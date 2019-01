Die Verkehrssicherheit an der L333 (Okeler Damm) in Felde ist ein Anliegen der Bürgerinitiative. Auch wenn es zuletzt keine guten Nachrichten aus Hannover gab: Die Initiative will weiterkämpfen. (Björn Hake)

„Wir machen weiter.“ Ilse Lange muss nicht lange überlegen, wenn man sie danach fragt, wie es mit der Bürgerinitiative Schulwegsicherheit (BI) an den Landesstraßen Riede-Felde weitergeht. Und das, obwohl Ilse Lange und ihre Mitstreiter in der Initiative zuletzt einen Dämpfer hinnehmen mussten. Denn die Petition, die 2013 beim Präsidenten des Niedersächsischen Landtags eingereicht wurde, ist nun abgeschlossen und wird nicht weiter behandelt.

In dem Schreiben der Landtagsverwaltung heißt es, dass die „Wünsche von Frau Lange bereits wohlwollend behandelt wurden“. Aufgeführt wird hier, dass unter anderem eine Ortstafel der Ortschaft Felde an der L 331 (Felder Dorfstraße) versetzt sowie eine Geschwindigkeitstrichterung auf 70 km/h an der L 333 (Okeler Damm) eingerichtet wurde. „Dem Wunsch nach Versetzung von weiteren Ortstafeln kann aufgrund der Rechtslage nicht entsprochen werden. Auch der Wunsch der Petentin nach Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Tempo 50 außerhalb der Ortsdurchfahrt nicht.“

Für Ilse Lange ist diese Entscheidung eine einzige Enttäuschung. „Die niedersächsische Landesregierung ist nicht bereit und willens, sich für die Sicherheit der Kinder auf den Weg zu den Schulbushaltestellen an den Landesstraßen in Felde einzusetzen“, sagt sie. Es werde der Kommune lediglich gestattet, selbst eine Ampel aufzustellen. Das war 2018 bereits Thema im Gemeinderat Riede. Hier hieß es, dass das Land in diesem Fall erlaube, in der Ortsmitte Felde im Bereich der Bushaltestelle am Feuerwehrhaus (L 331) eine Dunkelampel zu errichten. Die Kosten habe aber die Gemeinde selbst zu tragen. Der Rat hatte diesbezüglich schon positive Signale gesendet, das umsetzen zu wollen.

Nur ein Bruchteil umgesetzt

Mit Blick auf den Wortlaut der Petition und was eigentlich erreicht werden sollte, ist dies aber wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein. So heißt es in der 2013 verfassten Petition, „dass Kinder, um sicher zur Schulbushaltestelle und zur Schule gelangen zu können, sichere Übergänge (Druckampeln oder Zebrastreifen) an den drei Schulbushaltestellen im Ortsteil Felde an der L 331, einen sicheren Radweg an der L 333 (Lückenschluss Felde-Okel), zumindest aber einen Gehweg/Bürgersteig auf der etwa 350 Meter langen Strecke von der Einmündung in die L 331 (hier befindet sich die Bushaltestelle Richtung Syke) bis zum Abzweig Heiligenbruch brauchen. Auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h oder das Versetzen des Ortseingangsschildes an der L 331 und L 333 würden zu mehr Sicherheit beitragen“. Umgesetzt wurde, wie berichtet, aber nur ein Bruchteil.

Müde, sich auch weiterhin für mehr Schulwegsicherheit einzusetzen, wird Ilse Lange aber dennoch nicht. „Ich werde auch künftig die politischen Sitzungen in der Samtgemeinde Thedinghausen und der Gemeinde Riede besuchen und Fragen stellen. Wir bleiben am Ball“, sagt sie. Und so war sie auch in der zuletzt gehaltenen Sitzung des Samtgemeinderates im Dezember 2018. Auch hier sprach sie das Thema Schulwegsicherheit an. Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse erklärte auf ihre Nachfrage, dass dieses Thema nach wie vor bei der Samtgemeinde falsch angesiedelt sei, da die Zuständigkeit für die Landesstraßen beim Land Niedersachsen liege. „Etwas, was wir leider immer wieder gesagt bekommen. Es fühlt sich niemand zuständig“, sagt Lange.

Dennoch: Ilse Lange wäre nicht Ilse Lange, wenn sie nicht schon weitere Ideen im Köcher hätte. Und so deutet sie an, dass die BI in diesem Jahr in einen Verein umgewandelt werden solle. „Auch wollen wir weitere Benefiz-Veranstaltungen organisieren“, sagt sie. Zuletzt gab es ein Konzert der Rentnerband Never Too Late. Am 10. März wird der Popchor Syke in der Rieder Kirche auftreten (18 Uhr). „Und weitere Veranstaltungen sollen folgen.“