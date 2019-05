Die Arbeiten am Pferdekrematorium in Blender laufen: Das freut vor allem Sandra Lutz (vorne), die für das Projekt verantwortlich ist. (Hake)

Das Ehepaar Sandra und Jochen Lutz aus Schwäbisch-Hall kennt die rund 570 Kilometer Autostrecke vom Süden der Republik in die Gemeinde Blender mittlerweile wohl auswendig. Viele Besuche standen in den zurückliegenden Monaten an. Stets ging es bei den Stippvisiten um ihre Pläne, in Blender ein Pferdekrematorium zu bauen. Das Unternehmerehepaar stellte sich bei den Besuchen den kritischen Fragen der Öffentlichkeit, erklärte das Projekt und ging dabei auch auf die Ängste der Anwohner ein. Mittlerweile wurde der Bau des Pferdekrematoriums genehmigt (wir berichteten). Am Freitag gab es nun am Standort im Gewerbegebiet Holtum-Marsch offiziell den ersten Spatenstich. Mit einer sehr gut gelaunten Sandra Lutz.

"Wir mussten in den vergangenen Monaten einige Hürden nehmen und sind unheimlich froh, dass alles geklappt hat", sagte sie und sprach dabei auch im Sinne ihres Mannes, der in Schwäbisch-Hall geblieben war, wo die Familie bereits unter dem Firmennamen „dank & treu“ ein Pferdekrematorium betreibt. Mit den Hürden meinte Sandra Lutz vor allem auch die zu Beginn der Projektphase noch teils aufgeheizte Stimmung in der Bevölkerung. Denn es hatten sich einige Gegner formiert.

Erste Bewerbungsgespräche laufen

Im November 2018 waren rund 100 Besucher zu einer Infoveranstaltung ins Schützenhaus Holtum-Marsch gekommen. Die Stimmung war seinerzeit durchaus emotional. Zuletzt trafen die Verantwortlichen des Projektes und die Kritiker beim Erörterungstermin im Verdener Kreishaus aufeinander. Dort war von Gegenwind dann kaum noch etwas zu sehen oder zu hören. Zwar war von 29 Bürgerinnen und Bürgern eine Sammelaufwendung eingereicht worden, zu einem Scheitern des Projektes hat das aber nicht geführt.

Insgesamt investiert das Ehepaar rund 2,2 Millionen Euro in den Standort im Gewerbegebiet in Holtum-Marsch. Ein Umstand, über den sich natürlich auch Blenders Bürgermeister Andreas Meyer sehr freut. „Die Bevölkerung war am Anfang zum Teil sehr skeptisch. Sie sind aber immer sehr offen mit ihren Plänen umgegangen“, richtete er seine Worte an Sandra Lutz. „Dass Sie hier nun bauen, ist ein schöner Start für das neue Gewerbegebiet.“

Das Fundament für das deutschlandweit zweite Pferdekrematorium ist bereits gelegt. Sandra Lutz rechnet damit, dass die Arbeiten bis Dezember abgeschlossen sind. Die Eröffnung soll dann im Frühjahr 2020 sein. Gesucht werden für den Standort in Blender noch Mitarbeiter. Die sollen aber nicht aus Schwäbisch-Hall mitgebracht werden, sondern aus der Region kommen. „Interessenten gibt es viele. Wir führen jetzt erste Bewerbungsgespräche“, sagte Sandra Lutz. Drei Vollzeitkräfte sollen zum Start eingestellt werden. „Danach werden wir schauen, ob wir die Mitarbeiterzahl noch erhöhen.“ Das Ehepaar Lutz selbst wird am Standort in Schwäbisch-Hall bleiben. „Wir werden aber selbstverständlich regelmäßig in Blender sein.“

Genügend Nachfrage

Sandra Lutz versicherte auch noch einmal, dass es für ein zweites Pferdekrematorium in Deutschland mit Standort im Landkreis Verden ausreichend Nachfrage gebe. „Momentan sind wir alle 14 Tage in Niedersachsen, um tote Pferde abzuholen und nach Schwäbisch-Hall zu bringen.“ Die Einäscherung eines Pferdes, je nach Größe, dauere vier bis acht Stunden. Das heißt, dass in Blender künftig maximal ein Pferd oder zwei kleine Ponys pro Tag eingeäschert werden.

Eine große Sorge der Kritiker war im Vorfeld unter anderem die Rauchentwicklung durch die Verbrennung der Tiere und mögliche Schadstoffe in der Luft. Das Ehepaar Lutz hatte aber stets betont, dass im Betrieb modernste Filtertechnik eingesetzt werde und man sich an die rechtlichen Vorgaben halten würde. „Es gibt auch keine Geruchsbelästigung und Rauch ist auch nicht zu sehen.“ Das hatten Sandra und Jochen Lutz zuletzt beim Erörterungstermin im Verdenern Kreishaus versichert.