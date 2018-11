Von wegen verlassene Werkstatt: Auch eine Jungen-Gang hat sie in dem Theaterstück als Hauptquartier auserkoren. (Björn Hake)

Schon das Bühnenbild konnte sich sehen lassen. Zur Hälfte stellte es den Empfangsraum, zur Hälfte die alte Garage des Autohauses Meiser dar, wie man oben, selbstverständlich spiegelverkehrt, lesen konnte. Allein das machte bei strahlendem Sonnenschein neugierig auf das Schauspiel. Begonnen wurde aber mit Musik. Von Rampenlicht und dem dazugehörigen Lampenfieber wurde gesungen. Und dann wurde noch – wie jedes Jahr – das Mucksmäuschenlied zur Premiere der Daverdener Freilichtbühne angestimmt. Das gibt dem Publikum die Gelegenheit zum Lärmmachen, Klatschen, Trampeln und Rufen – und dem Theaterensemble die Gelegenheit zu testen, „ob wir denn überhaupt spielen.“ Erwartungsgemäß enttäuschten die Zuschauer nicht.

Anschließend war es an den Darstellern zu überzeugen. Und tatsächlich verdrehten sie den Gästen den Kopf, denn vom obersten Rang kam ein Kind herunter gelaufen und rief lautstark und aufgeregt „Polizei!“ Es war Tim Meiser, gespielt von Mieke Penczek. Mit den Worten „Hier, halt mal, pass gut auf, den hol ich mir gleich wieder ab“, drückte er einem Mädchen in einer der vorderen Reihen einen Teddybären in die Hand. „Denn sicher wollt ihr erstmal wissen, wie alles anfing.“

Und so wurde die Geschichte von hinten aufgerollt, nach und nach erklärt, warum Tim, der Sohn der Autohausbesitzerin Klara Meiser (Fenja Gerkens), so aufgeregt die Polizei rufen musste. Und welchen Plan die aufbrausende, gemeine Geschäftsführerin Jolante „Jo“ Fiesch (Nicole Czember) zusammen mit ihrem Schergen, dem windigen Autoverkäufer Freddy (Volker Meyer), ausgeheckt hatte. Und warum sich die Umsetzung dieses Plans als verdammt schwierig herausstellen sollte. Denn das Geld, das die fiese Fiesch aus der Kasse hatte mitgehen lassen, sollte Freddy im Schutz der alten Werkstatt mithilfe von Teddys nach draußen schmuggeln. Bloß blieb es in jener Werkstatt nicht lange so ruhig wie gehofft.

Eine wichtige Rolle, oder gleich mehrere davon, fiel den Kindern zu. Zuerst bezogen Tim und seine Freunde Adam (Jakob Körner) und Daniel (Svea Heine) die alte Werkstatt, die sie als Hauptquartier nutzen wollten. Wenig später kamen Tims Schwester Paula (Mailin Meyer), ihre Freundin Ela (Judith Schmidt) und die neu aus Bremen zugezogenen Mia (Neele Mohrmann) auf dieselbe Idee. Auch die jüngste Meiser-Tochter Dominique, gespielt von der gerade fünfjährigen Lilou Förster, und ihr kleiner Freund Sascha (Loic Förster) streunten bald dort herum.

Als dann auch noch ein ziemlich eigenes Trio von Obdachlosen die Werkstatt als Hotel für die Nacht entdeckt hatte, war das Chaos perfekt – vier Parteien, die aus unterschiedlichen Gründen unbedingt unentdeckt bleiben wollten in der alten, ja ach so verlassenen Werkstatt.

Begleitet wurde das Schauspiel von immer wieder eingestreuten Liedern, die Regisseur Uwe Witten selbst komponiert hatte. In diesen Momenten konnten auch die Darsteller ihr musikalisches Können unter Beweis stellen. So besangen die Jungs ihre Gang zum Beispiel als „Die Werkstätter“, oder die schrulligen Obdachlosen marschierten durchs Publikum mit dem Motto „Dat jet auch mal ohne!“ Das Akkordeon drückte Harry (Volker Penczek) hinterher dem anwesenden Langwedeler Bürgermeister Andreas Brandt in die Hand – mit dem Hinweis: „Der kann das sicher auch spielen!“

Am Mittwoch, 7. Juni, und Donnerstag, 8. Juni, führt das Theaterensemble die „Miesen Tricks mit Teddybären“ noch einmal extra für Schulklassen und Kindergärten auf, Beginn ist um 10 Uhr. Darüber hinaus sind am Freitag, 9. Juni, um 19 Uhr und am Sonnabend, 10. Juni, sowie Sonntag, 11. Juni, jeweils für 16 Uhr Vorstellungen angesetzt.