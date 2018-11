Ingo Jans ist seit Oktober Leiter des Polizeikommissariats Achim und ist mit seinem Start in der Stadt sehr zufrieden. (Björn Hake)

Ingo Jans: Ich habe einen Hund. Ich habe früher im Dienst selbst Tatorte von Einbrüchen aufgenommen und habe noch nie einen Tatort gesehen, an dem ein Hund zu Hause war. Das ist keine hundertprozentige Sicherheit, aber Einbrecher suchen den schnellen Erfolg und die schnelle Flucht – ein Hund macht Lärm und da geht der Einbrecher lieber weiter.

Ich habe natürlich bei mir in der Nachbarschaft die Aktion „Wachsamer Nachbar“ kultiviert, da achtet man aufeinander. Zu Urlaubszeiten teilen wir gegenseitig Schlüssel aus, geben aufeinander und auf unsere Häuser acht. Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren helfen, die Häuser für die Abwesenheit vorzubereiten. Ich konnte die Hemmschwelle herunterbrechen, so sprechen die Nachbarn fremde Personen an oder melden verdächtige Beobachtungen sofort der Polizeistation. Das ist das Beste, Hinweise zu geben.

Sie ist ein Erfolgsgarant für die sinkenden Zahlen, nicht der ausschließliche, aber da sie konzentriert täterorientiert gearbeitet hat, gibt uns der Erfolg recht. Daher wird das weiterlaufen. Unsere Erwartungen haben sich dahingehend erfüllt, auch wenn die zentrale Bearbeitung dieser Fälle personell sehr intensiv ist. Andererseits werden die einzelnen Dienststellen von dieser speziellen Ermittlungsarbeit entlastet.

Das wird genauso fokussiert weitergehen wie bisher, mehr drauflegen können wir gar nicht. Wir haben hier unsere Sonderdienste zur dunklen Jahreszeit, die genau den Fokus haben, in der Nachbarschaft Streife zu fahren. Und zwar dann, wenn die Menschen erst nach Hause kommen, wenn es bereits dunkel ist, das ist ja die kritische Zeit. Zu diesen Zeiten fahren wir Sonder-Streifendienste in Zivilkleidung und in Uniform, das geht hier in diesem Schichtmodell ganz gut.

Vorher war ich im Stab in Verden integriert und war für alle Einsatz- und Streifendienste verantwortlich. In Achim hingegen bin ich verantwortlich für den hiesigen Streifendienst sowie darüber hinaus für den Kriminal- und Ermittlungsdienst. Ich habe somit die Dienst- und Fachaufsicht für beide Zweige, das ist der Hauptunterschied.

Ich war in Verden auch für die Koordinierung und Durchführung von Großeinsätzen zuständig, das wird hier einen geringeren Anteil ausmachen. Ich werde also vermutlich weniger rausmüssen. Auch habe ich hier viel mehr Netzwerkarbeit zu leisten und ich glaube, dass ich die Einsatzplanung und -durchführung schon ein bisschen vermissen werde. Die ist ein bisschen das Salz in der Suppe.

Besser. Die Dienststelle ist sehr gut hinterlassen worden von meinem Vorgänger Thorsten Strier. Es ist ein tolles Team hier, ein tolles Führungsteam. Ich fühle mich auf Anhieb wohl, mir wird es ganz leicht gemacht. Außerdem kenne ich die Dienststelle, habe hier damals meine ersten Gehversuche im Polizeidienst gemacht. Ich kenne sogar noch einige Kollegen von damals. Eine Dienststelle zu führen, das ist der Traum eines jeden Polizeirates. Bis jetzt bin ich rundherum zufrieden.

Er hat hier in den vergangenen Jahren ein wahnsinniges Netzwerk geschaffen und eine gute Kultur der Vernetzung, auch mit der Kommune und den anderen Behörden. Ich habe ihm in die Hand versprochen, das weiterzumachen. Das ist auch die Hauptaufgabe des Kommissariatsleiters hier auf Stadtebene. Die gesamten Aufgaben können hier gemeinsam angegangen werden, das schafft die Polizei nicht alleine und die anderen Behörden auch nicht. Da sind wir als Polizei gerne oft der Motor und ziehen uns dann zurück, wenn es gut läuft, weil das Netzwerk funktioniert.

