Katrin Steengrafe mit ihren neu aufgelegten Lokal-Krimis. Aktuell arbeitet sie gerade mit einem Co-Autor an ihrem vierten Buch. (Björn Hake)

Achim. Im Jahr 2000 hat Katrin Steengrafe ihren ersten Krimi veröffentlicht, der zweite folgte 2007, der dritte 2009. Seitdem ist einige Zeit vergangen und viel passiert. Wie viel, das hat die Hobby-Autorin jetzt noch einmal genau vor Augen geführt bekommen, denn die Achimerin hat – auf Wunsch eines Rotenburger Verlages – ihre Bücher jetzt noch einmal überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht, um sie noch einmal zu veröffentlichen.

"Anfangs dachte ich, ich werde nur ein paar Mal das Wort ,Telefon' durch ,Smartphone' ersetzen müssen", sagt Steengrafe. Doch es steckte dann schon einiges mehr an Arbeit dahinter. Steengrafes Krimis sind nämlich geprägt von einem großen Lokalkolorit. Sie spielen in Rotenburg oder auch in Bremen. "Dort, wo damals noch der Space-Park war, ist jetzt in Bremen mittlerweile die Waterfront", gibt die Autorin ein Beispiel. Und weil sie dann schon einmal angefangen hatte, hat sie auch gleich ihrem ersten Roman "Wenn du noch eine Mutter hast" nachträglich noch einige regionale Aspekte hinzugefügt. Einige Wochen habe die Überarbeitung gedauert. Denn nicht nur die Entwicklungen der Städte, sondern auch der technische Fortschritt hat Steengrafe vor Herausforderungen gestellt. "In meinem zweiten Buch ,Mord an der Wümme' spielt eine Kassette eine große Rolle, aber die kennt heute ja kaum noch jemand." Also musste die Autorin auch hier kreativ werden.

"Für mich selbst war es eine große Überraschung, als der Anruf vom Verlag kam, dass das Buch noch einmal neu rausgebracht werden soll", sagt die 59-Jährige, die vor gut zwei Jahren von Ottersberg nach Achim gezogen ist. Ihre Bücher seien größtenteils vergriffen, die Nachfrage nach den regionalen Krimis aber nach wie vor groß, so der Verlag. "Das ist natürlich auch eine tolle Bestätigung für meine Arbeit." Jahrelang hat sie ihre Bücher neben ihrer Arbeit als Leiterin einer Einrichtung für psychisch Kranke in der Freizeit geschrieben. "Ehrlich gesagt, weiß ich heute gar nicht mehr, wie ich das überhaupt geschafft habe", gibt sie zu. Als die gebürtige Bremerin damals mit dem Schreiben anfing, war aber ursprünglich auch gar nicht geplant, die Geschichte zu veröffentlichen. "Ich habe dann aber viel positive Rückmeldung aus meinem Umfeld auf die Geschichte bekommen", erinnert sie sich. "Irgendwann war mir dann klar, dass das Manuskript zu schade für die Schublade ist."

Seit einigen Monaten ist Steengrafe nun selbstständig und kann sich ihre Zeit dadurch etwas freier einteilen. Und die nutzt sie auch schon wieder intensiv. Die Hobby-Autorin schreibt nämlich aktuell wieder an einem neuen Buch. Doch dieses Mal tut sie das nicht alleine. Sie hat sich einen Co-Autor mit ins Boot geholt. "Das ist noch einmal eine ganz andere Erfahrung, wenn man nach und nach zusammen die Geschichte entwickelt."

Wenn weiterhin alles so gut läuft wie bisher, rechnet Steengrafe damit, dass bereits im Sommer dieses Jahres das erste Manuskript fertig sein wird. In ihrem vierten Werk wird ihre neue Heimat Achim zwar noch keine Rolle spielen, aber Steengrafe kann sich durchaus vorstellen, auch die Weserstadt in einem ihrer nächsten Krimis zu verewigen. "Dazu muss ich mich hier aber noch ein bisschen besser auskennen", sagt sie. "Immerhin ist es auch wichtig, zu wissen, was die Leute hier bewegt und was ihnen wichtig ist."