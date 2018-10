Die Dea hat bereits Erfahrungen mit dem Einsatz von Vibro-Trucks gemacht. 2015 etwa waren die Fahrzeuge bereits im Flecken Langwedel unterwegs. (Focke Strangmann)

Thedinghausen. Die Gemeinde Thedinghausen soll der Deutschen Erdoel AG (Dea) die Sondernutzung von gemeindlichen Wegen und Straßen für seismische Messungen versagen. Darauf einigte sich am Dienstagabend der Gemeinderat Thedinghausen während seiner Sitzung in Morsum. Wie bereits berichtet, plant das Unternehmen im Januar und Februar 2019 seismische Messungen in vier Landkreisen, betroffen sind davon auch Gebiete im Landkreis Verden – unter anderem die Gemeinde Thedinghausen.

„Diese Messungen sollen das bereits bestehende Modell des geologischen Untergrundes durch bislang fehlende Details ergänzen. Dann können vorhandene Erdgaspotenziale weitaus besser als heute bewertet, unnötige Bohrungen vermieden und in der Folge die Belastungen von Mensch und Natur weiter minimiert werden“, erklärt das Unternehmen den Grund für diese Messungen.

Eigentlich hätte dieses Thema am Dienstagabend im Gemeinderat im nicht-öffentlichen Teil besprochen werden sollen. Dass es am Ende doch in den öffentlichen Teil gezogen wurde, dafür hatte die Grüne Liste gesorgt, die zu Beginn einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Der Grund: „Das Thema ist zu wichtig. Die Menschen müssen wissen, was geplant ist“, erklärte Christiane Siemer von der Grünen Liste.

Wie den Unterlagen der Dea zu entnehmen ist, sollen sogenannte Vibro-Trucks, die im Messgebiet überwiegend auf öffentlichen Straßen und Wegen unterwegs sind, kurzzeitig Schallwellen in die Tiefe aussenden. Spezielle Erdmikrofone (Geophone) zeichnen die von den Schichten im Untergrund reflektierten Wellen auf. Die kabellosen Geophone werden vor den Messungen am Rande der von den Vibro-Trucks genutzten Fahrtrouten in den Boden gesteckt und nach der Messung wieder eingesammelt. „Prinzipiell funktioniert das Verfahren wie eine medizinische Ultraschalluntersuchung beziehungsweise wie ein in der Schifffahrt eingesetztes Echolot“, heißt es vom Unternehmen. Ziel ist es, mögliche Erdgas-Vorkommen zu entdecken oder besser bewerten zu können.

Laut Dea habe das Unternehmen in den zurückliegenden Jahren rund ein Dutzend seismische Messungen ohne Zwischenfälle durchgeführt. „Das Unternehmen verfügt auch darum über einen großen Erfahrungsschatz im Umgang mit dieser Technologie“, heißt es von der Dea.

Allerdings braucht die Dea für die Nutzung der gemeindlichen Straßen eine Sondergenehmigung, wie Roland Link, stellvertretender Gemeindedirektor erklärte. In der Beschlussvorlage heißt es, dass die Nutzung öffentlicher Straßen, die über den sogenannten Gemeingebrauch hinausgeht, der Genehmigung der zuständigen Behörde (Sondernutzungserlaubnis) bedarf. Die notwendigen Erlaubnisse seien bei der entsprechenden Behörde zu beantragen. Zuständig sei der jeweilige Träger der Straßenbaulast, also das Land (Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr) für die Landesstraßen, die Landkreise und die kreisfreien Städte für die Kreisstraßen und die jeweilige Gemeinde für die Gemeindestraßen.

Auch Privatleute betroffen

Weiter wird in der Beschlussvorlage erläutert, dass Sondernutzungen dann versagt werden können, wenn diese im Konflikt mit anderen Nutzungsbedürfnissen für die öffentlichen Straßen treten und der Gemeingebrauch (Transportfunktion, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs) dadurch beeinträchtigt würden. „Dieses ist aus Sicht der Verwaltung gegeben, wenn alle fünf Meter auf der Straße eine solche Messung vorgenommen wird. Aufgabe einer gemeindlichen Straße ist es, den reibungslosen und möglichst gefahrlosen öffentlichen Verkehr zu gewährleisten. Dieses würde durch die geplante Sondernutzung stark gefährdet. Von daher sollte keine Sondernutzungserlaubnis erteilt werden“, schreibt die Verwaltung. Und weiter heißt es, dass sich die Gemeinde (und auch die Samtgemeinde) ungeachtet dessen grundsätzlich gegen die Ziele aussprechen, die von der Dea verfolgt werden – und das ist die Erdgasförderung.

Bei den Ratsmitgliedern stieß die Haltung der Verwaltung auf viel Gegenliebe. Heinz von Hollen (parteilos) wusste zu berichten, dass die Dea auch schon bei privaten Grundeigentümern individuelle Erlaubnisse eingeholt hätten, damit einzelne Straßen, Wege und Flächen für die Messungen betreten oder befahren werden dürfen. Dieter Mensen von der Grünen List erklärte, dass sich davon aber niemand einschüchtern lassen sollte. „Man muss die Erlaubnis nicht erteilen. Und wer es schon gemacht hat, der kann die Erlaubnis auch wieder zurücknehmen.“