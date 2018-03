Obwohl der ehrenamtliche Einsatz auch in der Stadt Achim der Motor der Gesellschaft ist und angesichts der rund 160 Vereine und Organisationen in der Stadt dementsprechend viele Menschen bürgerschaftlich engagiert sind, erfreut sich die Ehrenamtskarte in Relation dazu bisher nicht allzu großer Beliebtheit. So haben sich im vergangenen halben Jahr zehn Achimer die Karte ausstellen lassen, die ihnen Vergünstigungen etwa in Form von Preisnachlässen bringt. 145 Menschen besitzen nach Angaben von Svenja Meyer von der Freiwilligenagentur in der Stadt derzeit die Karte, die vor acht Jahren von den Ländern Niedersachsen und Bremen eingeführt wurde.

„Weil sie bisher nicht so gut nachgefragt wird, möchten wir sie attraktiver machen“, sagte Svenja Meyer, die mit ihrer Kollegin Martina Jansen derzeit Institutionen und Geschäfte in Achim anschreibt, ob sie sich nicht an der Ehrenamtskarte beteiligen möchten. „Mit dieser Karte möchte die Stadt Achim mehr als ein bloßes Dankeschön sagen für die Zeit und Kraft, die Sie für Ihr Engagement zur Verfügung stellen“, heißt es in dem Schreiben. Jede öffentliche oder private Einrichtung, die sich anschließt, verhilft der Karte automatisch zu mehr Wertigkeit.

Waren es bisher etwa zwölf Einrichtungen, die sich in Achim beteiligt haben, sind nach Angaben von Svenja Meyer in den vergangenen Monaten allein sechs neue Institutionen hinzugekommen. Und neue Antragsteller konnte die Freiwilligenagentur in diesem Jahr bereits auch schon begrüßen. Svenja Meyer glaubt, dass auch die alljährliche Verleihung der Ehrenpreise im Dezember die Aufmerksamkeit auf die Freiwilligenagentur und die Ehrenamtskarte lenkt. Außer in Achim wird die Karte noch im Flecken Ottersberg, in der Gemeinde Oyten und in der Stadt Verden angeboten.

Nicht jeder ehrenamtlich Tätige kann die Karte beantragen, es gibt schon ein paar Voraussetzungen. So muss man mindestens fünf Stunden pro Woche unentgeltlich ehrenamtliche Arbeit in Achim leisten oder anders verteilt 250 Stunden im Jahr. Außerdem muss man sich bereits seit mindestens drei Jahren in einer Organisation engagieren – und diese müssen das Engagement gegenüber der Stadt Achim bestätigen. Die goldene Ehrenamtskarte, die nur in Verbindung mit dem Personalausweis gültig ist, enthält den Namen des Karteninhabers und ist nicht übertragbar. Einrichtungen, die Vergünstigungen auf Produkte oder Tickets anbieten, machen dies durch einen entsprechenden Aufkleber an der Eingangstür oder im Kassenbereich sichtbar.

Rund die Hälfte der Ehrenamtlichen, die aktuell eine Karte in Achim besitzen, sind im Bereich „Soziales, Senioren und Jugend“ tätig, gefolgt von den Freiwilligen Feuerwehren und Rettungsdiensten. „Als wir die Karte neu eingeführt haben, war das Interesse noch recht groß“, hatte Martina Jansen unserer Redaktion im Sommer vergangenen Jahres gesagt. Doch mit den Jahren sei es immer weniger geworden – daher nun die erfolgte Offensive. Außerdem ist eine Datenbank in Arbeit, die der Freiwilligenagentur Aufschluss darüber bringen soll, wie viele Menschen ehrenamtlich in der Stadt tätig sind. Svenja Meyer schwebt vor, dass sich darüber die Ehrenamtlichen auch vernetzen könnten. „Aber noch ist intern hier einiges abzuklären“, schilderte sie.