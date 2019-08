Die Band Penny Krawatte (von links): Jonas Kirchesch, Karsten Müller, Klaus Gunkel und Ann Hägermann. (Penny Krawatte)

Die Autokorrektur spielt Menschen gerne mal einen Streich. Manchmal kann sie aber auch auf die Sprünge helfen, das zeigt eine Erfahrung der Achimer Musikband Penny Krawatte. Denn seinen Namen hat das Quartett eben der Autokorrektur zu verdanken. Sie überraschte Karsten Müller, als er die MP3-Datei eines neuen Songs beschriftete. „Er nannte die Datei Lenny Kravitz, weil der Song den Stil des berühmten Sängers verkörpert. Die Autokorrektur hat daraus dann Penny Krawatte gemacht. Und nachdem wir festgestellt haben, dass alle guten sowie schlechten Namen vergeben sind, haben wir uns für Penny Krawatte als Bandnamen entschieden“, erzählt Ann Hägermann, Frontfrau der Achimer Musikband. Diese Gruppe hat sich für die Zukunft einiges vorgenommen.

Demnach will die Band Penny Krawatte ihre Musik künftig mehr unter die Leute bringen. Das ist zumindest der Plan – der Schlüssel dazu soll eine höhere Präsenz sein. „Es läuft so langsam an. Wir haben jetzt eine feste Besetzung, sind motiviert und fangen an, Auftritte zu organisieren. Ende des Jahres nehmen wir unsere Musik zudem im Tonstudio auf, um sie platzieren zu können“, berichtet Ann Hägermann. Den Anfang macht eine Veranstaltung in Langwedel. Im Hofcafé Haberloh präsentiert sie sich gemeinsam mit ihren Bandmitgliedern Karsten Müller (Gitarre, Keyboard), Klaus Gunkel (Bass) und Jonas Kirchesch (Schlagzeug) am Sonnabend, 17. August, von 19 bis 22 Uhr. Wer das Quartett sehen will, kann dies kostenlos: Der Eintritt zu diesem Open-Air-Konzert ist frei, am Ende kreist jedoch der Hut. Anmeldungen sind telefonisch unter 0 42 97 / 8 16 55 8 oder per E-Mail an info@hofcafe-haberloh.de möglich.

Wie eine Premiere

Für die Achimer Musiker gleicht der Auftritt einer Premiere. „Das wird unser erstes eigenes Konzert sein, diesmal werden wir nicht die Rolle einer Vorband einnehmen oder Teil von vielen Bands sein wie beim Hihirock-Festival, im Kasch, beim Stadtfest oder beim Weihnachtsmarkt“, frohlockt die 39 Jahre alte Ann Hägermann. Aus ihrer Sicht ist die Location ideal. „Dort gibt es ein schönes Außengelände, es ist geeignet, um einen schönen Abend zu haben.“ Die Organisation verlief absolut unproblematisch, das ist dem kurzen Weg geschuldet: Schlagzeuger Jonas Kirchesch ist der Sohn von Hofcafé-Besitzerin Lydia Pöllnitz. Ann Hägermann: „Sie kennen unsere Sachen und sie gefallen ihnen ganz gut."

Demzufolge kann der Beitritt von Kirchesch als doppelter Glücksgriff bezeichnet werden. Einerseits ist es sicherlich seinem Kontakt zuzuschreiben, dass die Musikband erstmals zu einem eigenen Konzert laden kann. Andererseits besitze er auch große musikalische Fähigkeiten. „Jonas ist vor einem Jahr aus der Pfalz hierher gekommen und wir haben uns ihn gleich gegriffen“, erzählt die Sängerin. Demnach hatte die Band eine Such-Anzeige des Schlagzeugers Kirchesch gelesen, nun ist er ein anerkanntes Mitglied von Penny Krawatte. Stilistisch, findet Ann Hägermann, passe er hervorragend rein.

Lieken-Turm als Proberaum

Trotz einer Altersspanne von 27 bis 64 Jahren verstehe sich das Quartett blendend. „Wir sind Freunde und lieben es, Musik zu machen und miteinander Zeit zu verbringen“, sagt Ann Hägermann. Sie selbst bezeichnet sich als Ur-Achimerin, auch Klaus Gunkel kommt aus der Stadt. Karsten Müller dagegen lebt in Cluvenhagen – zusammen mit der Frontfrau ist er Gründer der Band. Die beiden begannen im Jahr 2011 mit einem anderen Bandnamen und englischsprachigen Songs. Für die Proben nutzten die Musiker, die ab und zu vom Gitarristen Sven Polizuk unterstützt werden, lange Zeit ein Achimer Wahrzeichen: Den Lieken-Turm, der mittlerweile abgerissen wurde. „Das war emotional, weil wir viele Erinnerungen an ihn geknüpft haben.“

Im Gewerbegebiet in Achim-Baden hat Penny Krawatte nun ein neues Zuhause für die Proben gefunden. Gespielt werde dort, schildert Ann Hägermann, immer Deutsch-Rock. Dieser ist gemischt mit Elektro-Anteilen, mit dabei sei auch ruhigere Musik. Inhaltlich gehe es in den selbst geschriebenen Songs zumeist um eigene Erlebnisse. „Wenn man unsere Sachen hört, dann hört man einen Teil von uns. In erster Linie verarbeiten und transportieren wir in den Liedern eigene Erfahrungen. Es geht aber auch um Liebe, Trennung und Missstände.“