Bei der Premiere 2018 zählten neben Martina Jansen (Mitte) unter anderem auch Martina Michalek, Bernd Weidemann, Walter Brumberg und Karin Seekamp (von links) zum Organisationsteam. Brumberg und Seekamp unterstützen Jansen auch in diesem Jahr wieder. (Braunschädel)

Kurz vor der ersten Veranstaltung hatte Martina Jansen schon ein richtig gutes Gefühl. 23 ältere Menschen aus dem gesamten Landkreis Verden hatten sich damals – Mitte Dezember 2018 – zur ersten Achimer Weihnachtsteestube angemeldet. Martina Jansen hatte die Veranstaltung mithilfe einiger Ehrenamtlicher ins Leben gerufen. Ziel war es, den Heiligabend gemeinsam in großer Runde zu verbringen, damit niemand das Fest alleine feiern muss.

Und diese Idee kam ganz offensichtlich sehr gut an. So gut, dass die Weihnachtsteestube auch in diesem Jahr wieder stattfinden soll. „Wegen des großen Zuspruchs und der Dankbarkeit im letzten Jahr und auch wegen der vielen Anfragen, die ich bis heute schon erhalten habe, muss es einfach weitergehen mit diesem ehrenamtlichen Angebot für alleinlebende Menschen“, begründet Martina Jansen den Entschluss, das Angebot fortzusetzen. Sie war damals auf die Idee gekommen, weil sie selbst den Heiligabend oft alleine mit ihrer Hündin Jule verbracht hatte. Ihr Sohn war zu der Zeit bereits ausgezogen und die Verwandten schauten häufig erst am ersten oder zweiten Weihnachtstag vorbei. Und wie ihr geht es ganz offensichtlich auch einigen anderen Menschen in Achim und der näheren Umgebung.

Treffen verlängert

„Die Veranstaltung war im vergangenen Jahr einfach eine wunderbare Erfahrung“, berichtet Jansen von der Premiere. Man habe gemeinsam Kaffee und Tee getrunken, selbstgebackenen Kuchen und Weihnachtsplätzchen gegessen und sich unterhalten. Und so soll es auch in diesem Jahr wieder sein. Die Weihnachtsteestube findet dann am Dienstag, 24. Dezember, zwischen 15 und 18 Uhr im Generationentreff an der Langenstraße 1 statt. „Wir haben das Angebot extra um eine Stunde verlängert, da es im vergangenen Jahr eine so gemütliche Stimmung gab, dass die Besucher der Weihnachtsteestube sich gar nicht verabschieden wollten und beim Gehen darum gebeten haben, im nächsten Jahr wieder dabei sein zu dürfen“, erzählt Martina Jansen.

Abgesehen von dieser kleinen Änderung soll das bisherige Konzept der Weihnachtsteestube allerdings beibehalten werden. So ist derzeit geplant, dass neben den Gesprächen auch eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen und gemeinsam gesungen werden soll. „Vielleicht findet sich in diesem Jahr ja auch ein Teilnehmer, der den Gesang auf der Gitarre begleiten kann“, hofft Jansen. „Im Vordergrund steht aber natürlich die herzliche Gemeinsamkeit mit netten Gesprächen in der Runde. Einige werden sich wiedertreffen – andere werden neue Bekannte finden.“

Platz für 20 Teilnehmer

Bei den Vorbereitungen der Weihnachtsteestube wird Jansen in diesem Jahr von einem Team aus drei Ehrenamtlichen unterstützt. Dazu zählen Walter Brumberg, Heike Lohmann und Karin Seekamp. Alle drei waren auch im vergangenen Jahr schon mit an der Organisation beteiligt. Einladen wollen sie rund 20 Menschen aus Achim und umzu, die an Heiligabend nicht allein zu Hause auf dem Sofa sitzen wollen, sondern ein paar Stunden zusammen in netter Gesellschaft verbringen möchten.

„Es sollte die Bereitschaft vorhanden sein, sich in der Gruppe mit dem Vornamen anzusprechen und sich in der Runde kurz vorzustellen“, erklärt Martina Jansen. Jeder Teilnehmer werde an diesem Nachmittag ein kleines Schildchen mit seinem Vornamen bekommen. Außerdem wird um eine kleine Teilnahmegebühr in Höhe von drei Euro gebeten, die die entstandenen Auslagen decken soll.

Anmeldungen für die 20 zur Verfügung stehenden Plätze nimmt Martina Jansen ab sofort in der Zeit von 9 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 0 42 02 / 9 16 01 65 entgegen. Anmeldeschluss für die diesjährige Weihnachtsteestube ist dann am Donnerstag, 12. Dezember.