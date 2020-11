Um ihren Bürgern auch während Zeiten der Corona-Pandemie und der deshalb abgesagten Weihnachtsmärkte beim Einstimmen auf die festliche Zeit behilflich zu sein, wird am Freitag die „Winterlandschaft“ im Rathauspark eröffnet. Im hinteren Bereich nahe dem Heimathaus stehen bereits 35 Tannen, Strohballen und Beleuchtung sollen noch folgen. „Drei große Bäume werden illuminiert und auch das Heimathaus und das angrenzende Gebäude vom Bürgerbusverein werden beleuchtet“, kündigt Christa Junge von der Gemeindeverwaltung an, die sich maßgeblich um die Planung des Angebots gekümmert hat.

Dieses soll als „Anlaufpunkt“ für einen Spaziergang dienen und, so die Hoffnung Junges, ein „schönes weihnachtliches Gefühl“ vermitteln. Bis Anfang Januar gehen dort täglich von 17 bis etwa 23 Uhr die Lichter an. Abgestimmt ist die Winterlandschaft mit dem Gesundheitsamt in Verden. „Die finden das richtig toll“, sagt Junge. Als mit den Planungen vor einigen Wochen begonnen wurde, hatten die Organisatoren noch Hoffnung, ein Programm anzubieten – zum Beispiel den Aufbau einer Outdoor-Bühne oder auch von einigen Buden. „Aber das ist leider aufgrund der aktuellen Corona-Lage nicht denkbar. Wir sind bemüht, alles zu vermeiden, was Menschenansammlungen anzieht“, erklärt Junge. Daher wird es auch keine Sitzgelegenheiten zum Verweilen geben.

Ein bisschen Programm gibt es aber doch. Der Bassener DJ Marcus Winter wird am 4. und 18. Dezember von 18 bis 22 Uhr eine Beleuchtungsshow auf dem Gelände anbieten. Und an jedem Sonnabend stellt Hermann Duhn vom Heimatverein selbst gebaute weihnachtliche Elemente, wie etwa Kerzen aus Holz, zwischen den Tannen auf. Zudem wird ein Büchertauschstand aufgebaut. Wahrscheinlich sei laut Junge auch, dass weihnachtliche Musik zu hören sein wird. „Es ist das beste, was wir mit einfachen Mitteln machen können“, sagt die Organisatorin, die vom Heimatverein, Blocks Huus und dem Bürgerbusverein unterstützt wurde.