielen Stellen. Nun hat die Politik festgelegt, wo saniert wird. (Björn Hake)

„Wir hinken ganz stark hinterher, der Straßenbestand ist überaltert.“ Das war kein Geheimnis, das der städtische Verkehrsplaner Stefan Schuster dem Ausschuss für Bauunterhaltung in dessen jüngster Sitzung verraten hat. Und doch fasste er mit seinen Worten treffend und schonungslos zusammen, wie es ums Achimer Straßennetz bestellt ist. Schuld daran sind insbesondere auch die deutliche Zunahme des Schwerlastverkehrs in den vergangenen Jahren und die Tatsache, dass für Straßensanierungen selten genug Geld im Haushalt zur Verfügung steht.

Neben den von Anliegern mitfinanzierten Straßenerneuerungen oder erstmaligen Herstellungen von Straßen investiert die Stadt Achim selbst rund 200 000 Euro jährlich in die normale Straßenunterhaltung. Wie knapp das bemessen ist, machte Schuster dem Ausschuss deutlich. Denn wenn eine Maßnahme nicht hätte aus unvorhersehbaren Gründen verschoben werden müssen, wäre die Summe für das aktuelle Jahr bereits im September aufgebraucht gewesen. Zu den Straßen, die aufgrund ihrer Bedeutung und ihrer Sicherheit am ehesten gemacht werden müssen und für die die Stadt kein Geld von Anliegern bekommen kann, zählen in der Reihenfolge: Die Borsteler Landstraße von der Einmündung Am Freibad bis zur Bahnbrücke, die Uphuser Dorfstraße, der Finienweg, die Achimer Brückenstraße, die Straße Am Freibad, die Bollener Dorfstraße innerorts und die Straße Bekenende. Sie sollen in den nächsten drei Jahren auf Vordermann gebracht werden.

Erstausbau der Allhornstraße

Nach wie vor möchte ein Teil der Anlieger der Sackgasse Am Oertel diese in Eigenregie ausbauen, einige Nachbarn wollen dies nicht. So lange die Anwohner sich nicht einig sind, kann es keinen Ausbau geben. Der Stadt sind die Hände gebunden, die Politik könnte die Sackgasse nach oben auf die Prioritätenliste setzen, wobei für den Erstausbau dann 90 Prozent der Kosten von den Anliegern zu tragen wären. Das wollte der Ausschuss nicht – eben weil es sich nur um eine Sackgasse handelt.

Außerdem thront, wie berichtet, ganz oben auf der rund 50 Straßen umfassenden Prioritätenliste eine andere Anliegerstraße: die Allhornstraße. Für diese steht ein Erstausbau an und nach dem Baugesetz müssen die Anwohner 90 Prozent der Kosten, die Stadt Achim zehn Prozent, tragen. Die Straße weist laut Verwaltung ein starkes Gefälle auf und das Regenwasser läuft auf Privatgrundstücke. „Wir folgen unserer Strategie, im Wechsel eine Sanierung und einen Ausbau anzugehen“, sagte Schuster. Zuletzt sei der Steinweg in Bierden mithilfe von Anwohnerbeiträgen ausgebaut worden, nun „geht es nur wenige hundert Meter weiter mit dem Erstausbau weiter“.

Aus Steinweg-Sanierung gelernt

Allerdings hat die Stadtverwaltung aus den Debatten um die Steinweg-Sanierung gelernt und will es laut Schuster „nun besser machen“. Die Anlieger sollen von vornherein mitgenommen werden und dieses Mal frühzeitig erfahren, welche ermittelten Beiträge auf die einzelnen Anwohner entfallen. Einstimmig hat der Ausschuss den Erstausbau der Allhornstraße nun empfohlen, der laut Fachbereichsleiter Steffen Zorn günstiger ausfallen wird als zunächst angenommen. Er sprach gar von einer „deutlichen Reduzierung“, da zunächst mit über 300 000 Euro gerechnet worden war, nun aber feststehe, „dass wir mit eben über 200 000 Euro Baukosten hinkommen sollten“. Die Anlieger müssten davon 180 000 Euro zahlen.

Während an der Anliegerbeteiligung bei einem Erstausbau nicht zu rütteln ist, waren die Straßenausbaubeiträge in Achim diskutiert worden. Ebenso ihre Sinnhaftigkeit, da eine Kommune eine solche Satzung nicht haben muss und andere Städte und Gemeinden ohne auskommen. Achim aber will eine solche Satzung, darauf hatte sich der Rat bereits mehrheitlich geeinigt.

Die Alternative der sogenannten wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge für Teilbereiche Achims wie Embsen hatte die CDU ursprünglich beantragt, diesen Antrag während der Sitzung aber zurückgezogen. Aus Sicht der Verwaltung wären zwei unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Beitragserhebung zu Straßensanierungen unpraktikabel gewesen – und mit Verwaltungsaufwandskosten von zusätzlichen 30 000 Euro jährlich auch zu teuer.