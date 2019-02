Klaus Domröse hatte für seinen Vortrag in der Gudewill-Schule zahlreiche Bilder mitgebracht. Auf vielen waren auch Szenen aus Thedinghausen zu sehen. (Björn Hake)

Gebannt hängen die Schüler dem pensionierten Lehrer Klaus Domröse an den Lippen. Was er den Jugendlichen der Gudewill-Schule in Thedinghausen in diesem Moment erzählt, scheint sie zu interessieren. Es ist das Thema Nationalsozialismus, oder vielmehr das Gedenken an die Opfer dieses Regimes. „Ich bin zwar keine Zeitzeuge“, erklärte der 1947 und damit zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geborene Domröse, „aber ich hab doch einiges zu erzählen“.

Bis 2010 war Domröse selbst Geschichtslehrer an der Gudewill-Schule. „Seit 2003 gibt es diese Veranstaltung. Normalerweise immer mit Zeitzeugen. Das hat dieses Jahr aber leider nicht geklappt“, sagte er. Kein Grund aber, diese Veranstaltung abzusagen. „Sie ist einfach zu wichtig. Die Menschen, die den Holocaust leugnen, werden immer mehr. Deswegen müssen wir informieren, die Schüler wachrütteln und zeigen, welche schrecklichen Dinge damals passiert sind.“

Das sieht auch Lehrer Tammo Gerstenberger so, der die Veranstaltung mitorganisiert hat. Dennoch würde er sich wünschen, in den folgenden Jahren auch wieder Zeitzeugen begrüßen zu können. „Es wird natürlich immer schwieriger, jemanden zu finden, aber vielleicht klappt es in den kommenden Jahren ja wieder.“

Und somit übernahm Klaus Domröse allein die Initiative auf der Bühne. Mit im Gepäck hatte er zahlreiche Bilder, mit denen er veranschaulichte, wie es in Deutschland, vor allem auch in Thedinghausen selbst, zur Zeit des Nationalsozialismus' ausgesehen hat. Dabei wurden auch die Jugendlichen immer wieder eingebunden. „Was seht ihr da, wo in Thedinghausen könnte das sein?“, wollte der frühere Geschichtslehrer wissen und zeigte auf ein Schwarz-Weiß-Foto, das er auf großer Leinwand präsentierte. „Das ist ungefähr dort, wo jetzt Lidl steht“, klärte er auf, nachdem aus den Reihen der Schülerinnen und Schüler noch nicht die richtige Antwort kam. 3000 bis 4000 Menschen waren auf dem Bild zu sehen. „Ganz genau kann man das nicht sagen“, erklärte Domröse. Ein Großteil soll der Sturmabteilung (SA) angehört haben, die extra angereist war.

Zeitzeugen gesucht

Das Ratespiel ging aber weiter. Dieses Mal war eine Beerdigung zu sehen und viel Militär. „Das muss so um 1936 gewesen sein. In Emtinghausen-Bahlum wurde damals ein Nazi beerdigt“, erklärte Domröse das Bild. Nun waren aber wieder die Jugendlichen gefragt und sollten das nächste Bild verorten. „Das ist die Braunschweiger Straße kam wie aus der Pistole geschossen.“ Und das war richtig. Zu sehen waren ein großer Aufmarsch und eine Hakenkreuz-Flagge, die an der Straße aufgehängt war.

Erstauntes Gemurmel war zu hören, als Domröse schließlich noch ein Bild zeigte, auf dm Baracken gezeigt wurden. „Das ist dort, wo jetzt der Busbahnhof ist. Da haben tatsächlich Menschen drin gelebt. Angeblich soll hier auch eine Flugabwerstellung gewesen sein“, klärte er auf.

Für die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen war der bebilderte Vortrag allemal spannend und informativ. Sicherlich auch, weil Klaus Domröse die Jugendlichen immer wieder mit einband. Deswegen soll die Veranstaltung natürlich auch in den kommenden Jahren weiterlaufen, wie Tammo Gerstenberger verriet. Dafür werden Zeitzeugen gesucht, die sich laut Gerstenberger gerne telefonisch in der Schule unter 0 42 04 / 9 14 60 melden können.