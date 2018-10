„Ein schöner Beruf“: Christian Erdmann ist gerne Leiter der Autobahn- und Straßenmeisterei Oyten. (Michael Braunschädel)

Herr Erdmann, bis zum Wintereinbruch dürfte es noch etwas dauern: Liegt das Streusalz denn trotzdem schon bereit?

Christian Erdmann: Aber ja, Tausend Tonnen.

Und die reichen in der Regel?

Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Winter, in denen wir davon nur 200 bis 300 Tonnen brauchen und es gibt welche, in denen wir unsere Vorratshalle drei- oder viermal vollmachen müssen. Es kommt dabei nicht darauf an, wie kalt es ist. Bei tiefen Temperaturen passiert ja eigentlich nichts. Die laueren Winter, in denen es einen ständigen Wechsel zwischen Tauen und Frieren gibt, sind die, für die viel Satz benötigt wird.

Der Streudienst ist wohl die klassische Wintertätigkeit der Meisterei. Was sind die spezifischen Sommerarbeiten?

In den warmen Monaten finden natürlich die ganzen Bautätigkeiten statt, die wir begleiten. Wenn etwa Asphalt eingebaut wird, muss auf Trockenheit geachtet werden. Auch die Baumkontrollen finden meist im belaubten Zustand statt, also eher im Sommer.

Aufgrund der Häufung an schweren Stürmen in den vergangenen Jahren und den damit einhergehenden umgestürzten Bäumen und abfallenden Ästen: Sind ihre Mitarbeiter beim Baumschnitt sensibler geworden?

Ja, definitiv. Früher hat man die Bäume einmal im Jahr aus dem fahrenden Fahrzeug mal angeschaut, heute ist es so, dass jeder Straßenbaum, der potenziell auf die Straße fallen könnte, genau angeguckt wird. Die Mitarbeiter müssen dafür geschult werden und auch eine Prüfung ablegen. Sie müssen die ganzen lateinischen Namen auswendig können und jeden Pilz und jede Raupe, die einem Baum Schwierigkeiten machen könnte, kennen. Jedes Jahr gibt es zudem Nachschulungen. Diese aufwendige Ausbildung ist etwas, das es früher nicht gab.

Was hat sich noch entwickelt in den vergangenen mehr als zwei Jahrzehnten, in denen Sie nun schon die Meisterei in Oyten leiten?

Es wird nun mehr Wert darauf gelegt, dass die ganzen Rohrleitungen sauber sind, damit alles Wasser abfließen kann.

Sind auch die Baustellen mehr geworden?

Im Gegenteil, es sind weniger geworden. Geld ist knapp und da wird weniger gebaut.

Das subjektive Empfinden ist häufig ein anderes. Auf Autobahnen hat man manchmal das Gefühl, keine 50 Kilometer am Stück ohne Baustelle fahren zu können.

Irgendwann muss jede Straße überholt werden. Auf der Autobahn 27 haben wir zudem ganz große Probleme. Als der Belag in den 90er-Jahren das letzte Mal saniert wurde, wurden – wie wir heute wissen – ungeeignete Baustoffe verwendet, wodurch der Beton kaputt geht. Deswegen müssen wir derzeit zwischen Verden-Ost bis Walsrode auf 13 Kilometern bauen. Nächstes Jahr wird dann der 20 Kilometer lange Abschnitt zwischen Verden-Ost und Achim-Ost dran sein.

Wer entscheidet eigentlich darüber, welche Straßen gemacht werden?

Es gibt da ein umfangreiches Verfahren: Der Bund leistet es sich, dass er alle seine Straßen mit besonderen Fahrzeugen regelmäßig abfährt. Die sind bestückt mit Kameras – unten, an den Seiten, überall. Diese sind so geeicht, dass sie jeden Riss, Ausmargerung oder Kornverlust im Asphaltbelag oder Spurrillen erkennen. So wird jede Straße bewertet. Der Bund gibt dann den Ämtern Empfehlungen, wo Arbeiten sinnvoll sind. Und dann sind wir in diesen Gesamtprozess auch mit eingebunden. Denn wir sind die Augen und Ohren vor Ort von unserer vorgesetzten Dienststelle. Wenn die etwas wissen wollen, dann rufen sie immer erst einmal hier an.

Gibt es im Landkreis Verden besondere Problemstraßen?

Ja, die gibt es. Moorgebiete bringen Schwierigkeiten mit sich, gleiches gilt für Geest oder die Marsch. Alle Böden verhalten sich ganz anders und können schnell Probleme für die dortigen Straßen bereiten. Etwa in diesem Sommer, der ungewöhnlich lange und trocken war. Das führte dazu, dass in großen Tiefen der Torf trocken gefallen ist. Wenn der Grundwasserspiegel sinkt, fangen die Torfschichten in einigen Metern Tiefe langsam an, zusammenzutrocknen. Und dann kommt die Straße irgendwann hinterher und es ergeben sich Risse. Ein trockener Sommer bedeutet auf jeden Fall Mehrarbeit für uns.

