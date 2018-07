In Thedinghausen hat erneut ein Feld gebrannt. Für die Feuerwehr ist es in der Gemeinde bereits der dritte Einsatz dieser Art innerhalb von vier Tagen. (Christian Butt)

Thedinghausen-Beppen. Die Serie von brennenden Feldern in Thedinghausen reißt nicht ab. Am Montagmittag musste die Feuerwehr erneut ausrücken. Diesmal in die kleine Ortschaft Beppen. Bei Erntearbeiten war eine landwirtschaftliche Maschine in Brand geraten und hatte das Feld entzündet. Neben Feuerwehren aus dem Landkreis Verden unterstützten Einsatzkräfte aus dem Landkreis Diepholz die Löscharbeiten. Die Flammen hatten sich angetrieben von einem seichten Wind auf insgesamt sechs Hektar ausbreiten können. Mit Wasser und Feuerpatschen wurden die Flammen erstickt.

Erstmals kamen auch drei mit Wasser befüllte Tanklastwagen zum Einsatz. Lohnunternehmer hatten die Fahrzeuge, die insgesamt rund 28 000 Liter Wasser fassen, am Montagmorgen befüllt. "Wir hatten die vergangenen Tage mehrere Flächenbrände, deshalb haben wir zur Sicherheit die Fahrzeuge bereits am Montagmorgen befüllt. Wir waren gerade fertig, als auch schon der Anruf von der Leitstelle kam", sagte Lohnunternehmer Thorsten Harries. Er montierte einen Verteiler an die Seite des Lastwagens und wässerte damit eine Hecke. "Jeder Badegast freut sich über so ein Wetter. Wir Landwirte brauchen aber sehr dringend Regen. Am besten über mehrere Tage hinweg, damit endlich wieder etwas wächst", erklärte Thorsten Harries.

Es ist innerhalb von vier Tagen bereits der dritte größere Brand auf einem Feld in der Gemeinde Thedinghausen. Wie berichtet, hatte es zuletzt am Sonntag im Beppener Bruch bei Thedinghausen gebrannt. Die Qualmwolke war sogar von Achim aus zu sehen. Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, waren über 100 Feuerwehrleute aus den Landkreisen Verden und Diepholz im Einsatz. Auch bei diesem Feuer bekamen die Feuerwehrleute die Unterstützung der Landwirte. Am Freitag zuvor war auf einem Feld an der Beppener Straße ein Feuer ausgebrochen. Dabei waren rund fünf Hektar Land von den Flammen zerstört worden.

"Seit April hat es keine nennenswerten Niederschläge mehr gegeben. Es ist extrem trocken", bestätigte Feuerwehr-Einsatzleiter Martin Köster. Die Einsätze seien bei der großen Hitze eine besondere Belastung für die Feuerwehrleute, die eine schwere Schutzkleidung tragen müssen. "Wir freuen uns natürlich sehr, dass die Landwirte die Löscharbeiten durch das Umgraben des Landes unterstützen. Auch die drei Tanklastzüge befüllt mit Wasser sind eine wertvolle Hilfe. Auf einen Schlag kann so ein Fahrzeug riesige Mengen Wasser zur Einsatzstelle bringen", erklärte der Feuerwehrmann.