Anna Hubach und Andreas Meyer sind für ihr Produkt ausgezeichnet worden. (Björn Hake)

Thedinghausen-Wulmstorf. Zum neunten Mal hat der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) herausragende Lebensmittel von Herstellern aus dem ganzen Land ausgezeichnet. 53 Lebensmittelhersteller erhielten am Dienstag in Hannover aus der Hand von Weil Urkunden für eines oder mehrere ihrer Produkte, die ab sofort das Label „Kulinarischer Botschafter Niedersachsen 2018“ tragen dürfen, heißt es in einer Pressemitteilung der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft. Zu den Gewinnern gehört jetzt auch das geröstete Haselnussöl, aus deutschen Bio Haselnüssen, von der Wesermühle aus Wulmstorf. Weil überreichte die Urkunde an die Inhaber der Wesermühle, Andreas Meyer und Anna Hubach. „Die Auszeichnung steht für die herausragende Vielfalt regionaltypischer Spezialitäten und für Genuss aus unserem Land“, sagte Weil.

Seit zehn Jahren produziert die Wesermühle schon die Öle. Zu Beginn noch in Hagen-Grinden in Langwedel, seit 2017 nun in einer alten Windmühle in Wulmstorf in der Gemeinde Thedinghausen. Insgesamt vergab Weil die Auszeichnung an 67 verschiedene Produkte. Alle Kulinarischen Botschafter Niedersachsens sind Lebensmittel, die in Geschmack, Aussehen, Geruch und Haptik deutlich überdurchschnittlich in der jeweiligen Produktkategorie bewertet wurden und deshalb beispielgebend sind, heißt es in der Mitteilung. Ausgewählt wurden die Siegerprodukte von einer unabhängigen Fachjury, in der Spitzenköche, Sensorik-Experten, Marketing-Fachleute und Produktentwickler mitwirken. Beworben hatten sich in diesem Jahr insgesamt 95 niedersächsische Unternehmen mit 170 verschiedenen Produkten. Seit 2010 haben beim Wettbewerb „Kulinarisches Niedersachsen“ rund 1300 Lebensmittelhersteller Produkte zur Begutachtung und Verkostung eingereicht. Rund 300 Produkte wurden seither ausgezeichnet. Das Zeichen „Kulinarischer Botschafter Niedersachsen“ wird zunehmend auch im Lebensmitteleinzelhandel beachtet. Es steht für Exzellenz, regionale Herkunft und Produktverantwortung.