Insgesamt werden aus Oyten rund 350 Kilometer Straße betreut. Wie oft werden diese abgefahren?

Die Autobahn jeden Tag, die anderen Straßen einmal die Woche. Wenn sie sehr stark befahren sind, dann auch zweimal die Woche. Das ist wirklich nötig, bei so vielen Unfällen, die es gibt. Und irgendwo ist immer ein Schild umgefallen oder ein Leitpfosten wurde ausgerissen, oder, oder, oder ... Unsere Leute haben immer viel zu tun.

Zur Aufgabe der Straßenmeisterei gehört es auch, die Straßen sowie die Außenbereiche und Rastplätze sauber zu halten. Ist der Müll mehr geworden?

Es ist nicht schlimmer geworden, aber es ist immer noch ein Problem. Wenn Dodenhof mal neue Kühlschränke im Angebot hat, dann finden sie die alten Kühlschränke auf dem Weg zu Dodenhof und die Verpackung des neuen auf dem Rückweg. Gefunden haben wir eigentlich schon alles. Da sind natürlich auch ein paar kuriose Sachen dabei, etwa ein ganzer Bus auf einem Parkplatz. Da war auch einfach nicht mehr zu ermitteln, wo der herkommt. Dann findet man häufiger Diebesgut von Einbrüchen, darunter auch schon einmal einen Tresor. Auch Munitionsreste wurden von uns schon im Straßengraben gefunden.

Entsorgen Sie die Funde dann selbst oder wo landen sie?

Das ist manchmal gar nicht so einfach. Bei hinterlassenen Fahrzeugen etwa muss man erst einmal mit der Gemeinde sprechen, denn letztlich ist das ruhender Verkehr. Wenn ein Auto aber etwa kaputt ist und etwa Öl ausläuft, dann ist es ja Abfall und dann müsste man sich erst einmal an den Landkreis wenden. Also Deutschland ist da schon ein kompliziertes Land.

Neben zeitraubenden bürokratischen Vorgängen, was ärgert Sie bei der Ausübung des Jobs?

Egal was unsere Mitarbeiter auf der Straße machen, sie werden oft angefeindet. Zum Beispiel wenn wir eine Arbeitsstelle aufbauen und sich der Verkehr dadurch leicht staut: Es ist wirklich schlimm, was unsere Mitmenschen ihnen für Finger zeigen, ihnen zurufen oder mit was sie gar beworfen werden. Das ist leider eigentlich schon immer so gewesen und ich finde es schon recht erschreckend. Denn unsere Mitarbeiter haben einen gefährlichen Beruf. Wir hatten hier auch schon Tote. Bei meinen Mitarbeitern ist niemand dabei, der nicht selbst schon unverschuldet in Unfälle verwickelt war. Straßenwärter ist auf jeden Fall einer der gefährlichsten Berufe, die wir in Deutschland haben. Und dass die Leute dann von Verkehrsteilnehmern immer wieder so schlecht behandelt werden, das haben sie nicht verdient. Das ist wirklich traurig.

Da Sie den Beruf nun schon so lange ausüben, scheinen die positiven Aspekte aber doch zu überwiegen. Was ist das Schöne an der Arbeit als Straßenwärter?

Es muss wohl ein schöner Beruf sein. Denn wer einmal Straßenwärter ist, gibt das trotz der Gefahren im Verkehr nicht mehr auf. Ich vermute, dass es daran liegt, dass es nie langweilig wird. Heute klettert man an einer Brücke herum, morgen wird Boden mit dem Lkw und Bagger eingebaut, übermorgen sind Elektroarbeiten am einer der vielen Lichtsignalanlagen an der Reihe. Die Vielzahl der Aufgaben ist groß. Und letztlich hilft man mit seiner Arbeit Menschen und sorgt für ihre Sicherheit. Das gibt dem ganzen Sinn, ein gutes Gefühl.

Das Gespräch führte Marius Merle.

Zur Person

Christian Erdmann (56)

ist seit April 1995 Leiter der Autobahn- und inzwischen auch Straßenmeisterei in Oyten. Ein Posten mit hoher Kontinuität: Obwohl es die Autobahnmeisterei Oyten seit mehr als 80 Jahren gibt, ist Erdmann erst ihr dritter Leiter.

Zur Sache

Seit mehr als 80 Jahren aktiv

Die Autobahnmeisterei in Oyten wurde 1936 eingerichtet. 2008 ist dann auch die Straßenmeisterei von Achim an den Standort an der Autobahn 1 verlegt worden. Die rund 30 Mitarbeiter sind für etwas mehr als 250 Kilometer des Bundes- und Landesstraßenverkehrsnetzes zuständig – im Landkreis Verden, aber auch teilweise im Landkreis Osterholz sowie im Landkreis Rotenburg. Hinzu kommt die Zuständigkeit für 30 Kilometer Autobahn und für weitere 70 Kilometer Autobahn, die von A1-Mobil betrieben werden, aber von der Meisterei mitbetreut werden.