Ja klar. Wir haben eine intensive Übergabe gemacht und machen sie noch tagtäglich. Immer wenn Fachthemen oder Personalthemen aufkommen, haben wir einen sehr kurzen Draht. Die Nähe zueinander ist auch der Vorteil, dass wir uns permanent austauschen können. Und auch in Inspektionsbesprechungen können wir uns gut unterstützen, da wir jeweils den Job des anderen vorher gemacht haben und die Belange gut nachvollziehen können.

Da sind wir stark und auch Alpha-Tierchen genug, dass wir uns unser eigenes Bild machen. Und dass man sich austauscht, heißt ja nicht, dass alte Zöpfe zwangsläufig dran bleiben. Das ist auch der Grund, warum Thorsten Strier nach sechs Jahren gehen wollte. Er hat das lange genug gemacht und wollte etwas anderes sehen, zudem ist es für die Dienststelle gut, dass ein Wechsel passiert und eine neue Draufsicht kommt.

Mein persönlicher Schwerpunkt ist es intern, ein Führungsmilieu zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und entfalten können. Ich möchte nicht top down führen, sondern eine Teamleistung schaffen. Das hat Herr Strier auch schon gemacht.

Das ist der Entwicklung geschuldet, die technische Ausstattung der Fahrzeuge wird immer heftiger, es gibt immer mehr Helferlein, die den Fahrer ablenken. Auch das Handy ist am Steuer ein Problem, da haben wir logischerweise einen Blick drauf, weil es auch landesweit ein Schwerpunkt ist.

Das kann ich noch nicht sagen, da müssen wir das Ende des Jahres noch abwarten. Unabhängig davon gilt für die Statistik, dass darin das auftaucht, was polizeilich an Straftaten erfasst wurde. Wenn man viele Polizisten hat und intensiv auf einen Bereich guckt sowie darin ermittelt, hat man auch hohe Fallzahlen.

Die Zahl der Mitarbeiter hat sich nicht verändert, es sind nicht weniger als vorher. Aber die Aufgaben haben sich verändert, es sind weitere hinzugekommen. Im Ermittlungsbereich hat sich sehr viel geändert. Stellen Sie sich vor, es würde kein Internet geben wie vor 20 Jahren, welche Aufgaben da jetzt alle wegfielen. Oder das Thema Handy und die damit verbundene Betrugskriminalität oder Straßenraub. Damals war ein Handy noch kein Statussymbol, heute kostet eines schon mal tausend Euro und ist ein Zielobjekt. Auch wenn es im Auto liegt. Das Aufgabenspektrum und die Arbeitsverdichtung sind höher als noch vor ein paar Jahren.

Es ist ein Segen und gehört mittlerweile als Medienkanal voll dazu. Die Polizei nutzt dieses Instrument auch, um die Bevölkerung zu informieren und die Deutungshoheit zu behalten. Nur wir können die fundierten Informationen aus erster Hand geben, weil wir vor Ort sind. Und das geht am schnellsten online. Es gibt Polizeikollegen, die sich davor verschließen wollen, aber ich finde, das ist Quatsch. Daher nutze ich zu Hause auch Twitter, Facebook und Instagram. Da bin ich mit unterwegs, allein schon, um jung zu bleiben, aber auch, um mich auszutauschen mit meiner Community, wie es heute ja so schön heißt.

Das Gespräch führte Kai Purschke.

Zur Person

Ingo Jans

ist seit dem 1. Oktober dieses Jahres Leiter des Polizeikommissariats Achim und für rund 90 Mitarbeiter verantwortlich. Der 49-jährige Polizeirat ist liiert, stammt aus Osterholz-Scharmbeck und lebt dort in Ritterhude.