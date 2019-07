In den Sommerferien sollen die Umbauarbeiten beginnen, die nötig sind, um in der Schule eine Kitagruppe unterzubringen. (Jonas Kako)

Die Sommerferien haben begonnen und die Stadt Achim will diese Zeit unter anderem nutzen, um an der Grundschule in Uphusen die Bedingungen für die Einrichtung einer zusätzlichen Kitagruppe zu schaffen. Doch diese Bedingungen haben sich in den vergangenen Wochen geändert. Hatten die Mitglieder des Verwaltungsausschusses in ihrer Sitzung Ende Mai noch beschlossen, den derzeit nicht genutzten zweiten Hortraum im neuen Anbau für die Kitakinder zu nehmen, die bisherige Schulbibliothek umzubauen und als Sanitärbereich zu nutzen und die Bibliothek anschließend ins jetzige Mitarbeiterbüro umziehen zu lassen, sind diese Pläne nun wieder obsolet.

„Wir haben das Problem, dass wir für diese Variante mit dem Hortraum von der Genehmigungsbehörde keine Freigabe bekommen haben“, erklärt Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Grund für die ausbleibende Genehmigung waren die Regelungen für den Eingangsbereich und das Foyer, die ursprünglich in Absprache von Kita und Schule zusammen genutzt werden sollten. „Die beiden Bereiche – also Kita und Schule – müssen laut Genehmigungsbehörde aber getrennt sein“, sagt Ditzfeld.

Start erst zum Oktober

Also musste nun ein neuer Plan her. Und das möglichst schnell, denn die Politik hatte der Verwaltung den Auftrag erteilt, bereits zum Start dieses Kitajahres den Raum für 25 zusätzliche Kitakinder zur Verfügung zu stellen. Eine neue Variante hat die Stadt jetzt gefunden und am vergangenen Donnerstag im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung auch den Politikern präsentiert. Eingerichtet wird die Gruppe nun allerdings nach Angaben der zuständigen Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker erst zum 1. Oktober. „Der Betrieb kann starten, wenn das notwendige Personal eingestellt eine Betriebsgenehmigung erteilt wurde“, teilt sie mit.

Die neuen Pläne sehen vor, dass der Hort nun doch in seinen bisherigen Räumlichkeiten bleiben kann. Stattdessen stellt die Schule den Klassenraum gegenüber der Bibliothek für die Einrichtung einer Kitagruppe zur Verfügung. „Die Schüler ziehen dann in den leerstehenden Hortraum“, sagt der Bürgermeister. Der Raum der Bibliothek soll wie ursprünglich geplant umgebaut werden und als Sanitärbereich für die Kitagruppe dienen. „Die Bibliothek zieht indes in einen kleinen Raum, den die Awo in ihrem Gebäudeteil zur Verfügung stellt“, beschreibt Ditzfeld die neue Variante.

Es handele sich hierbei allerdings nicht um den Raum, den die Awo und andere Gruppen für ihre Veranstaltungen nutzen, sondern um einen Büroraum. „Diesen hatten wir bereits während der Umbauphase für die Bibliothek zur Verfügung gestellt“, berichtet der Vorsitzende der Awo Uphusen, Dietmar Rüster. Die Angebote der Awo könnten daher auch nach dem Einzug der Bibliothek weiterhin erhalten bleiben. Zudem gelinge es durch die neue Raumaufteilung, dass es für die Schule und die Kita mit Seiten- und Haupteingang separate Zugänge gebe.

Hoffen auf endgültige Lösung

Mit der Schule habe man die neuen Pläne auch besprochen. „Die Schule ist natürlich nicht begeistert, dass sie den Klassenraum abgeben muss, aber sie sieht, dass es sinnvoll ist, um Platz für 25 zusätzliche Kitakinder zu schaffen“, sagt Ditzfeld. Und auch die Awo könne nach eigenen Angaben mit der neuen Variante leben. „Für uns bedeutet es zwar eine kleine Einschränkung, aber wir können verstehen, dass Platz benötigt wird“, sagt Rüster. „Ich hoffe nur, dass das jetzt endlich die endgültige Lösung ist.“

Für die Stadt selbst hat die neue Variante in jedem Fall auch Vorteile. Denn die notwendigen Umbauarbeiten sind nun deutlich weniger umfangreich. „Wir müssen zum Beispiel keine Wand am Neubau aufreißen und die Einrichtung des Sanitärbereichs geht auch recht zügig“, zählt Rainer Ditzfeld auf. So schnell wie möglich sollen nach Angaben des Bürgermeisters nun die entsprechenden Arbeiten beginnen.