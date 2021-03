Die Asphaltdecke an der Kreuzung Max-Naumann-Straße/Im Finigen kann nun doch erst in der kommenden Woche eingebaut werden. (Björn Hake)

Auf das Wetter ist einfach kein Verlass. Das hat auch der Achimer Verkehrsplaner Stefan Schuster in den vergangenen Tagen wieder schmerzlich feststellen müssen. Und so musste er in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr leider verkünden, dass sich die Bauarbeiten an der L 156 doch noch einmal verzögern werden. Zu Beginn der Woche hätten die Baufirma und auch die Stadt selbst noch darauf gesetzt, dass zum Ende dieser Woche der Einbau der Asphaltdecke beginnen könne, doch relativ schnell stand dann offenbar fest: Die Arbeiten können in dieser Woche nicht mehr stattfinden.

„Das Risiko der technischen Qualitätseinbuße ist aufgrund des nassen und kalten Wetters zu groß“, begründet Schuster den Schritt. „Um die Asphaltdecke einbauen zu können, brauchen wir einen trockenen Untergrund und auch ein bisschen Wärme.“ Da es in den vergangenen Tagen in der Nacht allerdings immer wieder auch Bodenfrost gab, sind beide Voraussetzungen derzeit nicht gegeben. Die Arbeiten an der Deckschicht müssen daher auf die kommende Woche verschoben werden - natürlich auch mit Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin und die noch anstehenden Folgearbeiten.

Freigabe der Kreuzung am 25. März

„Dank verstärktem Personaleinsatz nach der dreiwöchigen Winter-Zwangspause liefen alle Arbeiten zunächst nach Plan“, berichtet Schuster. „Jetzt führt das wechselhafte Wetter dazu, dass sich der Fertigstellungstermin um voraussichtlich drei Arbeitstage nach hinten verschiebt.“ Dies betrifft die Freigabe der Kreuzung Max-Naumann-Straße/L 156/Im Finigen, die somit voraussichtlich erst am Donnerstag, 25. März, erfolgen kann.

Direkt im Anschluss wird dann laut Schuster die Vollsperrung an der nördlich gelegenen Baumarkt-Kreuzung L 156/K 23/Autobahnzufahrt Bremen eingerichtet. „Hier beginnen die Arbeiten somit voraussichtlich am 25. März und werden etwa zehn Tage dauern“, kündigt Schuster an. Dafür wird die Kreuzung bereits zum frühen Morgen des kommenden Donnerstags voll gesperrt sein. „Nach Freigabe der Kreuzung erfolgen letzte Restarbeiten im Kreuzungsbereich, um Leitplankenbau und Markierungsarbeiten fertigzustellen.“ Hier könne es bis zur endgültigen Fertigstellung noch zu kleineren Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer kommen. „Alle Beteiligten werden nach wie vor versuchen, die Sperrzeiten so kurz wie möglich zu halten“, verspricht Schuster.

Die Freigabe der Autobahnanschlussstelle Achim-Ost in Fahrtrichtung Bremen ist indes für Mitte April geplant. Der letzte Abschnitt der L 156 im Bereich zwischen Max-Naumann-Straße und Steuben-Allee wird voraussichtlich bereits Anfang April wieder befahrbar sein. „Die Baufirma geht davon aus, dass sämtliche Arbeiten im Verlauf der Landesstraße und der Anschlussstellen Ende April abgeschlossen sind“, hat Schuster dann auch noch gute Nachrichten. Denn sollte das tatsächlich so kommen, wären die Arbeiten somit insgesamt rund zwei Monate früher fertig als ursprünglich geplant.

Nähere Informationen zu den Bauarbeiten an der L 156 sind auch über die Internetseite der Stadt Achim unter www.achim.de und unter der Telefonnummer 04202/9160580 erhältlich.