990 Kilogramm mussten im vergangenen Jahr bei der Wiegewette mit Lebensmitteln aufgewogen werden. (Karsten Klama)

Im vergangenen Jahr schon musste sich die Achimer Wiegewette von der langjährigen Tradition verabschieden, in jedem Jahr eine zusätzliche Person mit auf die Waage zu stellen. Die Statik der Marktpassage hätte dieser Belastung schlichtweg nicht mehr standgehalten. Also sollen seitdem Jahr für Jahr „nur noch“ zehn Menschen in der Waagschale beziehungsweise dem Korb stehen. Doch auch in diesem Jahr bleibt die Traditionsveranstaltung nicht von Veränderungen und einem Abschied verschont. Die Wiegewette im Jahr 2019 wird nämlich erstmals nicht mehr von Ute Barth-Hajen organisiert. 2015 hatte Barth-Hajen diese Aufgabe von Bürgermeister Rainer Ditzfeld, dem Gründer der Wiegewette, übernommen und seitdem jedes Jahr die Veranstaltung in der Marktpassage organisiert.

Wechsel im Team

Doch damit ist jetzt Schluss. „Ute Barth-Hajen ist bereits vor einiger Zeit aus dem Vorstand bei der Achimer Tafel ausgeschieden, weil sie beruflich zu sehr eingespannt ist“, erklärt Rainer Kunze, erster Vorsitzender der Achimer Tafel. Nun habe sie darüber hinaus auch darum gebeten, aus der Organisation der jährlichen Wiegewette aussteigen zu können – auch das aus beruflichen Gründen. Die Wiegewette wird daher nun in diesem Jahr von einem neuen Team organisiert. Neben Rainer Kunze wird auch Bruno Kroehn als zweiter Vorsitzender der Achimer Tafel die Veranstaltung mit auf die Beine stellen.

Abgesehen von der personellen Veränderung soll allerdings auch in diesem Jahr bei der Wiegewette wieder alles beim Alten bleiben. Am Sonnabend, 14. Dezember, gilt es für die Achimer, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in der Marktpassage fleißig Konserven und andere haltbare Lebensmittel zu spenden, um die Wiegewette auch in diesem Jahr wieder zu gewinnen. Zehn Mitglieder der Achimer Lions stehen dann in der gegenüberliegenden Waagschale. Sie bringen zusammen rund 1000 Kilogramm Gewicht auf die Waage. Gewinnen die Achimer Bürger die Wette, erhält die Tafel nicht nur diese Menge gespendete Lebensmittel, sondern darüber hinaus auch Lebensmittel von weiteren 30 lokalen Sponsoren, die diese Aktion aktiv unterstützen. „Insgesamt stehen bei dieser Wiegewette sechs bis sieben Tonnen länger haltbare Lebensmittel auf dem Spiel“, sagt Kunze.

Ergebnis steht um 13 Uhr fest

Ob die Achimer und damit natürlich auch die Tafel in diesem Jahr wieder als Sieger hervorgehen werden, werden alle am 14. Dezember pünktlich um 13 Uhr erfahren, wenn unter notarieller Aufsicht der traditionelle Wiegevorgang startet. Wie viel Gewicht ganz genau auf der Seite der Lions-Mitglieder vorhanden ist, konnte das neue Organisationsteam in diesem Jahr allerdings nur grob schätzen. „Normalerweise wiegen wir alle Gruppenmitglieder vor der eigentlichen Wette einmal zusammen“, sagt Kunze. Das habe in diesem Jahr zeitlich jedoch nicht geklappt.

Fest steht allerdings auch so, dass sich die Achimer ordentlich ins Zeug legen müssen, um die Wiegewette für sich zu entscheiden. Doch Kunze ist optimistisch. „In den vergangenen zwölf Jahren ist die Wiegewette jedes Jahr von den Bürgern gewonnen worden“, spornt der Vorsitzende die Achimer zum Spenden an. Denn die Wiegewette ist für die Tafel mehr als nur eine nette Traditionsveranstaltung. Die Einrichtung ist auf die Spenden aus der Aktion durchaus angewiesen. „Für die Tafel Achim und ihre bedürftigen Familien ist die Aktion ein wichtiger Baustein zur Ergänzung ihres Warensortimentes, das in der Regel kaum Konserven und ähnliche Produkte umfasst“, erklärt Kunze. „Durch die Konserven können im Laufe des Jahres Engpässe an gespendeter Frischware ausgeglichen werden.“

Darüber hinaus sei die Wiegewette für die Tafel eine gute Gelegenheit, um sich und ihre Arbeit noch einmal den Achimern ins Gedächtnis zu rufen. „Wir wollen zeigen, dass unsere Arbeit wichtig ist und der Bedarf für diese soziale Aufgabe auch in unserer heutigen Gesellschaft noch da ist“, sagt Kunze.