Die Lage am Wasser macht Achim auch für Touristen interessant. Allerdings kommen diese meistens nur für einen Kurzurlaub von ein bis zwei Tagen in die Weserstadt. (Björn Hake)

„Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagt der Volksmund. Die Achimer Stadtverwaltung will sich dieses Sprichwort jedoch nicht zu Eigen machen. Zumindest nicht, wenn es um die Zusammenarbeit mit der Mittelweser Touristik GmbH (MWT) geht. Der Vermarktungsvertrag mit dieser läuft nämlich eigentlich zum Ende dieses Jahres aus. Die Verwaltung plädiert jedoch dafür, die touristische Vermarktung Achims weiter in den Händen der MWT zu belassen und die Zusammenarbeit um weitere fünf Jahre bis Ende 2024 zu verlängern. Denn das Ziel, mit der Kooperation verfolgt werden sollte, habe man erreicht. Demnach geht es dabei laut Verwaltung um die „überregionale Vermarktung Achims über politische Grenzen hinweg“.

Auch ein Blick auf die Übernachtungs- und Besucherzahlen der vergangenen Jahre gibt der Verwaltung bei ihrer positiven Einschätzung der Zusammenarbeit recht. Denn im Jahr 2018 wurde in Achim mit 84 665 Übernachtungen das zweitbeste Ergebnis seit dem Jahr 2000 erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von gut sechs Prozent. Nur 2014 lag die Zahl mit 85 764 Übernachtungen darüber. Das geht aus dem Jahresbericht der Mittelweser Touristik hervor. 53 603 Gästeankünfte im vergangenen Jahr sind demnach sogar ein Rekordergebnis für Achim.

„Die Stadtverwaltung empfiehlt aufgrund dieser positiven Entwicklungen die weitere Zusammenarbeit“, heißt es in einer Beschlussvorlage, die in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 10. September auf der Tagesordnung steht. Dann wird auch der Geschäftsführer der Mittelweser Touristik GmbH, Martin Fahrland, die Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres noch einmal genauer erläutern. Zu den vertraglich geregelten Aufgaben, die die Mittelweser Touristik für die Stadt Achim übernimmt, gehört neben der Präsentation der Stadt auf Messen und der Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise auch die Marktforschung für den Städtetourismus etwa über Gästebefragungen.

Meist Kurzurlauber und Tagesgäste

„Durch die Autobahnnähe und die Nähe zu Bremen spielt der Geschäftsreiseverkehr eine wichtige Rolle in Achim“, heißt es in dem Jahresbericht. Darüber hinaus gilt für die Weserstadt ebenso wie für die gesamte Mittelweser-Region: Sie ist hauptsächlich ein Ziel für Kurzurlauber und Tagesgäste. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Touristen in Achim betrug im vergangenen Jahr 1,6 Tage.

Damit Achim Touristen anlockt, muss für auswärtige Gäste natürlich vor Ort etwas geboten werden. Auch dafür zeichnet die Mittelweser Touristik seit 2008 mit verantwortlich. Ab diesem Zeitpunkt hat sie schließlich auch den Betrieb der Tourist-Information an der Obernstraße übernommen. Seitdem konnten dort laut Jahresbericht 85 460 Gäste beraten werden. Daraus gingen demnach 1891 Unterkunftsvermittlungen mit einem Buchungsvolumen von rund 395 000 Euro hervor. „Die Tourist-Information ist als wichtige Anlaufstelle für Besucher aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken“, ist sich auch die Verwaltung sicher.

Ein wichtiger Bestandteil der touristischen Arbeit vor Ort sind in Achim auch die Stadtführungen. „Die Führungen werden von Gästen und Einheimischen gut angenommen“, teilt die MWT mit. „Im Jahr 2018 wurden in Achim 44 Stadtführungen – davon zwölf öffentliche Führungen – mit insgesamt 680 Gästen durchgeführt.“ Ziel sei es, auch zukünftig den Bereich der Themenführungen entsprechen der Ansprüche und Gästebedürfnisse weiterzuentwickeln.