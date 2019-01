Harald Hesse, Bürgermeister der Samtgemeinde Thedinghausen, führte durch den Abend. Beim Neujahrsempfang stand das Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht" im Vordergrund. (Björn Hake)

„100 Jahre Frauenwahlrecht“. Unter dieser Überschrift stand am Donnerstagabend der Neujahrsempfang in der Gudewill-Schule, zu dem die Samtgemeinde Thedinghausen eingeladen hatte. Rund 90 Gäste aus Politik und Gesellschaft waren gekommen, um diesen Abend gemeinsam zu verbringen. Mit den Worten „The show must go on“ leitete Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse den offiziellen Teil des Abends ein. Zuvor standen lockere Gespräche unter den Besuchern im Vordergrund. Was das Jahr 2019 bringen werde, wisse niemand, aber der Neujahrsempfang und die Gespräche mit den Gästen seien immer etwas Schönes, sagte Hesse.

Diese Lockerheit ging im weiteren Verlauf des Abends vorerst allerdings etwas verloren. Viel Zeit nahm nämlich ein Vortrag der Rechtsanwältin Anette Schulte ein. Der war zwar informativ, für solch einen Abend aber deutlich zu lang. Sie widmete sich dem Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“ und stieg tief in die geschichtlichen Geschehnisse in Deutschland ein. Von der ersten Richterin in Deutschland, dem Mutterschutzurlaub, Frauenhäusern und Frauen in der Politik bot sie einen umfassenden Überblick über all das, was sich zum Thema Frauenrechte in Deutschland in den vergangenen Jahren getan hat.

Mit dem Punkt Frauen in der Politik fand Anette Schulte aber den Bogen zu einem aktuellen Thema. Denn in vielen politischen Gremien, auch in der Samtgemeinde, sind Frauen nur schwach vertreten. Damit sich dieser Umstand ändert, dafür machten mit einer ehemaligen und einer aktuellen Ratsfrau gleich zwei Frauen Werbung.

Politisch mitgestalten

Gudrun Dehmel machte den Anfang. Sie saß von 1996 bis 2003 im Gemeinderat Morsum. „Schon vorher bin ich als Bürgerin oft in den Rat gegangen. Irgendwann wollte ich aber mitgestalten. Also entschloss ich mich, zu kandidieren“, erzählte Gudrun Dehmel. Für die Grünen gelang ihr 1996 schließlich der Sprung in den Rat – und plötzlich war sie Kommunalpolitikerin. „Als Bürgerin waren mir immer soziale Themen sehr wichtig. Ich habe aber schnell gelernt, dass es vor allem aber auch um kaputte Straßen und Bauvorhaben ging“, sagte sie mit einem Lachen. Mit drei Frauen aus unterschiedlichen Parteien sei sie im Rat vertreten gewesen. „Viel zu wenig“, wie sie heute findet. „Wir brauchen mutige Frauen, die sich trauen, politisch aktiv zu werden.“

Es sei aber auch nicht immer alles leicht gewesen, erinnerte sie sich zurück. „Beruf, Familie und politisches Wirken unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung“, machte sie deutlich.

Respektvoller Umgang gefordert

Mit Petra Roselius (SPD) war dann auch eine aktuelle Ratsfrau als Rednerin vertreten. Sie sitzt sowohl im Gemeinde- als auch im Samtgemeinderat Thedinghausen. Auch sie nannte den Wunsch des Mitgestaltens als Grund für ihren Schritt in die Kommunalpolitik. Sie sprach von einem respektvollen Umgang in den Gremien, „aber manchmal hat man den Eindruck, dass einige männliche Ratsmitglieder durch einen hindurchschauen würden“.

Auch Petra Roselius monierte, dass zu wenig Frauen in der Samtgemeinde politisch aktiv seien. „Gleichberechtigung wird es erst dann geben, wenn Frauen und Männer zu gleichen Anteilen in den Räten sitzen“, sagte sie.