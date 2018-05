Auch Personalveränderungen am AWK-Standort Achim sollen zum erhöhten Fehlbedarf geführt haben. (Björn Hake)

Mitunter kommt er so sicher, wie der Mai auf April folgt: Der Hilferuf aus der Aller-Weser-Klinik (AWK) nach mehr Geld. So dürfte es auch in diesem Jahr keinen Kreistagspolitiker mehr erschüttern, wenn er demnächst über einen ordentlichen Kapitalzuschuss für das Krankenhaus mit seinen zwei Standorten in Achim und Verden zu entscheiden hat. Für das Haushaltsjahr 2018 soll die Politik einen Zuschuss von 4,2 Millionen Euro gewähren – und zwar noch im Juni, das geht aus einer Beschlussvorlage der Kreisverwaltung hervor, über die zunächst der Finanz- und Personalausschuss am 29. Mai befinden soll. Mit rund 2,3 Millionen Euro dieses Zuschusses soll das im Jahr 2017 aufgelaufene Defizit ausgeglichen werden, der Rest in Höhe von knapp zwei Millionen Euro dient der Kapitalvorsorge für 2018.

Ähnlich war der Landkreis Verden bereits im Vorjahr vorgegangen, als er mit einem Kapitalnachschuss von 4,2 Millionen Euro in beinahe identischen Größenordnungen das Defizit von 2016 ausgeglichen und Kapitalvorsorge für 2017 betrieben hat. Allerdings hatte die AWK zum 31. Dezember 2017 ein Minus von knapp 4,2 Millionen Euro zu Buche stehen. "Die mit dem Kapitalnachschuss 2017 verbundene Kapitalvorsorge hat somit nicht ausgereicht, im Jahresabschluss ein erneutes Kapitaldefizit zu vermeiden", resümiert die Kreisverwaltung.

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 war die AWK von einem Defizit in Höhe von 3,5 Millionen Euro ausgegangen und hatte dieses Ziel nun um rund 700 000 Euro verfehlt. Die Gründe dafür hat AWK-Geschäftsführerin Marianne Baehr gegenüber der Kreisverwaltung folgendermaßen formuliert, wie aus einem Brief hervorgeht: "Hintergrund ist ein Leistungsrückgang zur Jahresmitte in Achim durch Personalveränderungen im Bereich Chirurgie und Urologie sowie weiterhin hohe Kosten im Bereich der Beschäftigung von Honorarärzten und zunehmend auch Honorarpflegekräften." Sowohl im ärztlichen als "jetzt auch verstärkt" im Pflegedienst gebe es einen Fachkräftemangel. Letzteres war schon im vergangenen Jahr von ihr als Begründung dafür angegeben worden, dass eine Rückstellung gebildet werden musste, die das Erreichen des Ziels im Wirtschaftsplan verhindert habe.

Nur, wenn am Ende der Kreistag grünes Licht für den Nachschuss gibt, kann es eine positive Fortführungsprognose seitens der Jahresabschlussprüfer geben und auch nur dann erteilen sie ihren uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Kapitalzuschuss ist laut Kreisverwaltung "sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach mit den Prüfern abgestimmt".

Der Wirtschaftsplan 2018 der Aller-Weser-Klinik gGmbH sei vom Aufsichtsrat noch nicht verabschiedet worden. Wie Geschäftsführerin Marianne Baehr in dem Brief zusagt, seien die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Mitarbeiter "sich unverändert bewusst, dass die stetige Liquiditäts- und Kapitalstärkung der AWK durch den Landkreis kein Selbstverständnis ist". Man richte sich stringent daran aus. Im Finanzhaushalt des Kreises für 2018 stehen 4,5 Millionen Euro zur Verfügung, informiert die Verwaltung. Sie macht deutlich, dass die AWK im Laufe dieses Jahres wohl noch einmal auf die Kreispolitik zukommen werde, da die Finanzierung der in den Jahren 2017 und 2018 durchgeführten Investitionen "nicht vollständig erfolgt ist". Derzeit sei die AWK damit beschäftigt, diese Finanzierungserfordernisse näher zu benennen und abzustimmen.

Bereits seit dem Jahr 2009 muss der Landkreis die Liquidität der Aller-Weser-Klinik sicherstellen. In dieser Zeit hat sich eine gewaltige Summe angehäuft: Mittlerweile dürfte der Kreis seitdem knapp 40 Millionen Euro in die AWK gepumpt haben.