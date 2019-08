Adolf Brockmann ist der Vorsitzende des Wirtschaftsbeirats Achim, der nach seiner Vorstellung allen Bürgern in der Stadt dienen soll. (Björn Hake)

Achim hat keine Gewerbegrundstücke und daher wird mit der Spedition Heinrich Hoppe ein Ur-Achimer Unternehmen, das expandieren will, nach Oyten ausweichen – blutet Ihnen da nicht das Herz als Chef des Wirtschaftsbeirats?

Adolf Brockmann: Auf jeden Fall, ich kenne die Familie Hoppe schon sehr lange. Das tut mir sehr leid, auch wenn ich die Hintergründe nicht beurteilen kann.

Ja, das ist traurig. Auf der anderen Seite hat Achim auch viel angefasst, muss man fairerweise sagen. Über Amazon lässt sich streiten, Achim-West, die Gesamtentwicklung auch in kommunikativer Form, mehr Leben in der Fußgängerzone während der Marktzeiten, interessante Firmen sind hergekommen. Aber grundsätzlich bin ich zu frisch dabei, um das genau bewerten zu können.

Ach, wissen Sie, ich bin Optimist. Achim-West muss passieren, es hat schon viel zu lange gedauert. Auch wegen der lange Zeit fehlenden Kommunikation zwischen Achim und Bremen. Es wird allerhöchste Zeit, auch hinsichtlich der Uphuser Anwohner. Es geht mir persönlich weniger um Neuansiedlungen, sondern vielmehr darum, das was man hat, in strategisch vernünftige Bahnen zu lenken.

Wenn sie in der Verwaltung sitzen und so viele Schlaumeier um sich herum haben, dann ist es schon erstaunlich, was alles passiert. Dass man im Rathaus offen ist gegenüber neuen Wegen, durfte ich miterleben. Wir als Wirtschaftsbeirat haben immer ein Pendant in der Verwaltung, über das etwas läuft. Da bewegt sich was und man will auch, man bemüht sich. Kritik ist das Einfachste von der Welt. Ich kann auch Kritik an den Parteien üben und trotzdem ist es toll, dass sie sich zur Verfügung stellen. Das wird immer nicht gesehen, dass sie ihre Freizeit dafür opfern. Unterm Strich wollen sie alle etwas für die Stadt Achim erreichen.

Das Problem besteht in der fehlenden Kommunikation und der fehlenden gegenseitigen Wertschätzung. Das müsste besser werden und darin sehe ich auch eine Hauptaufgabe für mich: zu verbinden, zu vernetzen, Argumente anzuhören, abzuwägen und etwas daraus abzuleiten. Es liegen Ressourcen brach, die möchte ich wecken helfen. Das ist aber auch mein Hobby schon immer gewesen, bereits während des Studiums habe ich Semestertagungen geleitet. Ich habe eigentlich immer koordinierende Aufgaben gehabt. Aber ich nehme mich selbst nicht so wichtig, ich sehe nur die Aufgabe.

Generell ist in der Stadt eine Aufbruchstimmung zu spüren, sie wird nur noch nicht genug koordiniert. Das ist eigentlich mein Ziel in der Funktion. Ich habe im Wirtschaftsbeirat vor der Wahl gesagt, was ich nicht kann und wobei ich Hilfe brauche. So habe ich keine Ahnung von der Innenstadt, meine Kunden waren stets außerhalb, über ganz Europa verteilt. Dadurch habe ich wenig direkten Kontakt zu Achim gehabt. Es macht mir aber Spaß mit der Truppe, der ich vorsitzen darf. Das sind alles gestandene Kollegen für das jeweilige Ressort. Ich bin eigentlich einer, dem sie zufällig den Hut aufgesetzt haben. Ich habe mich nicht aufgedrängt, ich bin gefragt worden. Es wollte aber auch kein anderer machen.

Ja, indem ich die vorhandenen Ressourcen aufgreifen kann. Ich hatte beispielsweise mit einer Dame gesprochen, die aus Achim kommt und hier 20 Jahre Taxi gefahren ist, jetzt aber auf der anderen Seite der Weser wohnt. Und die sagte, dass man die Fußgängerzone als Einbahnstraße mit Ladebuchten teilbefahrbar gestalten sollte, damit unsere älteren Menschen mal eine Chance haben, in die Innenstadt zu fahren. Die jungen Leute fahren zu Dodenhof und zum Weserpark oder bestellen im Internet – wir verlieren aber die Älteren aus den Augen. Ich habe dann gelacht, als die Frau fertig war mit erzählen, denn diesen Vorschlag haben wir intern schon aufgegriffen. Das sind Dinge, die muss man langsam diskutieren. Es geht darum, anderen zuzuhören, das aufzunehmen und zu versuchen, es weiterzugeben.

