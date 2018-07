Kein Durchkommen: Der Privatweg vom Fährhaus am Streek hin zur Weser ist versperrt. (Björn Hake)

Mit Temperaturen weit über 30 Grad Celsius müssen die Menschen im Landkreis Verden momentan tagtäglich auskommen. Als beste Abkühlung dient da sicherlich ein Sprung in einen der Badeseen oder dort, wo es möglich ist, auch in die Weser. Für die meisten nicht mehr zur Verfügung steht allerdings der Weserstrand beim Fährhaus am Streek. Das liegt daran, dass die Inhaber des Fährhauses den Privatweg, der zum Strand führt, mit einem Zahlenschloss abgesperrt haben. "Der Grund für die Sperrung ist hauptsächlich, dass die Badegäste unseren Parkplatz benutzen und wir dadurch Gäste verlieren. Aber auch die Vermüllung des Weges ist ein Problem", sagt die Inhaberin des Fährhauses, Corinna Peters. Lediglich die Nutzer des Campingplatzes, den das Ehepaar Peters gepachtet hat, bekommen die Kombination für das Zahlenschloss. Zudem können die Gäste des Fährhauses ihn erhalten.

Das sorgt bei einigen Menschen, die es gewohnt sind, über den Privatweg zum Strand zu gelangen, für Unmut. Dazu gehört Jens Benthien aus Ottersberg, der sich an unsere Redaktion gewandt hat. "Ich bin dort vor über 40 Jahren als Jugendlicher herumgetobt, war viele Jahre bei der DLRG und habe jeden Sommer viele Tage am 'Großen Strand' verbracht. Es kann doch nicht sein, dass der Zugang zu einem öffentlichen Raum von einem Gastwirt willkürlich gesperrt wird, es sei denn, man ist Gast bei ihm oder hat ein Boot, mit dem man am Strand anlegen kann.

Das ist schlimmer als die Wegelagerer des Mittelalters waren", schreibt er in einer E-Mail, die er sowohl an unsere Redaktion, als auch auch an die Gemeindeverwaltung im Thedinghauser Rathaus gesendet hat. An die Verwaltung hat er in dem Schreiben auch noch direkt eine Bitte mitgeschickt: "Ich würde es begrüßen, wenn es noch diesen Sommer einen Zugang geben würde."

Roland Link, Leiter des Thedinghauser Bauamtes und stellvertretender Verwaltungschef, hat aber keine Hoffnung auf Erfüllung dieses Wunsches gemacht. Auf Nachfrage erklärte er, "dass die Gemeinde keine Handhabe hat. Der Weg zum Wasser und der Campingplatz sind Privatgelände. Rechtlich gesehen ist die Sache also in Ordnung. Wir können schließlich auch keinen Weg auf fremden Grund bauen."

Corinna Peters betont indes, dass es ihr sehr Leid tue "für die Menschen, die sich am Strand immer gut benommen haben und ihn nun nicht mehr nutzen können". Die Situation sei zuletzt aber immer schlimmer geworden. "Die Badegäste stellen ihre Autos auf unseren Parkplatz und werden dann auch noch unverschämt, wenn man ihnen das sagt. Außerdem können wir hier auch nicht täglich Parkwächter spielen, wir haben wichtigere Dinge zu tun", erklärt Corinna Peters.