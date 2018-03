Stephan Leenen begrüßt die nun vom Stadtrat auf den weg gebrachte externe Überprüfung der Stadtbibliothek. (Focke Strangmann)

Mit dem Umzug ins Achimer Rathaus sollte für die Stadtbibliothek im Jahr 2015 alles besser werden. Die Einrichtung sollte fit gemacht werden für die Zukunft. Dieses Ziel wurde bis jetzt, knapp drei Jahre später, allerdings noch nicht zur Zufriedenheit aller erreicht. Deshalb soll, wie berichtet, eine externe Überprüfung der Abläufe und Aufgaben etwas Licht ins Dunkel bringen. Das hat der Achimer Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen und dafür gesorgt, dass 24 500 Euro, die im Haushalt an anderen Stellen verfügbar sind, dafür ausgegeben werden können.

"Wir haben uns definitiv moderner aufgestellt und schon eine Menge gemacht", sagt Bibliotheksleiter Stephan Leenen. "Bestimmte Ziele sind allerdings noch nicht erreicht worden." Dazu zählt Leenen unter anderem eine höhere Auslastung der Bibliothek und die Leseförderung bei Kindern. "Die Anforderungen an eine Bibliothek haben sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt", sagt Leenen. Von außen sehe es so aus, als ob die Bibliothek ein Ort des Informationstransfers sei, heutzutage würden die Menschen sich die Informationen allerdings durch das Internet woanders besorgen. "Auch Bibliotheken brauchen demnach strukturelle Veränderungen", glaubt Leenen. Man müsse technische Entwicklungen wie E-Books berücksichtigen, aber auch versuchen, immobile Senioren weiter zu erreichen. "Durch diese Anforderungen haben wir relativ viele Baustellen."

Impulse für die Bewerkstelligung dieser Baustellen erhofft er sich auch durch die externe Überprüfung. "Wir brauchen auch den kritischen Blick von außen, weil wir natürlich in unseren Arbeitsabläufen ein bisschen eingefahren sind." Es gehe darum, zu ermitteln, wo möglicherweise Abstriche gemacht werden müssen und wo das Angebot der Bücherei noch nicht ausreichend ist. "Die Frage, die hinter der Prüfung steckt, ist, wie wir es schaffen können, uns zukunftsfähig aufzustellen." Und das gehe über die bloße Frage nach mehr Personal hinaus.

Aber es dürfte um ganz praktische Fragen gehen. Etwa, warum die Büchereinutzer per Brief umständlich angeschrieben und das Porto dafür bezahlt werden müsse, wenn eine Benachrichtigung für diejenigen, die es möchten, auch per E-Mail möglich sei. Wer derzeit ein Medium vorbestellt, kann die Verfügbarkeit online prüfen. Auch, ob es für ihn schon zurückgelegt wurde. Hat man es dann abgeholt, findet man frühestens einen Tag später trotzdem den Brief der Bücherei im Briefkasten.