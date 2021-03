Auf dem Dach des Achimer Rathauses ist bereits eine Fotovoltaikanlage angebracht. Es gibt allerdings noch viel Ausbau-Potenzial in der Stadt. (Björn Hake)

Achim/Verden. Gerade einmal drei Prozent. So gering ist der Anteil des von der Stadt Achim ausgeschöpften Potenzials für Fotovoltaikanlagen. Das bedeutet, dass nur drei Prozent der eigentlich dafür geeigneten Dächer im Stadtgebiet mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet sind. Ergeben hat das der Solaratlas der Klimaschutzagentur des Landkreises Verden (Klever). Dass bei einem solchen Wert noch reichlich Luft nach oben ist, ist ganz offensichtlich. Und nun will die Stadt mit der Teilnahme an einem bundesweiten Wettbewerb dazu beitragen, dass der Fotovoltaik-Ausbau möglichst schnell vorangetrieben wird. Der Vorstoß dazu kam von Klever.

Die Aktion trägt den Namen „Wattbewerb“ und wurde von der Initiative Fossil Free Karlsruhe mit Unterstützung der Parents for Future Germany und Fridays for Future Germany ins Leben gerufen. Startschuss war bereits der 21. Februar. Das Ende der Aktion ist erreicht, sobald die erste Großstadt ihre installierte PV-Leistung verdoppelt hat. Gewinnerin ist jedoch in den zwei Kategorien „Städte bis 100.000 Einwohner“ und „Großstädte“ jeweils die Stadt, die im Wettbewerbszeitraum am meisten Kilowatt-Leistung (peak) je Einwohner zugebaut hat.

70 Städte beteiligt

Bisher beteiligen sich bundesweit rund 70 Städte und neuerdings sind aus dem Landkreis Verden eben auch Achim und Verden mit dabei. „Der Klever-Solaratlas hat uns deutlich gemacht, dass wir erst drei Prozent unseres PV-Potenzials ausschöpfen. Das muss mehr werden, deshalb unterstütze ich die Klever-Kampagne sehr gerne", sagt Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld.

In einem ersten Schritt nimmt Klever nach eigenen Angaben nun Unternehmen ins Visier und bietet in Kooperation mit der Klimaschutzagentur Niedersachsen sogenannte Impulsberatungen Solar an. Dabei stellt ein unabhängiger Energieberater in einem Beratungsgespräch mit Betriebsrundgang fest, wie gut das Unternehmen für den Einsatz von Sonnenenergie geeignet ist, berät zu wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen und dazugehörigen Förderprogrammen.

Um auf dieses Angebot aufmerksam zu machen, hat Janine Schmidt‐Curreli, Geschäftsführerin der Klever, die 200 geeignetsten PV-Firmendächer der Städte Verden und Achim aus dem Solaratlas gefiltert und direkt angeschrieben, um die Unternehmer auf ihr Dachpotenzial aufmerksam zu machen. „Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen fehlt oft die Zeit oder auch das Geld, um sich um eine PV-Anlage zu kümmern. Durch Dachverpachtung, PV-Miete oder Contracting können Betriebe aber ganz ohne Investitionskosten von Solarstrom profitieren“, weiß auch der Verdener Bürgermeister Lutz Brockmann.

Vorreiter-Unternehmen kommen zu Wort

Ab Mai bietet die Klimaschutzagentur dann zusätzlich jeden zweiten Dienstag Online-Veranstaltungen an, in denen Berater interessierte Betriebe über verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten wie Eigenstromversorgung oder Dachvermietung informieren. Aber auch Vorreiter-Unternehmen aus dem Landkreis kommen zu Wort und werden von ihren Erfahrungen mit der eigenen PV-Anlage berichten.

„Selbstverständlich stehen diese Klever-Angebote allen Unternehmen im Landkreis Verden zur Verfügung“, versichert Schmidt-Curreli. Für die kostenlose Solarberatung gebe es aber nur 100 Gutscheine. Diese haben einen Wert von 750 Euro und können unter der E-Mail-Adresse machmit@klever-klima.de angefordert werden. Voraussetzung sind Energiekosten von mindestens 10.000 Euro im Jahr und eine Mitgliedschaft bei der IHK beziehungsweise der Handwerkskammer.

Weitere Idee gewünscht

An weiteren Ideen rund um den Wettbewerb feilt die Klever derzeit noch mit der Klimaschutzmanagerin der Stadt Verden, Lisa Pischke. Allerdings können sich auch Bürger, Schulen, Initiativen oder andere Akteure mit Ideen zum Solar-Ausbau im Landkreis Verden bei der Klimaschutzagentur melden.