Noch drehen sich keine Rotorblätter am Bultensee. Doch vom Tisch sind die Planungen für die 180 Meter hohe Anlage keineswegs. (Christina Kuhaupt)

Der Sachstand ist seit Monaten der gleiche: Das Bremer Unternehmen Energiekontor möchte im Naturschutzgebiet am Bultensee, im Grenzbereich zwischen Oyten und Bremen, eine rund 180 Meter hohe Windkraftanlage errichten. Die Behörden der Hansestadt haben mit einem entsprechenden Bebauungsplan auf Bremer Grund und Boden den Weg dafür auch längst frei gemacht. Doch es gibt zahlreiche Kritiker dieses Vorhabens, allen voran die Bürgerinitiative "Keine Windräder am Bultensee". Auch aus der Politik sind mit der Zeit immer mehr kritische Stimmen laut geworden, wodurch es in den Bremer Gremien immer wieder zu teils hitzigen Debatten gekommen ist. Stets mit negativem Ausgang für die Kritiker. Doch all dieser Widerstand hat bisher immerhin erreicht, dass mit dem Bau der umstrittenen Anlage noch nicht begonnen wurde.

"Wenn wir nicht dagegen kämpfen würden, würde sich das Ding schon lange drehen", ist Bürgerinitiativenmitglied und Anwohner Werner Martin aus Oyten überzeugt. Immer wieder hatte die Gruppe auf die zahlreichen Gründe hingewiesen, die ihrer Ansicht nach gegen den Bau des Windrades sprechen. Schließlich soll die Anlage in einem Naturschutz-, Überschwemmungs-, Naherholungs- und Vogelzuggebiet entstehen. Das hatte 2012 beim Bremer Bauressort zwar durchaus zu Bedenken geführt, letztlich gab man die Fläche aber für eine Bebauung von Windrädern frei. Außerdem hatte die Bürgerinitiative wiederholt auf Fehler im Verfahren hingewiesen. "Es gibt so viele, es stinkt zum Himmel", befindet Martin und ergänzt: "Aber wir können nicht mehr tun, als darauf hinzuweisen."

Ein bisschen Resignation mache sich in der Gruppe inzwischen schon breit. "Denn wir werden klein gemacht noch und nöcher", beklagt der Oytener. Im vergangenen Spätsommer und Herbst habe man 19 Stellungnahmen geschrieben und nicht eine Reaktion bekommen. Immerhin konnte die Gruppe inzwischen viele Politiker aus Bremen auf ihre Seite ziehen. Zuletzt hatte die Linken-Fraktion mit einem Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplanes versucht, die Anlage zu verhindern. Im Februar fand das Anliegen im Bremer Deputationsausschuss für Bau und Umwelt jedoch keine Mehrheit.

Der nächste Termin für eine politische Diskussion steht derweil schon fest: Am 4. April wird das Thema voraussichtlich im Deputationsausschuss für Gesundheit auf der Agenda stehen. Dann werden auch Martin uns seine Mitstreiter wahrscheinlich wieder vor Ort sein – auch wenn nur wenig Hoffnung darauf besteht, dass der Ausgang dieses Mal ein anderer sein wird.

Beim Unternehmen Energiekontor betrachtet man die gesamte Diskussion derweil recht entspannt, auch wenn das Windrad nach ursprünglicher Planung eigentlich schon stehen sollte. Grundsätzlich seien solche Wartezeiten bei Vorhaben dieser Art nichts Ungewöhnliches, lässt Stefan Eckhoff von Energiekontor wissen. "Es spricht ja auch für eine gesunde Demokratie, alle Parteien zu Wort kommen zu lassen." Bedenken, dass das alles etwas Grundsätzliches verändern werde, habe er aber nicht. "Wir folgen dem Vorhaben weiter, warten auf die Genehmigung und rechnen auch mit ihr."