Ein letztes gemeinsames Selfie in der Pausenhalle: Stefanie Harms, Antonja Günther und Tammo Panning haben die Oberschule am Goldbach jetzt verlassen. (Karsten Klama)

Langwedel. Es gibt viele Abschnitte im Leben eines Menschen, die ganz selbstverständlich zu einem Teil des Alltags geworden sind und dazugehören – bis sie eines Tages plötzlich zu einem Ende kommen. Dieser eine Tag war für viele junge Menschen am Freitag gekommen, als sie offiziell ihre Laufbahn an der Oberschule am Goldbach in Langwedel beendeten.

Als die feierliche Entlassung gegen 10.30 Uhr losgehen sollte, war die Turnhalle der Schule schon nicht mehr wiederzuerkennen. Auf den Rängen saßen viele Angehörige der Abschlussschüler, aber auch auf zahlreichen Stuhlreihen in der Halle hatten sich Eltern, Geschwister, Lehrer und Schüler eingefunden. Der feierliche Rahmen war ihren Outfits anzusehen. Eine Schülerband spielte und sang "Du schreibst Geschichte!" während die Abschlussklassen in die Halle marschierten. Die Begrüßung übernahmen dann zwei Schüler selbst: Dilara Ersu und Rasmus Steffens aus der Klasse 10c hießen Schüler, Lehrer, Angehörige und Ehrengäste willkommen.

Schulleiter Rolf Bartles begann seine Rede mit einem Sprichwort: "Persönlichkeitsbildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man in der Schule gelernt hat – für mich als Schulleiter und Vater ist das ein unerträglicher Gedankengang." Denn er und seine Kollegen wollten vor allem eines: Die Schüler auf das Leben vorbereiten. Warum das nicht immer so ganz einfach ist, zeigte er mit einer kleinen Videopräsentation. Die Schüler von heute, so stand dort, würden etwa zehn bis 40 Jobs haben – bis zu ihrem 38. Lebensjahr. Die zehn begehrtesten Jobs von heute habe es 2004 noch gar nicht gegeben und am Ende einer dreijährigen Schulausbildung sei die Hälfte des erlernten Materials schon wieder veraltet. "Deswegen haben wir uns vorgenommen, euch fit fürs Leben zu machen." Dabei spiele nicht nur die fachliche Fitness eine Rolle, sondern auch die mentale, soziale und körperliche Fitness. "Deswegen sage ich: Persönlichkeitsbildung ist all das, was du hast, wenn du diese Schule wieder verlassen wirst."

Auch Bürgermeister Andreas Brandt fand passende Worte: "Wie unschwer zu erkennen ist, befinden wir uns in dieser Schule immer noch auf einer Großbaustelle, aber heute soll euch nichts im Wege stehen." Von ganzem Herzen wünschte er den Abgängern alles Gute. "Eine Schülerin sagte einmal: 'Ich kann eine Gedichtanalyse in vier Sprachen aber keine Steuererklärung schreiben'." Doch an der Schule am Goldbach sei das glücklicherweise etwas anders. "Wir können zwar auch Gedichtanalysen, haben aber auch etwas über Versicherungen und Bewerbungen gelernt - und dafür bin ich dankbar."

Dann war der große Moment gekommen und unter den Augen und dem Applaus aller in der Halle bekamen die Schüler einer nach dem anderen ihr Abschlusszeugnis von der Schulleitung überreicht bekommen.