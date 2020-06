So soll die Nordseite des HKS-Alt-Campus nach dem Umbau aussehen. Das Projekt befindet sich inzwischen in der heißen Phase. (Architekten für nachhaltiges Bauen)

Seit der ersten Präsentation des Wohnprojektes am Wiestetal, das im Alt-Campus der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) am Wiestebruch entstehen soll, sind etwas mehr als drei Jahre vergangen. Mittlerweile wähnen sich die Aktiven des für die Idee und Umsetzung verantwortlichen Vereins „Wohnprojekt LebensArt“ am Anfang der Zielgeraden. Schritt für Schritt wird mit den Architekten für nachhaltiges Bauen aus Verden an der Verwirklichung gearbeitet. Im Frühjahr dieses Jahres hatte die Kerngruppe des Wohnprojektes „LebensArt“ damit begonnen, ihre zukünftigen Wohnungen gemeinsam mit dem Architekten Thomas Isselhard zu planen.

Offenbar hat auch der im Dezember vergangenen Jahres veranstaltete Informationstag für Wohninteressenten seine Wirkung nicht verfehlt. Denn inzwischen sind weitere Interessenten verbindlich mit in das Wohnprojekt eingestiegen, einzelne Wohnungen für Singles, Paare und Familien sind jedoch noch zu haben. Die Menschen der Projektgruppe um Mitinitiatorin und Ideengeberin Tine Pockels sind derweil begeistert, wie Schritt für Schritt individuelle Wohnungen aus dem Altbau der Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) am Wiestebruch entstehen. „Alle Wohnungen werden barrierefrei zugänglich sein“, möchte Pockels auch Menschen mit Behinderung animieren, sich mit diesem Projekt zu befassen und als ernsthafte Alternative zum Wohnen und Leben in Betracht zu ziehen.

Größere Fensterformate

Die Wohnungen sollen größere Fensterformate bekommen, um die Helligkeit der Räume zu verbessern und insbesondere den Ausblick zur Südseite in das Naturschutzgebiet Wümme-Wieste-Niederung aufzuwerten. „Es ist für die zukünftigen Bewohner ein besonderes Gefühl, sich aktiv an der Planung und Verwirklichung der Wohnungen und des gesamten Wohngebäudes zu beteiligen“, weiß Pockels zu berichten.

Der Clou: Die Bewohner können die Größe und Lage der einzelnen Räume und der Küche mit planen und entwerfen. Jede Wohnung, sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten und zweiten Stock, soll mit einem privaten Außenbereich – ob Terrasse oder Balkon – von individueller Größe ausgestattet werden. Bereits seit 2014 engagieren sich Menschen, um unter dem großen Dach des Altgebäudes der Hochschule für Künste im Sozialen ein gemeinschaftliches, generations- und kulturübergreifendes Wohn- und Kulturprojekt ins Leben zu rufen. Geplant ist der Wohnbereich im Südflügel auf rund 1200 Quadratmetern mit rund 18 barrierefreien Wohneinheiten und Gemeinschaftsräumen für Singles, Paare und Familien. Der Wohnbereich befindet sich in direkter Lage am Naturschutzgebiet mit Südausrichtung und unverbaubarem Blick in die Wiesen des Wieste- und Wümmetals. Das Grundstück mit seinen 5140 Quadratmetern liegt zwischen den Reeßumer Wiesen und einer Nebenstraße mit mäßigem Verkehr am südöstlichen Rand von Ottersberg.

Eigener Kulturbereich

Der Kulturbereich soll derweil im Ost- und Westflügel des Gebäudes untergebracht und ein lebendiger Ort werden. Dort wird Raum für Ateliers, Therapie, Kinderbetreuung und kulturelle Veranstaltungen geschaffen. Das Wohngebäude soll bis 2021 auf dem neuesten energetischen Stand kernsaniert werden und dann bezugsfertig sein.

Bis dahin sollen also die Wohnträume von einem selbstbestimmten und trotzdem gemeinsamen Wohnen verwirklicht werden. Für die südlich an dem Grundstück angrenzenden Wiesen im Naturschutzgebiet ist inzwischen von dem Verein LebensArt, der LebensArt Ottersberg GmbH & Co. KG und der Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) auch der Kaufvertrag unterzeichnet worden.

Weitere aktuelle Informationen zu dem Wohnprojekt „LebensArt“ können Interessierte auf der Homepage des Vereins unter www.lebensart-ottersberg.de erhalten. Dort sind auch die Entwürfe der Wohnungsgrundrisse abgebildet.