Die Kitas im Flecken Langwedel reichen nicht aus, um ausreichend Krippenplätze anzubieten (Symbolbild). (Björn Hake)

Seitdem Eltern einen gesetzlichen Anspruch auf einen Krippenplatz haben und die Anmeldezahlen infolge dessen rapide angestiegen sind, hat der Flecken Langwedel große Probleme, die erforderlichen Plätze in ihren Kitas bereitzustellen. So fehlten zum Start des Kindergartenjahres in diesem Jahr rund 60 Krippenplätze. Für viele Eltern bedeutet dies beim Versand der Bescheide aus dem Rathaus Frust und Ärger – auch wenn der Flecken zusätzliche Plätze in der Lebenshilfe Eitze in Kirchlinteln bereitstellen konnte.

Damit die Eltern schlechte Nachrichten in Zukunft aber immerhin nicht mehr so kurzfristig ereilen und nicht bis kurz vor knapp um einen Platz gebangt werden muss, hatte die SPD-Fraktion nun einen Antrag gestellt, dass die Aufnahmebestätigungen künftig in zwei Schritten versandt werden – weiterhin nach Feststellung der tatsächlichen Einschulungszahlen und auch schon vorher am 1. März eines Jahres.

Die Sozialdemokraten erklären diesen Wunsch wie folgt: So führe das derzeitige Verfahren „nicht nur zu einer großen Unsicherheit in den Familien und im Umgang mit dem Arbeitgeber, sondern auch zu Nachteilen gegenüber anderen Städten und Gemeinden“. Denn da anderorts die Bescheide schon früher versandt werden, haben Eltern, die keinen Krippenplatz für ihr Kind bekommen haben, dort vor denen im Flecken Langwedel die Möglichkeit, sich noch um Tagesmütter oder Tagesväter zu kümmern.

Der SPD-Antrag stand in der Sitzung des Jugend-, Sozial- und Sportausschuss am Mittwochabend auf der Tagesordnung. Abgestimmt wurde über ihn aber nicht, denn die Verwaltung hatte schon im Vorfeld in ihrer Beratungsvorlage deutlich gemacht, dass das von der SPD vorgeschlagene Verfahren nicht zielführend und leistbar sei. Denn, wie Bürgermeister Andreas Brandt am Donnerstag erklärte, helfen Plätze unter Vorbehalt den Familien auch nicht weiter. „Es lässt sich unter den jetzigen Bedingungen schlecht kalkulieren“, machte er deutlich, dass Berechnungen im März zu fehleranfällig seien.

Bedarf schwer zu kalkulieren

Denn nicht unerhebliche Veränderungen können noch bis zum Mai eines jeden Jahres eintreten, weil Eltern, deren Kinder das sechste Lebensjahr in der Zeit vom 1. Juli bis zum 30. September vollenden, die Möglichkeit haben, den Einschulungstermin um ein Jahr zu verschieben. Hatte der Flecken Langwedel für dieses Jahr ursprünglich mit zehn solcher Fälle kalkuliert, waren es am Ende 26. Und da die Gemeinde altersübergreifende Gruppen, also mit Krippen- und Kindergartenkindern, anbietet, hat die Anzahl dieser zurückgestellten Kinder automatisch Auswirkungen auf die verfügbaren Krippenplätze. Weiterhin weist die Langwedeler Verwaltung darauf hin, dass im Rathaus „die personellen Ressourcen ausgeschöpft beziehungsweise jetzt schon überschritten sind“. Ohne eine Aufstockung des Personals seien zusätzliche Aufgaben, wie ein weiterer Versandtermin für Zulassungsbescheide, zurzeit nicht mehr zu leisten.

Eltern im Flecken Langwedel müssen sich also bei der Frage, ob sie für ihr Kind einen Krippenplatz erhalten, weiterhin in Geduld üben. Was Brandt natürlich alles andere als erfreut. „Es ist ein unheimlich schlechtes Gefühl“, räumte er ein. Aber die Lage werde sich erst verändern, wenn mehr Plätze zur Verfügung gestellt werden können. „Und da arbeiten wir ganz intensiv dran“, versicherte das Gemeindeoberhaupt. So sei geplant, möglichst schnell mit dem Bau der zusätzlichen Kita auf dem Berkels in Etelsen zu beginnen. Und dabei soll es nicht bleiben. Wie Brandt berichtete, laufen derzeit Verhandlungen über einen Grundstückskauf im Raum Cluvenhagen für eine weitere Einrichtung.