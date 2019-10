Diese Last tragen Astrid Klickow (von links) und Liane Wiesner von der Achimer Bürgerstiftung wahrlich gerne. Denn der Büchermarkt erfüllt einen guten Zweck und hat sich in Achim fest im Veranstaltungskalender etabliert. (Björn Hake)

Bücher, soweit das Auge reicht. Bei diesem Szenario fällt es nicht schwer, das Thema des Tages zu erraten. Verantwortlich für diesen Anblick in der Eingangshalle des Gymnasiums am Markt war am Sonnabend einmal mehr die Achimer Bürgerstiftung, die zu ihrem halbjährlichen Büchermarkt eingeladen hatte. Unterstützung erhielten die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bürgerstiftung vom Technischen Hilfswerk (THW) und der Achimer Tafel, die den Transport der Bücher übernahmen. Bücherwürmer und Leseratten aus Achim und umzu ließen sich die Chance derweil nicht entgehen, sich durch den Bücher-Dschungel zu kämpfen und den einen oder anderen Schatz zum Preis von 1,50 Euro mit nach Hause zu nehmen. Und all dies geschah wieder für den guten Zweck, sollen die Einnahmen diesmal in Schwimmkurse für Kinder investiert werden.

Um die 12 000 Bücher umfasste nach Schätzung der Bürgerstiftung die Auswahl in diesem Jahr. Dieser Bestand setzt sich aus Spenden des vergangenen Jahres und dem restlichen Bestand aus dem Verkauf im Frühjahr zusammen. Die Spenden, aber auch die Verkäufe seien in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, bestätigten Astrid Klickow und Sylke Körner vom Team der Bürgerstiftung den Trend. „Es werden mehr abgegeben aber auch mehr verkauft. Wir merken gar nichts von dem E-Book Trends“, erklärten die beiden Damen.

Bei dieser großen Anzahl an Spenden war für jeden Geschmack etwas zu haben. Am meisten vertreten und am beliebtesten bei den Besuchern waren die Kategorien Krimi und Belletristik. Jedoch gab es auch für Sachbuch-Fans genügend Stände mit Büchern über Geschichte, das Kochen oder Bildbände. Passend zur bald anbrechenden Adventszeit gab es eine eigene Sektion mit Weihnachtsliteratur. Neu waren die Stände mit Klassikern und Weltliteratur. Diese erwiesen sich zusammen mit Kinderliteratur als besondere Verkaufsschlager an diesem Sonnabend. Neben Büchern wären in diesem Jahr jedoch auch ungewöhnlich viele Spiele, CDs und DVDs abgegeben worden.

Vor allem die großen Bestseller der vergangenen Jahre, wie zum Beispiel die Bücher von Stieg Larsson oder Dan Brown, gab es in allen möglichen Auflagen und Versionen zu erwerben. „Die Päpstin hatten wir hunderte Male“, beschrieb Sylke Körner ein besonders häufig gespendetes Buch. Da müsse dann schon einmal der eine oder andere Roman aussortiert werden. Ansonsten müssen die gespendeten Bücher vor allem immer noch lesbar sein. Nicht allzu zerfleddert und auch keine vergilbten Schmöker, lautet die Vorgabe.

Trotz einiger Gebrauchsspuren gingen viele Besucher mit großen Bücherstapeln nach Hause. Bereits 20 Minuten vor Beginn des Verkaufes standen bereits die ersten Kunden vor den Türen des Markt-Gymnasiums. Der stetige Besucherstrom riss über den ganzen Morgen hinweg nicht ab. „Es ist wirklich außergewöhnlich“, beschrieben die ehrenamtlichen Helfer den Erfolg des Büchermarktes. Viele Kunden kämen jedes Mal zum Büchermarkt. Bei denen wüssten die Mitarbeiter der Bürgerstiftung bereits ganz genau, was sie wollen und helfen ihnen bei der Suche. Auch so hat der Büchermarkt jedoch einen guten Ruf bei seinen Kunden. Wie zum Beispiel bei einer Mutter, die gerade neue Bücher für ihre Tochter gekauft hat. „Für jeden ist hier etwas zu finden“ beschrieb sie den großen Vorteil des Marktes.

Zufrieden zeigte sich auch Hans-Jürgen Wächter mit dem Ergebnis des Oktober-Büchermarktes. „Wir haben am Sonnabend den erfolgreichsten Büchermarkt bestritten, den die Aktiven der Bürgerstiftung jemals durchgeführt haben“, freute sich der Vorsitzende der Achimer Bürgerstiftung. Bücherspenden werden derweil jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst auf dem Parkplatz hinter dem Kasch von der Bürgerstiftung angenommen.