Ein hoher Sachschaden ist bei einem Brand einer Werkstatt in Reeßum (Landkreis Rotenburg/Wümme) entstanden. (dpa)

Ein 36-Jähriger hatte an einem Auto Reparaturarbeiten vorgenommen, das Fahrzeug fing dabei Feuer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann versuchte am Sonnabend vergeblich, den Brand selbst zu löschen. Als die Feuerwehr mit über 170 Kräften eintraf, stand die Werkstatt bereits in Flammen. Das Gebäude, das auch als Lager genutzt wurde und in dem noch weitere Fahrzeuge standen, stürzte teilweise ein. Es entstand ein Schaden von 250.000 Euro.

Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu vermeiden. Der 16-jährige Sohn des Mannes erlitt einen Schock. (lni)