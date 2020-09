Am Ende war die Entscheidung für den Heimatverein Oyten und den Verein Blocks Huus in Bassen nach einer gemeinsamen Lagebesprechung unumgänglich: Die von ihnen immer in der Adventszeit veranstalteten sehr beliebten Weihnachtsmärkte können in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. „Wir hatten keine vernünftige Version von einem Weihnachtsmarkt unter den derzeitigen Bedingungen“, erklärt Christa Junge, Vorsitzende von Blocks Huus. Zumal auch völlig unklar ist, wie die Lage in zwei Monaten ist, sodass eine sichere Planung gar nicht möglich sei.

Selbst wenn ein Konzept unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregelungen erstellt werden würde, wären für die Vereine einfach zu viele Unsicherheiten entstanden. „Wir können die Einhaltung der Regeln auch gar nicht kontrollieren“, nennt Werner Gerken, Vorsitzender des Heimatvereins, einen Aspekt. So könne ein Schutz der Besucher, aber auch der Beschicker der Stände gar nicht gewährleistet werden. Und sollte es tatsächlich zu Ansteckungen kommen, so wären die veranstaltenden Vereine privathaftend. „Das Risiko können wir gar nicht verantworten“, sagt Junge.

Besucheraufkommen ungewiss

Und dann wäre für die Organisatoren auch noch die offene Frage gewesen, inwieweit sich all die Bemühungen in diesem Jahr ausgezahlt hätten. „Es ist fraglich, ob die Besucher wirklich kommen“, merkt Gerken an, dass viele Menschen aus Angst vor einer Coronavirus-Infektion Veranstaltungen solcher Art eher meiden. Das wiederum wäre dann auch sehr frustrierend für die Verkäufer gewesen, die zum Beispiel weihnachtliches Kunsthandwerk extra anfertigen und dann während des Marktes kaum Kunden haben. So wird der Weihnachtsmarkt am Heimathaus erstmals seit 1990 nicht stattfinden.

Im Rathaus stießen die Absagen natürlich auf Verständnis, doch führten gleichzeitig dazu, sich Gedanken zu machen, ob auch in Corona-Zeiten nicht etwas auf die Beine gestellt werden kann. „Es ist für mich gar nicht vorstellbar, als Gemeinde so gar nichts Weihnachtliches anzubieten“, sagt Bürgermeisterin Sandra Röse. Ihr schwebt ein Ort vor, an dem sich die Oytener doch „ein bisschen weihnachtliches Gefühl abholen“ können. Dabei müsse man sich natürlich von klassischen Konzepten verabschieden, merkt Junge an, die vom Verein Blocks Huus ebenso wie der Heimatverein schon die Beteiligung an der Planung und Umsetzung in Aussicht stellt.

Die Ideensammlung läuft

Erste Gedanken gibt es bereits. Röse spricht von einer Winterlandschaft mit vielen Lichtern, die im Rathauspark für Atmosphäre sorgen kann. Dabei wäre auch das Aufstellen der ein oder anderen Bude denkbar. „Wir sind noch ganz am Anfang der Ideensammlung“, sagt Junge. Aber klar ist auch: Ein gemütliches Zusammensein am Glühweinstand oder an der Bratwurstbude und Bummeln an Verkaufsständen wird es auch bei der Winterlandschaft nicht geben. Röse würde gerne insbesondere den Kindern in der Vorweihnachtszeit etwas bieten können. „Da ist noch ganz viel Fantasie drin“, sagt die Verwaltungschefin und hofft darauf, aus der Gemeinde noch Akteure zu finden, die sich beteiligen möchten. „Es ist nicht das, was wir gewohnt sind. Aber es wird bestimmt richtig schön“, zeigt sich Röse optimistisch.