Absolut nicht. Gerade in der heutigen Zeit gibt es so viele kompetente Frauen. Ich führe eine Ehe, in der wir sehr auf Augenhöhe sind, meine Frau hatte ein sehr erfolgreiches Geschäft in Bremen. Das hat auch unser Leben geprägt. Frauen werden vermehrt benötigt, gerade wegen ihrer anderen emotionalen Denkweise. Im Wirtschaftsbeirat ist das gewachsen, das war mal ein alter Klüngel, der sich zusammenhanglos Gedanken um die Stadt gemacht hat. Daraus ist der Verein entstanden.

Das Problem ist das des Besserwissens. Wir haben so viel Klüngel in Achim, in denen schon jeder seinen Senf dazugibt. Dazu die Zerstrittenheit der Politik. Ich verstehe uns wie den Ältestenrat bei den Indianern: Einfach mal innehalten, in aller Ruhe ein Thema angehen, aber nicht in aller Öffentlichkeit herumzuposaunen. Unser Job ist es nicht, laut zu werden, sondern präsent zu sein für Menschen, die unterstützt werden sollten. Nun kam zum Beispiel ein Denkanstoß der Verwaltung, ob man den Grünen Pfeil zum Rechtsabbiegen in Achim nicht öfter einsetzen könnte. Darüber machen wir uns nun Gedanken, greifen dies auf und lassen unsere Netzwerke laufen. Das wird alles ruhig und besonnen so weiterlaufen. Das ist eben das Naturell von lebenserfahrenen Menschen.

Stimmt. Allein der Name Wirtschaftsbeirat drückt im Grunde unser Anliegen nicht korrekt aus, wie ich finde. Weil wir nicht nur die Wirtschaft stärken wollen, sondern uns um die Bürger kümmern wollen. Wir möchten das Gemeinschaftsgefühl stärken und Achim als Gesamtort betrachten. Neben Verwaltung, Parteien und Ehrenamtlichen dienen auch wir dem Bürger, so verstehe ich das. Daher sollte es keine Rangeleien geben, wie es bei den Parteien leider der Fall ist. Da ist es völlig ausgeartet, dass man im Sinne der Partei eine Meinung hat, eine vorgefasste. Das Individuum des Menschen darf nicht von Parteiinteressen geformt werden.

Der Badener soll doch weiterhin ein Badener bleiben und sich auch so sehen. Er soll aber nicht nur auf einem Bein stehen, sondern das zweite dazunehmen. Das Heimatgefühl darf auf keinen Fall unterlaufen werden. Achim ist ein künstliches Gebilde, das ist emotional nicht zu lösen. Aber ich möchte einen Zugewinn erreichen, dass über den eigenen Tellerrand geblickt wird und man nicht nur ein Interesse an seinem Ortsteil hat, sondern auch eines an ganz Achim. Dabei möchte ich mithelfen. Und auch, wenn es am Ende nur Teilerfolge gibt, habe ich etwas erreicht. Das Wir-Gefühl muss doch am Leben gehalten werden. Kommunikation und Netzwerk sind dafür das A und O. Gehen sie doch mal in die Stadt in ein Lokal. Alle schauen auf ihr Handy, kaum noch jemand redet miteinander, stattdessen werden sich gegenseitig Dinge auf dem Handy gezeigt oder jeder tippt still vor sich hin.

Zusammen mit der Verwaltung besuchen wir in Abständen die größeren Firmen, die sich hier angesiedelt haben. Wir möchten gemeinsam, dass sich die Unternehmen hier heimisch fühlen und nehmen die Wünsche und Anregungen auf.

Zur Person

Adolf Brockmann

war von 1965 bis 1969 schon mal in Achim, lebt hier fest aber seit 1972. Vier Jahre später gründete er ein Ingenieurbüro für Oberflächen-und Filtertechnik. Seit anderthalb Jahren befindet er sich im Ruhestand und im Mai dieses Jahres übernahm er den Vorsitz des Vereins Achimer Wirtschaftsbeirat. Der 80-Jährige, der in Stolzenau geboren wurde, ist verheiratet und hat zwei Kinder.