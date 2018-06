Austragungsort ist das Feuerwehrhaus an der Großen Straße in Bassen. Bereits um 11 Uhr starten die Jugendfeuerwehren mit dem B-Teil, ehe dann um 13 Uhr die Wehren für die Wettbewerbe der Aktiven eintreffen und sich beweisen wollen. Wieder mit dabei ist die Damen-Wettbewerbsgruppe aus Bassen, die bereits im letzten Jahr als „Sieger der Herzen“ beim Kreisaufmarsch in Fischerhude für Aufsehen sorgte. Die Brandbekämpferinnen waren im vergangenen Jahr auch für den Conrad Dietrich Magirus Award in der Kategorie „Sonderpreis für Soziales Engagement“ nominiert. Die Siegerehrung ist für 17 Uhr geplant. Natürlich ist für alle Besucher der Wettbewerbe für ausreichende Verpflegung vonseiten der Feuerwehr gesorgt.