Menschen und Pferde sind die Lieblingsmotive von Petra Kappe. Die Bilder fertigt sie in ihrem kleinen Atelierzimmer zu Hause in Oyten an. Momentan stellt sie einige davon im Teehaus Hashagen in Achim aus. (Viola Heinzen)

Alles beginnt mit der Augenpartie. Mit ihrer Ausdrucksstärke muss Petra Kappe zufrieden sein, vorher wird der Rest des Bildes nicht gemalt. Die Lieblingsmotive der Oytenerin sind Menschen verschiedener Kulturen und vor allem Pferde. „Die ziehen mich einfach magisch an“, sagt Kappe. Die Liebe zu Pferden habe sich schon im Kindesalter entwickelt, ebenso wie die Begeisterung für das Malen allgemein. Diese sei der Hobbykünstlerin zwischenzeitlich aber für eine längere Zeit abhandengekommen. „Völlig aus den Augen verloren“ hat sie die Malerei für etwa 25 Jahre.

In diesem Zeitraum war die gebürtige Hamburgerin nach Oyten gezogen, gründete dort eine Familie und widmete sich mit dem Nähen einer anderen Leidenschaft. Bis es 2010 zu einem Schlüsselmoment kam. Eine Bekannte habe sie gefragt, ob sie nicht einmal mit zu einer Malgruppe kommen möchte. Und quasi mit dem ersten Strich kehrte die Begeisterung zurück. „Von einem auf den anderen Tag habe ich die Nähmaschine weggestellt und die Staffelei hervorgeholt“, erinnert sich Kappe, die zu ihrer Freude feststellen durfte, dass man das Malen anscheinend nicht verlernt. Sie habe mit ihren Fähigkeiten genau da ansetzen können, wo sie zweieinhalb Jahrzehnte zuvor aufgehört hatte. Doch hatte sie früher vor allem mit Bleistift gezeichnet, stieg sie beim Comeback zunächst auf Acrylfarben um, bevor sie 2015 an Ölfarben Gefallen fand.

Erste Ausstellung läuft

„Ich muss einfach Malen, es ist eine Lebensentscheidung“, betont die 55-Jährige und kann selbst nicht so wirklich verstehen, wie sie so lange ohne diese Leidenschaft auskommen konnte. Das Talent dafür sei ihr quasi „in die Wiege gelegt worden“. Ihr Vater habe in der Freizeit viel gemalt und auch ihre Schwester begeistere sich sehr für die Malerei. Um sich künstlerisch weiterzuentwickeln, holt sich Kappe auch gerne Anregungen von Gleichgesinnten. So ist sie Teil einer Achimer Malgruppe, allerdings auch wegen der Geselligkeit, wie Kappe sagt. Unter anderem habe sie zudem auch schon an einem Seminar des Pferde- und Naturmalers Claus Rabba teilgenommen, um sich fortzubilden. „Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich noch viel mehr machen, um mich diesbezüglich weiterzubilden“, lässt die Hobbykünstlerin wissen.

Aktuell stellt Kappe erstmals eine Auswahl ihrer Bilder öffentlich aus. Zu sehen sind die Werke noch bis zum 26. Oktober im Teehaus Hashagen in Achim. „Mir haben die Leute immer wieder gesagt, dass ich endlich mal ausstellen soll“, erzählt die 55-Jährige. Und so habe sie sich in der Region einfach mal umgehört. Für nächstes Jahr ist auch schon eine etwas größere Ausstellung in Verden geplant.

An Auswahl dafür mangelt es bei Kappe in keinem Fall. Denn in Oyten sei sie in ihrem kleinen Atelierzimmer stets sehr aktiv. „Ich habe bald keinen Platz mehr zu Hause für all die Bilder“, berichtet sie. Die eigenen vier Wände sind also im wahrsten Sinne des Wortes voll, sodass einem von allen Seiten die ausdrucksstarken Augen entgegenblicken. Damit diese auch besonders gut zur Geltung kommen, verzichtet Kappe bei ihren Werken grundsätzlich auf den Hintergrund. „Hinter das Motiv noch Wiese oder Bäume zu malen, das finde ich kitschig“, betont sie ihren Geschmack. Und schließlich sollen die eigenen Augen beim Betrachten des Bildes nicht vom Fokus des Motives abschweifen.